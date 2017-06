OPINIÓN PÚBLICA

Hospital en Zona Inundable

Gonzalo Egremy

*Familiares de los enfermos no son responsables de la anegación, por la lluvia, del Hospital General de la SSA. Desde 1990 se ubica en zona inundable.

*COAPATAP no cumple con el cambio de recibos de pago que envió a viviendas con desmedido e ilegal aumento de la tarifa.

El Hospital General (SSA) de Tapachula, fue construido en 1990 en un área donde cada temporada de lluvias se anega, provocando estragos en su interior.

Familiares de enfermos ahí internados, rechazaron ayer ser responsables de “tapar las alcantarillas con basura de lo que supuestamente consumen”.

La señora Eulalia, quien solicitó la omisión de sus apellidos, dijo que nadie puede culpar a los familiares de pacientes de la inundación del hospital.

Explicó: “no se nos permite el entrar con comida y muchos menos a los sanitarios, por lo que no somos quienes aventamos basura que luego podría ir a dar las coladeras”.

Aseguró que el agua que entró a varias áreas del HGT, fue producto de las lluvias y que desde la carretera (Bulevar Antiguo Aeropuerto, que está aproximadamente a un metro de altura del nivel del piso de la entrada principal del nosocomio) se veía “la gran corriente”.

De acuerdo con diversas fuentes del mismo HGT, éste empezó a ser construido en 1990 (el gobernador lo era, José Patrocinio González Garrido y el edil, José Antonio Aguilar Bodegas).

Sin embargo, la autoridad no atendió la voz de alerta de tapachultecos que afirmaban que el área donde se construía el nosocomio, era inundable.

Aun así fue edificado con el desnivel de casi un metro debajo de lo que entonces era la carretera al antiguo aeropuerto.

En 1992, cuando es inaugurado con bombos y platillos por las autoridades estatales, de la SSA (hoy Instituto de Salud de Chiapas) y municipales, fueron llevados ahí los enfermos que estaban encamados en el entonces Hospital “Carmen de Acebo”, ubicado en la 19 Poniente y 6ª Avenida Norte, donde hoy son las instalaciones del DIF local.

Al poco tiempo de la magna inauguración (1992), durante la temporada de lluvias, se inundó todo el Hospital General de Tapachula.

A partir de ahí, cada año, el nosocomio sufre por la entrada del agua de lluvia que además, provoca daños materiales y que los familiares de los enfermos, sean retirados en tanto hacen reparaciones.

El actual titular de la VII Jurisdicción Sanitaria, José Esaú Guzmán Morales, fue director de ese HGT y también padeció de la anegación del nosocomio, según fuentes de la Secretaría de Salud.

Antes que el doctor Guzmán Morales estuviera al frente del HGT, los directores fueron: Ubence Molina Cruz, ya fallecido; José Trinidad Aceves López; Oscar Orella Gálvez; Aminaín Solís Jiménez.

Williado Ozuna Trujillo, José Luis Joo Reyes; Carlos Pico Ley (ya fallecido); Julio César Cisneros Mandujano (cuando el hospital se ubicó en la 19 Calle Poniente y 6ª Avenida Norte), entre otros muchos médicos más.

Más allá de quién sindica a los familiares de los enfermos de ser los supuestos responsables de la inundación del hospital, los actuales directivos del nosocomio deberían exigir al titular de la Salud en Chiapas, recursos monetarios para construir “algún dique o muro” para que las aguas pluviales dejen de inundar cada año el lugar, ¿no cree usted?

Bisbiseo

Usuarios del Comité de Agua y Alcantarillado de Tapachula, afirmaron que los directivos de ese organismo no han cumplido con enviar, rectificados, o sea con la tarifa que se pagaba, los recibos del mes pasado//Y es que el COAPATAP envió a las casas, comercios e industrias, en el presente mes, facturas con aumento, considerado de abusivo e ilegal, hasta del cien por ciento, y tras la protesta ciudadana indicó que “fue un error del software que instaló” pero que no habrá incremento de la tarifa y que reenviaría a las viviendas los recibos ya corregidos, cosa que no han hecho//Miles de usuarios advierten que no pagarán hasta sean rectificados sus recibos//Salud.