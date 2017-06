COMENTARIO ZETA

Por Carlos Z. Cadena

Enérgica Denuncia del Obispo Felipe Arizmendi, Sobre Campañas Anticipadas y Disfrazadas de Políticos en Chiapas

Fuerte denuncia la que hizo el obispo de San Cristóbal de Las Casas, Felipe Arizmendi Esquivel, este fin de semana, sobre campañas electorales disfrazadas, en Chiapas, cuando dijo que sin ningún rubor, aspirantes a la gubernatura del Estado, Presidencias Municipales y demás cargos de elección popular para el proceso cercano del 2018, intensificaron sus campañas por diferentes regiones de la entidad. Reconoció que en sus recorridos pastorales de la Diócesis de los Altos de Chiapas advirtió que se están haciendo campañas electorales más intensas y aceleradas, a pesar que la ley lo prohíbe, pero lo peor es que explica que estas campañas se disfrazan de muchas maneras. Lo grave que no solamente en los Altos es esta efervescencia, sino en la Costa, el Soconusco, Centro norte y hasta Selva de Chiapas.

“En mis recorridos pastorales por el territorio de la diócesis, advierto, cada día con más intensidad, las distintas campañas que ya están haciendo los candidatos a la gubernatura de nuestro Estado. Como la ley prohíbe la propaganda explícita, ésta se disfraza de muchas maneras. De todos modos, aparecen nombres, rostros, fundaciones o signos que identifiquen a los candidatos, para que el electorado los vaya conociendo e identificando. En menor escala, lo mismo pasa con quienes aspiran a ser presidentes municipales”.

Pidió a la Iglesia no realizar proselitismo a favor de nadie y mantener una actitud crítica y no dejarse sobornar con dádivas ni dinero en efectivo. Dijo que en Chiapas, pareciera que el mejor candidato es quien regala más dinero y más cosas, y eso es falso y demagógico, porque si alguien anda repartiendo dinero en poblaciones marginadas, con la intensión de que lo apoyen, eso mismo lo descalifica como persona. Indicó que todos los aspirantes “ofrecen acabar con la pobreza y la corrupción, pero no vemos la forma cómo lo puedan lograr, pues vivimos en un sistema complejo y el dinero corrompe por todas partes”.

A través del “Documento Discernir sobre las Campañas Electorales”, en el que señala que ante las interrogantes comunitarias sobre esos actos, como Diócesis católica no se deben realizar campañas a favor de nadie, pues la Iglesia no es de un partido político ni de ninguna organización, “Somos pueblo de Dios”, formado por personas de diferentes culturas, opciones políticas y condiciones sociales. Aclaró el prelado que si debe de discernirse, distinguir y valorar tanto a las personas que se presentan como “candidatos”, como sus propuestas y sus posibilidades reales de realizar sus ofrecimientos” para saber tomar buenas decisiones cuando sea el momento. Al final pidió no dejarse corromper por los corruptos; escuchar sus propuestas y analizarlas, si en verdad las pueden realizar en la práctica e invitó a conocer la historia personal de cada uno de los aspirantes y ver si su vida corresponde a su propaganda. (Sic).

Desde el Sexenio del Sabinato, el Sector Salud Quebrado en Chiapas.

Una campaña de guerra sucia están dirigiendo contra el gobernador Manuel Velasco, a partir de este lunes en diferentes espacios, y es que el mitote del Hospital de Yajalón está dejando al descubierto el desastre que el gobierno Sabinista endeudador dejó en el sector salud, a partir de la revelación que hizo el actual secretario de Salud, Francisco Ortega Farrera, de que existe una infraestructura de 31 clínicas y hospitales inconclusos desde el sexenio anterior, unos quedaron en obra negra, otros sin equipamiento y todos sin el soporte financiero para contratar personal. Algunos voceros del Sabinismo le están cargando el muertito al Güero, otros andan atizando otros temas para que ya se hable de otra cosa.

Lo que sí sería interesante es que dentro de la putrefacción de la administración pública que privó en el gobierno de Juan Sabines, hay un personaje al que se le sindicó mucho en su momento de cometer un sinfín de pillerías y corrupción como lo fue el ex Secretario de Salud, James Gómez Montes, a quien se le denunció en su momento de ser quien desordenó y trastornó las finanzas del sector salud en aquella época, donde nacieron muchos hospitales justamente que nunca fueron concluidos, y que hoy son tema del día, pero de alguna manera ha sido protegido por más de algún servidor público estatal actual ligado al Sabinismo. A veces los enemigos están dentro y parecen estar vestidos de blanco, pero están más negros que cualquiera cosa en relación a las complicidades con el Cónsul de Orlando Florida.

Más cámaras de seguridad para Tapachula.- El presidente del Comité de Consulta y Participación Ciudadana (COCOPARCI), Jorge Gutiérrez Franco, reconoció este fin de semana que son muy importantes para la seguridad pública de Tapachula, las 50 nuevas cámaras de videovigilancia instaladas estratégicamente en la ciudad, dijo también que se está solicitando un mayor número de agentes y con más capacitación para su operatividad y eficiencia. Enfatizó que gracias a las gestiones que fructificaron, el gobernador Manuel Velasco Coello donó 50 cámaras con un costo de más 21 millones de Pesos.

Sostuvo que las nuevas cámaras, sumadas a las 15 que se instalaron en el 2016, con inversión de unos 5 millones de Pesos, en total ahora tenemos 65 cámaras de alta tecnología, con la que se refuerza la prevención del delito y a todos nos viene a dar mayor seguridad. Entrevistado por EL ORBE, dijo que las nuevas 50 cámaras se suman a las 67 del Estado y las 15 del municipio, haciendo un total de ampliación a 132 aparatos de video-vigilancia y que se distribuyen en lugares claves para coadyuvar en la prevención y combate de la inseguridad. Así las cosas.