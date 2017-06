COMENTARIO ZETA

Por Carlos Z. Cadena

Desde el año Pasado Exigen Desafuero de Olvera Mejía por Pedir Camorra y Causar Desorden.

Desde el pasado 14 de Junio del año pasado (2016) pasado escribimos lo siguiente. Increíblemente a un año: “Lo que tenía que suceder está sucediendo, resulta que la diputada local por la CTM, María de Jesús Olvera Mejía, a quien se le señala de ser protagonista principal de un video que circulo insistentemente en las redes sociales donde pide que haya camorra y desorden en Chiapas, sigue levantando polémica y hasta piden su desafuero por ser una “Lady camorra”. Hay coincidencias de algunos sectores entre ellos el sector del transporte que coinciden que la diputada local se debe de ir porque representa una conducta no adecuada para el cargo legislativo que ostenta.

Por lo pronto el Presidente de la Alianza del Autotransporte en el Estado de Chiapas, Mario Bustamante Grajales, dijo que su sector buscará el desafuero de la representante popular y de quien criticó su actuación grotesca e infame de ese audio que circuló en las redes sociales. Explicó, inclusive que tienen sustentadas demandas penales ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Procuraduría General de la República (PGR) con delegación en Chiapas, por acciones que ha realizado Olvera Mejía en contra de Chiapas.

Pero no solamente eso, el dirigente transportista, dijo que los diputados, funcionarios, empresarios, transportistas y la mayoría de los sectores deberían sumarse a un esfuerzo para revertir la situación. Y se aventó al ruedo: “Nosotros los transportistas vamos a analizar la posibilidad de solicitar al Congreso del Estado su desafuero, porque no podemos permitir que una persona de esa naturaleza represente intereses particulares”, agregó.

Justamente al mismo tiempo la controvertida legisladora local María de Jesús Olvera Mejía, se reunía con su gente para pedir el apoyo a través de manifiestos periodísticos para que se le reconociera como una persona de gran liderazgo social al interior de una CTM cada vez más en debacle. Sólo faltó que los seguidores dijeran a través de los manifiestos que la van a canonizar y elevarla a los nichos de los santos con su par de veladoras, y dos manojitos de albahaca en vasos de agua.” Hasta ahí, lo escrito aquel día.

Deplorable actitud de la diputada Olvera Mejía.

Lo protegen padrinos políticos.

El pasado 3 de Octubre de 2016, escribimos también sobre la controvertida diputada local. Textualmente dijimos: “El caso de la legisladora local de la CTM, María de Jesús Olvera, es un caso único en el país, donde su actitud sospechosa de actuar en contra del desarrollo nacional y estatal, no deja de ser un caso de ripley, pues al menos en dos escenarios de suma importancia se promociona en ser la que bloquea y sitia los trabajos laborales de obras como la edificación de la construcción federal de la hidroeléctrica “Chicoasén II”, y la del parque Agroindustrial con sede en Puerto Chiapas. En ambos obras de suma importancia de desarrollo y transformación para esta puerta del país, la politiquería de bloquear accesos y paralizar la obra en construcción, es deplorable porque se persiguen fines personales, aunque para ellos se detenga el desarrollo y el cambio en pro de los chiapanecos.

Evidentemente ya la actitud siniestra de la representante popular, María Teresa Olvera, ha venido tocando las fibras no del gobierno, sino de capas sociales y grupos que exigen el desafuero de la diputada local, por considerarla un ente humano que lo único que persigue son beneficios propios, lo grave es que ya los grupos que han venido sufriendo este tipo de asechanzas y emboscadas inhumanas como los transportistas, ya se organizan para de una vez pedir la salida de esta fémina cuya protección se ampara en el nombre del Senador Roberto Albores Gleason. Al político comiteco se le acusa de ser el protector de la legisladora local.

Y agregábamos: Una vez más esta semana que acaba de transcurrir, este personaje femenino de la controversia, volvió a ser tema al instruir a su gente para que vayan a darle una “megamadriza” a los obreros que piden a las autoridades federales encontrar una solución al problema de la suspensión de la obra de la presa hidroeléctrica denominada “Chicoasén II”. Lo peligroso es que la gente le ha empezado a agarrar un resentimiento y odio a Olvera Mejía, que ha recibido en la calle satanizaciones y mentadas.

Ahora lo grave es que se vienen denunciando que personas identificadas con la CTM, obstaculizan el libre tránsito de los pueblos de la región de Mezcalapa, causando daño a la economía y obstaculizando el desempeño de las actividades sociales, lo que ha prendido los focos rojos en esta zona de Chiapas.

Se ufana tanto la legisladora local de sus protectores que hay diversas averiguaciones previas en contra de su persona desde el 2010, que suman más de una decena que van desde despojos, robos, fraudes, intentos de homicidio, falsificación de documentos, privaciones ilegales, y hasta ahora, no se le ha tocado por ningún motivo, por lo que será explicito pedir sus puntos de vista a Roberto Albores Gleason, del porqué el proteccionismo a gente con pésimos antecedentes y que lo hayan apoyado para una diputación local.

Tan controversial el caso que hay indicios de señalamientos con documentos en la mano que tampoco es chiapaneca la legisladora local, sino que nació en Tula, Hidalgo, y que cuenta con dos actas de nacimiento. ¿Lo sabrá la Secretaría de Gobernación?

En Chiapas ya no se entregarán concesiones de

placas para el transporte: Culebro Velasco.

Pese a que en Chiapas sigue la confusión y el desorden en el sentido de que todavía se están autorizando concesiones de transporte, y que muchas de las veces este tipo de compromisos proviene de algunos supuestos líderes del transporte que buscan con este tipo de jugarretas llevar agua a su molino, lo cierto es que por enésima ocasión el secretario de Transportes, Mario Carlos Culebro Velasco, dio a conocer que hasta el día de hoy, el gobernador Manuel Velasco, no ha autorizado ningún proceso y causa de concesionamiento en Chiapas. Pidió a la autoridades ejidales y/o municipales, que se abstengan de promover el transporte irregular autorizando permisos sin la validez de la dependencia estatal, ya que esto se traduce en la comisión de una conducta tipificada como delito, tal y como lo es el de Usurpación de Funciones, previsto y sancionado por el artículo 409 del Código Penal vigente en el estado.

El secretario de Transportes, para evitar que sigan los desmanes y desdichas en el transporte, hizo un llamado a los concesionarios a no promover el transporte irregular en cualquiera de sus modalidades, ya que de encontrárseles responsabilidad de ser propietarios de un vehículo prestando el servicio de manera irregular serán acreedores a las sanciones establecidas en los artículos 73, 80 y 87 de la Ley de Transportes, y 85, 135 y 148 del Reglamento vigente en el estado, como lo son la detención del vehículo, sanción económica y procedimiento de revocación de su concesión. (Sic). (RED).