ALFIL NEGRO

No más Corrupción

Oscar D. Ballinas Lezama

“A buen entendedor, pocas palabras”, dijo el senador Luis Armando Melgar, al concluir su sus palabras ante unos 300 militantes de la Central Independiente de Obreros, Agrícolas y Campesinos, que recibieron en esta ciudad a su dirigente nacional José Dolores López Domínguez.

Acompañado del diputado federal, Enrique Zamora Morlet y algunos líderes de la CIOAC en diversos municipios del Soconusco, el senador Melgar expresó que actualmente los partidos políticos han perdido credibilidad y son tiempos en que la ciudadanía depositará su confianza en las personas.

“Son momentos en que las cosas que se dicen deben ser congruentes con lo que se hace; son tiempos en que ya no se le puede andar pidiendo a la gente su apoyo a cambio de darle algo; esos tiempos ya pasaron y no deben tener regreso; hoy tenemos que ciudadanizar con honestidad y con soluciones reales, porque nos queda claro que no debemos dejar que los problemas se sigan acumulando”, apuntó el parlamentario soconusquense.

Luego concluyó diciendo que la gente está cansada de las mentiras, por lo que pide más soluciones menos política: ”Ya no más rollos, ya no más cuentos, ha llegado el tiempo de la verdad y de la honestidad”, sentenció.

Por su parte, el diputado federal Enrique Zamora Morlet, agradeció también la invitación que le hicieran los dirigentes de la CIOAC en el Soconusco, añadiendo que todos los que habitan esta entidad en la frontera sur de México, deben estar unidos para empujar juntos la carreta llamada Chiapas.

Explicó que el gobernador Manuel Velasco Coello ha dado grandes pasos en el mejoramiento de los 122 municipios, sobre todo en Tapachula que por décadas había estado marginada por los gobiernos centralistas, y que hoy gracias al ‘Güero’ Velasco se han realizado obras de gran envergadura en esta región, mismas que están a la vista porque ‘el sol no se puede tapar con un dedo’, tal es el caso de las remodelaciones millonarias hechas en el Teatro de la Ciudad, el Centro Deportivo Los Cerritos, Parque Ecológico, Estadio Olímpico, entre otras, afirmó el legislador costeño.

Por su parte el dirigente de la Cioac, dijo que su organización nada tiene que ver con los partidos políticos, y su lucha es porque los pueblos y comunidades tengan mejores servicios de salud y educación, ”estamos en pie de lucha por las causas justas, no haciendo campaña para ningún político, sin embargo, es justo reconocer el esfuerzo y apoyo que han dado a nuestra organización tanto el senador Luis Armando Melgar, como el diputado Enrique Zamora Morlet; sabemos que con ellos, el pueblo siempre va a dar buenos resultados”, terminó diciendo el representante regional de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos en Chiapas.

Bien lo decía otro senador chiapaneco, Zoé Robledo Aburto, ”No más retóricas sin acción, no más política sin pueblo, no más políticos sin honor, no más luchas sin cerebro y corazón, no más corrupción”.

Los buenos pensamientos ahí están sobre la mesa, ahora falta echarlos a andar para que la gente se sensibilice; para nadie es secreto que el sector más vulnerable del pueblo mexicano, siempre ha sido el que ‘paga los platos rotos’ cuando se equivocan, y depositan la confianza en personas deshonestas que utilizan los cargos de elección popular para ‘llevar agua a su molino’, y convertirse en los millonarios de cada sexenio.

Aún hay gente de la política que es rescatable, que no puede ser medida con el mismo rasero que se utiliza para los sinvergüenzas, que desgraciadamente han sido los más y eso ha llevado a la gente a desconfiar de todos; de ahí que, quienes para el 2018 aspiren a ocupar cargos de elección popular, tendrán que pasar por la lupa ciudadana que ya desde este momento los está observando; hasta ahora muchos son los nombrados, y pocos serán los elegidos.

Hay personas que se les dio la oportunidad de ocupar cargos públicos o de elección popular, demostrando que se puede trabajar como Dios manda, sin robar, ni abusar de la gente y con un espíritu de servicio; Aunque parezca increíble, sí los hay, contados con los dedos de las manos pero existen, y esos hay que aprovecharlos en Chiapas, donde ‘el horno no está para bollos’.

En otras cosas, en la capital chiapaneca el líder del Congreso Estatal, Eduardo Ramírez Aguilar, sostuvo recientemente una reunión de trabajo con los choferes del transporte público, a quienes dijo, impulsará estrategias para convertirlos en promotores del turismo chiapaneco.

‘El Jaguar negro’ reconoció que los hombres del volante son el primer contacto con el visitante, de ahí que les ofreció gestionar para que sean capacitados en los avatares del turismo chiapaneco; no sin antes reconocer, que esa actividad de chofer del transporte público siempre representa un riesgo para la integridad física de quienes están inmersos en ese trabajo, con el cual brindan un servicio directo a la ciudadanía.

El que estuvo como invitado especial de los ejidatarios del municipio de Huehuetán, fue el magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas, al celebrarse el 83 aniversario de la entrega de tierras ejidales en esa zona de la costa chiapaneca.

Ahí, Escandón Cadenas, reconoció el trabajo duro y diario que realizan los hombres del campo, para sacar adelante a sus familias en base al desarrollo productivo que llevan a cabo en la región, luego les diría: ”tenemos un compromiso con los campesinos, desde cualquiera que sea nuestro ámbito debemos apoyarlos, porque su contribución es amplia, y sus necesidades son persistentes”.

El ‘centinela de la casa de la justicia en Chiapas’, terminó diciendo que desde el Tribunal Superior en la entidad están trabajando para saldar los pendientes e impartir una justicia pronta y expedita.