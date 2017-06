COMENTARIO ZETA

Por Carlos Z. Cadena

Chiapas y CONAGUA Firman Convenio Para Acciones de Abastecimiento

En la capital del país, el gobernador Manuel Velasco, en reunión con el director de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la Parra, reconocieron que aun cuando Chiapas es uno de los estados con mayor porcentaje de agua dulce del país, también es una entidad vulnerable a los fenómenos hidrometeorológicos, por lo cual requiere estrategias puntuales en la materia.

El director General de CONAGUA, Roberto Ramírez de la Parra y el gobernador Manuel Velasco Coello firmaron un convenio de desarrollo de acciones para el abastecimiento en Chiapas. El mandatario destacó el propósito del Gobierno Federal, de dar cumplimiento a las acciones comprometidas en materia hídrica con Chiapas.

Durante la reunión Ramírez de la Parra y Velasco, coincidieron que un trabajo conjunto entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, garantiza la utilidad de estas obras a las actuales y futuras generaciones.

El Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018, establece la ampliación de la cobertura de sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento, así como la cobertura de electrificación y promoción de tecnologías alternativas de aprovechamiento y abastecimiento de recursos hídricos para localidades con difícil acceso por su ubicación geográfica.

Los Terremotos no se Pueden Predecir:

Servicio Sismológico Nacional

Ante la información que circula en las redes sociales en las que se predice un sismo de grandes proporciones para Chiapas, por lo que existen personas que andan vociferando que se caerá el puente de San Cristóbal, que el Cañón del Sumidero se volverá a cerrar, que la región Costa desaparecerá, y una infinidad de tarugadas más, quisiéramos decirle que durante años el Servicio Sismológico Nacional (SSN) e investigadores de dicho departamento han afirmado que este tipo de información es apócrifa y simulada, pues no es posible predecir los sismos.

Lamentablemente hay chiapanecos simuladores y otros ilusos que en busca de chamba, crean desconcierto y confusión, al utilizar las redes sociales para advertir sobre un terremoto de magnitud superior. Cada año y en los últimos cuatro, se observa en el internet este tipo de desinformaciones, según los expertos no se puede predecir, ni pronosticar fecha de llegada de un movimiento telúrico fuerte. Todo es invento y charlatanería de algunos que busca negociar con el gobierno, para que les den trabajo porque tienen alguna preparación en este tipo de estudios.

La SCT de Chiapas Bajo

Sospecha Pública una vez más

En la capital de Chiapas, cientos de integrantes de la Alianza Ciudadana Social para el Desarrollo Social y Sustentable en el Estado de Chiapas, tomaron las instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que dirige Mario Lazzeri Lozano. Su dirigente, Ricardo Girón Girón, aseguró que exigen el cumplimiento de una obra de pavimentación, en la cual fueron erogados 5 millones de pesos, mismos que no fueron ejecutados.

Entrevistado el dirigente mencionó que este proyecto pertenece al embarcadero Jericó y Loma Bonita, ambas de Villa Corzo, cansados porque la obra no inicia decidieron tomar las instalaciones, debido a que los recursos fueron etiquetados en 2015 y publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Dijeron estar cansados del diálogo, los recursos debieron ejercerse en 2016, esto no se realizó por parte de las autoridades, a la fecha dicen que no existe la clave de cartera por parte de la Secretaría de Hacienda, por lo que se debe iniciar una mesa de trabajo. Las autoridades no se entienden ya que para tener la clave de hacienda debe estar etiquetado el recurso, el recurso se tuvo pero no fue ejecutado, por ello ante dicha situación se tomarán medidas necesarias para esclarecer dónde está el recurso, y que la obra se realice. El recurso no está, no existen argumentos válidos que permita a la SCT desaparecerlo, porque si existían detalles en los proyectos nunca fue avisado por los funcionarios federales, que ahora se escudan en la clave de Hacienda.

Realiza FGE Exámenes Toxicológicos

Sorpresa a Servidores Públicos

La Fiscalía General de Justicia del Estado que encabeza Raciel López Salazar, dio a conocer que en las últimas horas llevó a cabo 122 exámenes toxicológicos de manera sorpresiva y aleatoria a personal operativo y administrativo de la institución. Lo anterior, en cumplimiento a los acuerdos con el Sistema Nacional de Seguridad Pública y con el objetivo de fortalecer en la ciudadanía la confianza en los servidores públicos encargados de procurar justicia en la entidad. En este sentido, el Instituto de Profesionalización de la FGE informó que a través de los exámenes se verifica que el personal cumpla con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Esta actividad fue coordinada con las áreas Médico-Toxicológica, Informática y la Unidad Ejecutiva del Centro Estatal de Control de Confianza Certificado. Además, participaron representantes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, así como de la Contraloría y Visitaduría de la Fiscalía General del Estado.

La Prima Incomoda, Salinas de Gortari y Juan Sabines…..

La revista Proceso pudo haber dado la clave informativa de por qué Juan Sabines Guerrero es intocable en Chiapas. En su reciente número habla de las relaciones de la prima del gobernador Mayra Guerrero y el expresidente de México Carlos Salinas de Gortari. Informa sobre su “misterioso viaje a los Cabos durante un fin de semana”. La llamada “prima incomoda” de Juan Sabines, tuvo un poder descomunal durante el sexenio del exgobernador que más deuda pública nos ha dejado. Pasó a la historia en el sexenio del sabinato, porque cuando estuvo en Chiapas Mayda Guerrero, dijo que se sacó la lotería nacional con más de 100 millones de pesos. Es vox populli que los primos Guerrero fueron una pareja en asuntos financieros, propiedad de los Chiapanecos.

El Director General del IMSS visitó Chiapas.- Ayer estuvo en Chiapas, el director General del IMSS, Mikel Arriola Peñaloza, acompañando en varios eventos al gobernador Manuel Velasco. Encabezó la ceremonia de autorización de validez oficial de Constancia de Primer Año de Preescolar en las Guarderías del IMSS Chiapas. Arriola también clausuró en la UNACH, las actividades del primer Encuentro de Adolescentes para la Prevención de Embarazo no Planeado, que se realizó en Tuxtla Gutiérrez. Al final hubo una comida con empresarios de Chiapas. En esta gira Arriola y Velasco fueron acompañados por el delegado del IMSS-Chiapas, Yamil Melgar Bravo; el titular de salud en el estado, Francisco Ortega Farrera y el diputado Federal Enrique Zamora Morlet.

PD: Los mapaches electoreros de Chiapas se encuentran en el Estado de México. Denúncienlos desde este lunes, cuando regresen estos personajes de la antidemocracia y la simulación. El pueblo los debe de fichar. Que Chiapas se entere quiénes son?. ¿Hagamos la lista?