OPINIÓN PÚBLICA

Por: Gonzalo Egremy

¡Pánico por Sismos!

* Más de mil doscientos sismos se han registrado en lo que va del año en nuestra entidad, de unos seis mil ocurridos en todo el país.

* Tras las torrenciales lluvias, el terremoto de la madrugada de ayer, ha dejado a la mayoría de la población con estrés y temor por esos fenómenos.

La población se mantiene con temor, por la serie de fenómenos naturales que se han registrado, como el fuerte sismo de la madrugada de ayer.

El temblor y sus réplicas, ocasionaron daños materiales, hasta ayer por la tarde, incuantificables, en viviendas, edificios públicos, carreteras y escuelas.

Afortunadamente, de acuerdo con el reporte de ayer de autoridades de Protección Civil, no hubo pérdidas humanas.

El sismo fue de 7 grados en la escala de Richter, con epicentro a unos 13 kilómetros al noroeste de Ciudad Hidalgo, Suchiate.

Fue similar al registrado aquel 7 de julio del 2014, a las 6:23 minutos (6.9 grados) que afectó a unas 13 mil viviendas y donde tres personas fallecieron.

De acuerdo con organismos Sismológicos de México e internacionales, en el país se han presentado en lo que va del año, 6 mil 471 eventos sísmicos, de los cuales mil 273 eventos han tenido epicentro aquí en Chiapas.

Los movimientos telúricos no cesan y el grueso de la población se siente atemorizada por desconocer las causas del fenómeno natural.

Según se lee en Internet, “Los Sismos se producen por el rompimiento de la roca de la que está compuesta la corteza terrestre.

La misma se comporta como un material frágil que se resquebraja por la acción de una fuerza externa que sobrepasa la resistencia del material”.

Cuando dos placas tectónicas o bloques de corteza terrestre están en contacto, se produce fricción entre ellas, manteniéndolas en contacto hasta que la fuerza que se acumula por el movimiento entre las placas sea mayor que la fuerza de fricción que las mantiene en contacto.

La Energía Estática que se había acumulado en la zona de contacto se libera en forma de calor, deformación de la roca y en energía sísmica que se propaga por el interior de la Tierra.

Esta energía sísmica que se propaga como ondas (similares a las ondas del sonido) es lo que sentimos bajo los pies cuando ocurre un temblor.

El territorio Mexicano se encuentra dividido entre cinco placas tectónicas. La mayor parte del país se encuentra sobre la placa Norteamericana; otra es la llamada Pacífico.

El sur de Chiapas se encuentra dentro de la placa del Caribe, pero también convergen las dos primeras, más las de Cocos y Rivera.

El tamaño de un sismo es una función de la región que sufre el resquebrajamiento.

Entre mayor sea el área que se rompe por la acción de las fuerzas tectónicas, mayor es el tamaño del temblor.

Como la mayor área de contacto entre placas se encuentra en las zonas de subducción, es aquí donde ocurren los sismos más grandes, no sólo en México, sino también en el Mundo.

“En México la zona de subducción comprende toda la costa del Pacífico, entre Puerto Vallarta en el estado de Jalisco, hasta Tapachula en el estado de Chiapas.

A lo largo de esta extensión se han producido los sismos más grandes que se han registrado durante este siglo en México”, hasta aquí parte del reporte de la página de Internet.

Los estudiosos del tema, científicamente hablando, están seguros de que los sismos continuarán porque finalmente habitamos un planeta vivo.

Lo que se debe hacer es obtener una cultura de convivencia armoniosa con la naturaleza. Amén de la precaución y prevención en dónde laboramos y vivimos, y en la edificación de edificios de oficinas y viviendas con normas internacionales (como en Japón) de zona sísmica, ¿no cree usted?.

BISBISEO

Preliminarmente, autoridades de Protección Civil reportan que hasta ayer por la tarde, los municipios que resultaron con más afectaciones son Tuxtla Chico, Tapachula, Huixtla, Mapastepec, Suchiate y Motozintla//Hasta al más valiente debió temblarles las piernas por el miedo que provocó el fuerte temblor//Salud.