COMENTARIO ZETA

Por Carlos Z. Cadena

Zoé Robledo, lo Señalan de Socio y Complicidad con Empresas Contratistas: El Universal.

La investigación periodística de El Universal exhibe a un par de Senadores y Diputados federales confabulados con empresas nacionales donde presuntamente hacen negocios que apuntan a beneficio de ellos mismos, y esta semana que transcurrió fue tema de polémica en el país, el que mayor descrédito es el que se dirige hacia el senador Zoé Robledo Aburto, por ser el que más ha “cacaraqueado” la trasparencia pública y la rendición de cuentas, y lo grave es que la denuncia pública que hizo el periódico nacional el pasado 9 de Junio, no solamente “emboleta” en la investigaciones periodísticas a Zoé Robledo, sino a su padre, el exgobernador Eduardo Robledo y algunos hermanos, señala el medio impreso.

La investigación del reconocido periódico nacional da pelos y señales de estos legisladores federales presuntamente involucrados en “negocios turbios”, donde se dan a conocer nombres de las empresas, y cantidades millonarias que beneficiaron a estos personajes conformados en una “familia” muy ligada al también exgobernador Juan Sabines Guerrero, de triste memoria.

La trama de estas presuntas complicidades millonarias es que los Senadores involucrados, donde aparece Zoé Robledo, que siempre se ha ufanado que vive de su sueldo y aguinaldo, es que son acusados de facturar a gobiernos estatales y municipios en el país. Un escenario lamentable porque se puede observar que Robledo Aburto, quien nunca apareció en la boleta electoral donde fue elegido Senador, con apoyo de Juan Sabines, es un “bifronte” con su doble cara y personalidades.

Sabe capotear, sortear y evadir, sus grandes colas de putrefacción que apunta más al Sabinato confederado y sindicado que tiene a Chiapas de cabeza con las deudas históricas que dejó.

Velasco, por la Construcción de más Aulas Dignas.

El Gobierno de Manuel Velasco Coello, en el municipio de San Fernando, inauguró distintos espacios educativos y entregó un área deportiva y nuevas vialidades. Se trata de impulsar la construcción de aulas dignas para el proceso de enseñanza-aprendizaje en toda la entidad, como parte del compromiso que tiene con la niñez y la juventud chiapaneca, de ofrecer una educación de calidad. El mandatario inauguró la rehabilitación y construcción de aulas en la Escuela Secundaria Técnica 53 “Carlos Maciel”, en el municipio mencionado.

Señaló que desde su fundación en 1975, esta secundaria no había sido sujeta de restauración general en sus 13 edificios, como se hizo en esta ocasión en beneficio de 680 estudiantes y 22 docentes, a quienes les entregó un aula didáctica equipada, un taller de industria de alimentos, un taller de forja y soldadura, servicios sanitarios y la rehabilitación de otros espacios, lo que requirió una inversión superior a los 10 millones de pesos.

En su gira por San Fernando, Velasco Coello también entregó el área deportiva El Amatón en el barrio de Guadalupe, en el cual se realizó el empastado del campo de futbol, seis mil metros cuadrados de plataforma impermeable, barda de protección, muro de contención de mampostería de piedra, guarnición en el área deportiva, canal pluvial y vestidores, en lo que se invirtieron más de ocho millones de pesos.

Posteriormente, inauguró una de las principales vialidades y un muro de contención en la localidad Ribera Terrero Copalar, obra que además de facilitar la conexión entre las diferentes colonias y ejidos, permitirá ofrecer mayor seguridad a quienes por ahí transitan.

Zamora Morlet, Inicia Promoción de la TVR en Guatemala, Para Impulsar Economía de la Frontera sur.

La buena noticia es que el diputado federal Enrique Zamora Morlet, encabezó este inicio de semana en el Consulado de México en Quetzaltenango, una rueda de prensa, donde explicó a los medios de comunicación de la ciudad industrial, la noticia de la ampliación de estadía de la Tarjeta de Visitante Regional (TVR). Dijo que por años Tapachula y los municipios aledaños se han beneficiado con la presencia de los guatemaltecos, quienes por el tipo de cambio que se maneja les beneficia más de la mitad a ellos por su moneda, algo que se podría utilizar y poder apoyar a la economía de nuestra región.

Confirmó que por semana, más de ocho mil guatemaltecos ingresan a nuestro país por la vía documentada a través de los puentes fronterizos de El Carmen-Talismán y Ciudad Hidalgo- Malacatán, cifras que podrían aumentar porque ahora tienen la posibilidad de permanecer dentro del país hasta por siete días.

Destacó que esta gira de trabajo en el país de la eterna primavera, inició en Quetzaltenango, al ser la ciudad industrial de Guatemala, y se concentra la mayor parte de la economía de toda la república al albergar a las más importantes empresas, además de que al ser una de las ciudades más cerca de la frontera con México influye en los demás Departamentos fronterizos.

El representante popular señaló que el iniciar con la promoción de la TVR en Guatemala es con la intención de que nuestros empresarios de Tapachula y de los municipios aledaños, se sumen y de manera conjunta trabajemos por el bien común de nuestra región y con ello mejorar la economía”, agregó. Añadió al final que la TVR más que un trámite migratorio, se ha convertido en un facilitador para que millones de guatemaltecos puedan ingresar al país por la vía documentada. Hasta el momento sólo se ha logrado acreditar al 10 por ciento de guatemaltecos, por lo que es importante trabajar más.

La Politécnica de Tapachula.- En el marco de la presencia en nuestro país de la canciller alemana Angela Merkel, como consecuencia de la revisión de los resultados del Año Dual Alemania-México 2016-2017; el responsable del Sistema de Educación Dual en México Udo Schneider ante la comunidad estudiantil y académica de la Universidad Politécnica de Tapachula, expuso la oportunidad de que jóvenes de esta institución se incorporen directamente en este sistema educativo que contempla mitad de estudios en las aulas universitarias y mitad de estudios en el trabajo laboral directo en las empresas. Udo Schneider, en su exposición ante 300 estudiantes de la Universidad Politécnica, dio a conocer las ventajas de este sistema Dual, indicando que, en Chiapas, la primera institución de estudios superiores que se integra a este programa es la Universidad Politécnica de Tapachula con el ingreso inicial de 30 jóvenes de diferentes carreras. Más logros para esta Universidad de esta parte del país.

PD: La diputada del PRI, María de Jesús Olvera Mejía, asumió un papel tiránico y dictatorial solamente porque le publicaron sus querellas judiciales y las actas de su dudoso nacimiento, o es de Tula Hidalgo, o es de Raudales, Chiapas. No se puede aceptar este tipo de amedrentamientos con escenarios para atemorizar e intimidar en contra de la libertad de expresión y muy especial en la tierra de Belisario Domínguez, que le dio un valor agregado nacional a este ejercicio y derecho. Defendamos la libertad de prensa. Unidad, unidad y unidad.