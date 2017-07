ALFIL NEGRO

Por Oscar D. Ballinas Lezama

Guardianes de la Justicia

“Estar en Tapachula es reconocer la grandeza de esta ciudad y su gente”, dijo el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia en Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, en el marco de la celebración del día del abogado en la Perla del Soconusco.

Para nadie es secreto la cercanía que el ‘centinela de la casa de la justicia chiapaneca’, ha mantenido con los abogados de esta entidad, quienes hasta antes de este sexenio permanecían en el olvido de los titulares del STJE.

Por primera vez en la historia de los abogados tapachultecos, un titular del Supremo Tribunal de Justicia tuvo la iniciativa de convivir con ellos, en la fecha de celebrarse el Día del Abogado, aunque Escandón Cadenas ha mantenido tendido siempre un puente de diálogo y atención para todos los que ejercen esta profesión, así como el resto de la ciudadanía.

Escandón Cadenas celebró a todos aquellos que ejercen la abogacía con un conocimiento profundo sobre el sistema jurídico, se desenvuelven con ética y buscan siempre las libertades de la persona.

Para nadie es secreto que con la llegada de Rutilio Escandón Cadenas a la presidencia del STJE, esa institución se ha distinguido también por el esfuerzo que se hace para capacitar a los jurisconsultos en la materia del Nuevo Sistema de Justicia Penal, considerando que eso les ayudará mucho para fortalecer la cultura de la legalidad, según lo manifestó el presidente magistrado.

“Ejercer la abogacía con honestidad, justicia y amor, fortalece a Chiapas y México”, les diría emocionado el titular del Supremo Tribunal de Justicia en Chiapas, al concluir su reunión con los Abogados de la costa del Soconusco.

Por su parte, el presidente del Congreso chiapaneco, Eduardo Ramírez Aguilar, mencionó que todos, tanto sociedad y gobierno, debemos ser parte de una nueva cultura de inclusión, en donde se respeten los derechos de este sector de las personas con algún tipo de discapacidad.

Mencionó que en su recorrido por los diferentes municipios chiapanecos, se ha dado cuenta de la necesidad que existe con este sector vulnerable de la población, y afirmó que para él, esas son las gentes que más necesitan del apoyo de sus representantes populares, de las autoridades y de la sociedad.

En eso tiene mucha razón el ‘jaguar negro’; sin embargo, habría que preguntarles a los diputados locales, al menos los de Tapachula, qué han hecho al respecto; Ramírez Aguilar nadie niega que tiene otra visión, otro andar y otro actuar que afortunadamente para su distrito, comulga con los beneficios de la sociedad que representa; no así los legisladores de otras zonas chiapanecas a las que no llegan ni a pararse, haciéndolo sólo hasta tiempos de elecciones cuando buscan seguir incrustados en la teta presupuestal.

No obstante, el líder cameral chiapaneco sigue haciendo lo suyo y demostrando la forma en que se debe trabajar como representante popular, y en ese sentido se ha dado a la tarea de impulsar un programa denominado ‘adelante’, cuya finalidad es darle apoyo necesario a personas con algún tipo de discapacidad, para que puedan sobrevivir dignamente en la sociedad.

“Queremos hacer de ‘Adelante’, un programa distintivo de nuestra gestión, por lo que seguiremos promoviéndolo con humanismo, respeto y amor al prójimo’, concluyó diciendo Ramírez Aguilar.

Por el rumbo de San Cristóbal de las Casas, el senador Luis Armando Melgar, continúa su incansable gira de trabajo, y al reunirse con un grupo de las organizaciones ARIC y UNORCA, destacó la importancia de sumar voluntades para generar el impulso social y productivo que Chiapas necesita.

“Los apoyos deben ser honestos, sin pedir nada a cambio y con un enfoque productivo para las organizaciones que trabajen con responsabilidad ambiental y social, pues hay que darles herramientas que les permitan generar productividad y que esta se vea reflejada en los bolsillos de la gente”.