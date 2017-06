ALFIL NEGRO

La Misma Gata

Oscar D. Ballinas Lezama

Con trampas o sin trampas, el Partido Revolucionario Institucional volvió a demostrar que en cuestiones electorales en este país, sólo sus chicharrones truenan’, sino que lo digan los habitantes del Estado de México y Coahuila, que ahora esperan el 2018 para confirmar la supremacía que han demostrado durante décadas.

No se puede soslayar que en los dos sexenios anteriores, el PAN logró abrir con Vicente Fox y Felpe Calderón las puertas de Los Pinos, sin embargo, al concluir su mandato dejaron demostrado que era más de lo mismo, fueron ‘la misma gata, sólo un poco más revolcada’.

En la presente administración, Enrique Peña ha tomado con firmeza el timón y pese a las mil y una críticas, el mexiquense no se ha dejado amilanar y como dice la canción, camina siempre adelante en medio de un pueblo que realmente no sabe ni lo que quiere, amén que ha demostrado la mayor parte de la gente que habita en esta nación, carecer de memoria y un estoicismo tremendo para sobrevivir ‘flojitos y cooperando’ en medio de cualquier injusticia.

Al concluir las pasadas elecciones del 4 de Junio, que pareciera se hicieron mediante un plan con maña que se convirtiera en el termómetro para los sufragios del 2018, donde nadie duda que vayan a repetir ‘color y número’ ante un pueblo mexicano que en su mayoría, los votantes se están muriendo de hambre por la falta de empleos y los altos costos en productos y servicios, originados en gran parte por las reformas impulsadas, precisamente desde Los Pinos.

Los dimes y diretes están a la orden del día entre los que juran y perjuran que quieren ‘sacrificarse’ por sus conciudadanos, aunque a estas alturas ni ellos mismos se la creen porque, con algunas honrosas excepciones, todos buscan llevar ‘agua a su molino, sin que les importe un comino el pueblo.

Si bien es cierto que los priistas, panistas y perredistas ya han dejado asentado de qué pie cojean; los de Morena tampoco cantan mal las rancheras y conociendo el pueblo de México el ‘cebo de su ganado’, la gran mayoría augura que también el Peje y compañía se podrían convertir en ‘lobos de la misma loma’.

Ahora salen los perredistas de Chiapas, que su exdirigente y máximo gurú les está haciendo el ‘fuchi, negándose a conformar con los del ‘sol azteca’ un frente amplio de izquierdas en el 2018; claro, a César espinosa Morales, dirigente estatal del PRD en Chiapas, ya se le olvidó que hace unos meses abandonaron a su suerte al tabasqueño Andrés Manuel López Obrador para poder dividir las elecciones del Estado de México y facilitarle las cosas al PRI.

Como era de esperarse, el hombre de Macuspana no quiere saber nada de los amarillos, quienes queda claro que lo traicionaron y ahora pretenden meter su ‘caballo de Troya’ a Morena, por tal motivo, el dirigente perredista chiapaneco calificó de ‘incomprensible’ la actitud del tabasqueño, quien ya se la cantó claro que no quiere verlo ni en pintura.

Espinosa Morales, quien sabe a ciencia cierta que en Chiapas el PRD ‘ni huele no hiede’, salió a vociferar ante los medios y dijo: ”si realmente quisiera ver por el bien de la nación, por las clases más desprotegidas, sin pena ni gloria haría a un lado su orgullo y sus odios personales, para anteponer un verdadero proyecto de nación, pues la sociedad no está para caprichos políticos, sino para resultados”.

Luego tachó de soberbio a López Obrador, acusándolo de descalificar a todo el PRD y añadió que el ‘sol azteca’ aún no está en la lona, como para que reciba esos desprecios del líder de Morena; añadiendo que AMLO es incongruente con su mismo discurso, ya que por un lado asegura que lucha contra la mafia en el poder, y por otro acepta en sus filas a la escoria del PRI.

En otras cosas, allá por Palenque el presidente magistrado del STJE Rutilio Escandón, habló sobre la necesidad de aportar estrategias y soluciones para prevenir la violencia familiar y dijo: ”no se trata de niveles económicos, las actitudes de agresiones las podemos encontrar en cualquier espacio y se debe estar atento a identificar estas expresiones que destruyen lo más importante, la familia”.

El fiscal general de Justicia en la entidad, Raciel López Salazar, también insiste en que las mujeres víctimas de la violencia de género, deben recibir todo el apoyo de las autoridades, de ahí que en coordinación con la oficina de las Naciones Unidas que luchan contra las drogas y el delito, coordinaron recientemente un curso de orientación a las féminas.

“El gobernador Manuel Velasco Coello es el primer impulsor de los programas que benefician a las mujeres, porque conoce la importancia de su papel en la sociedad”, apuntó.

Ayer continuaban las lluvias en Chiapas, los focos amarillos parecen pasar a rojos, por lo que Protección Civil está lanzando alertas a la población, sobre todo a los que viven en las orillas de los ríos o al pie de las montañas, éstas últimas empiezan a desgajarse en la zona alta de Tapachula, representando un peligro también para los automovilistas que utilizan esas carreteras o caminos.

En Chiapas, los priistas se están dando hasta con ‘la cubeta’, porque la gran mayoría no quiere a Roberto Albores Gleason como su candidato en el 2018; y ya ven como un plan ‘b’ al tapachulteco José Antonio Aguilar Bodegas, así las cosas.

Los tuxtlecos ya sacaron también su carta, Fernando Castellanos Cal y Mayor; no hay que perder de vista al actual Alcalde de ‘conejolandia’.