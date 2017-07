COMENTARIO ZETA

Por Carlos Z. Cadena

Fiscalía Para Migrantes y “Somos Mexicanos”, Programas Pioneros de Chiapas.

Todavía el pasado 29 de Junio, el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello recibió a sus homólogos en Tuxtla Gutiérrez, para celebrar la sexta reunión de la Comisión Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la Región Sur-Sureste de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO). El encuentro tuvo como objetivo delinear las estrategias de crecimiento económico, competitividad regional, inclusión y cohesión social, y sustentabilidad, para alcanzar el desarrollo integral de la frontera sur. Velasco dio a conocer iniciativas en esta reunión para impulsar la región Sur. La primera es gestionar recursos para proyectos estratégicos de infraestructura carretera, de comunicaciones y de infraestructura portuaria, en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación junto con el FIDESUR, a fin de mejorar la conectividad de cada corredor productivo de la región.

Otra fue la propuesta Velascorcista que es la conformación de una Fiscalía especial para el tema migratorio; destacando que en la región se ha asimilado la migración como un derecho de las personas que aspiran a un destino de paz y bienestar; reiterando en este sentido, que en Chiapas mantendrá de manera firme una política de respeto absoluto a los derechos humanos de los migrantes.

Este 11 de Julio, el gobernador Velasco y el Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Ardelio Vargas Fosado, pusieron en marcha en Chiapas el programa “Somos Mexicanos” para brindar atención y apoyo a las y los compatriotas repatriados, desde una perspectiva humanista que les ayude a salir adelante al regresar a su tierra. Al encabezar la firma del Acta de Instalación del Grupo de Coordinación Local de la Estrategia “Somos Mexicanos”, el gobernador precisó la importancia de seguir sumando alianzas que permitan crear nuevas oportunidades de desarrollo para las mujeres y hombres que retornan al país de manera voluntaria o involuntaria, y que actualmente se encuentran en situación de vulnerabilidad.

El mandatario precisó que su gobierno en conjunto con la Federación, implementa acciones para que se reinserten inmediatamente a la vida social y productiva de su país. Destacó la creación de una Fiscalía Especializada en Migrantes, que tiene como objetivo brindar asesoría jurídica, otorgar recursos para transporte de regreso a casa, capacitación para empleo y autoempleo, entrega de maquinaria y equipo para crear su propio negocio, así como facilidades para tramitar sus documentos oficiales.

En su intervención, el Comisionado del INM puntualizó y reconoció que Chiapas fue la primera entidad en instalar una Fiscalía que escucha y atiende integralmente las peticiones y quejas de mujeres y hombres en situación de tránsito; asimismo, destacó los programas y mecanismos que se han puesto en marcha en la Frontera Sur para ayudar a la población que proviene de Centroamérica. Por ello, Vargas Fosado celebró que más estados se unan a esta estrategia que tiene como objetivo brindar a los mexicanos una atención integral a través de un modelo interinstitucional y coordinado que contribuyan en el corto plazo a su reinserción social.

Velasco Coello, al final dejó en claro que en Chiapas se trabaja intensamente para tener una frontera ordenada, segura y principalmente que promueve el respeto a los derechos humanos.

Partidismo en el país, se empieza a sublevar……

Pues lo que tenía que suceder, está sucediendo. Ante el desbarajuste y desgobierno del país, ya también los partidos políticos le empiezan a meter a la grilla partidista. Por lo pronto un ejemplo nacional y Estatal:

En lo Nacional: El PRI, va rumbo a un malogrado y descalabró escenario de unidad y mecanismo de consistencia, ante la perversidad e inexperiencia que transmite el dirigente nacional Enrique Ochoa Reza, y aflora ya, una ala de militantes contraria a él, que apunta a Manlio Fabio Beltrones e Ivonne Ortega. Dos personajes que en nada les gusta las estupideces que viene haciendo “El Clavillazo de la política”. Problema en puerta.

En lo Estatal: Los del Partido Verde de Chiapas en una primera misiva con firmas exclusivamente de Comités Municipales del PVEM, no solamente dicen que hay “candidato” para la gubernatura, sin necesidad de su aliado del PRI y hoy apestado, –léase Roberto Albores Gleason- sino que en una segunda misiva más completa con nombres y apellidos, de diputados federales y locales y alcaldes verdes relacionados con Chiapas, se avientan para reconocer que también tiene madera para que su partido postule un candidato presidenciable. Nomás que no se les ocurra poner Presidente de los Estados Unidos o Secretario de la ONU. ¿Insurrección o revuelta partidista? Problema en puerta.

Hemos tenido mala suerte con las delegaciones federales en Chiapas.

Muy mal nos ha ido con las delegaciones federales adscritas a Chiapas. La SEDATU, un mundo de corrupción en estos últimos años. Fue increíble la sospechosa actuación de un par de delegados que se fueron como “El jibarito”, llenos de contentos con su cargamento. Se les perdonó desde la ciudad de México. Otra delegación que se desquebrajó y que fue denunciada de ser saqueada y desvalijada fue la SEDESOL, donde el diputado local con licencia, Miguel Prado de Los Santos, “El Sirenito”, que fue su delegado estatal de la institución en medio de señalamientos graves de corrupción, increíblemente ha desaparecido de Chiapas. Se lo llevaron los extraterrestres para estudiarlo.

Antes el “Sirenito”, también había sido acusado por desvíos de dinero en los que presuntamente incurrió como titular del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (Icheja), y en la Secretaría de Pesca, ya no se diga. No sin antes ser “El Rey de las Redes Sociales, por aquel escandaloso exhibicionismo que protagonizó. Ayer grupos de campesinos, exigían correr al delegado de la SAGARPA, por inoperante, inútil y actuaciones financieras también sospechas en contra del campesino de Chiapas.

Cachito para la Universidad Politécnica de Tapachula.- La buena noticia es que como parte de los festejos del séptimo aniversario de fundación de la Universidad Politécnica de Tapachula, a través de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, se difundirá en el billete del sorteo del 25 de julio la imagen institucional universitaria, explicó el Rector Gonzalo Vázquez Natarén, por tal motivo se ha invitado a las autoridades de Gobierno encabezadas por Manuel Velasco Coello, para la ceremonia del sorteo que se efectuará en la Ciudad de México a las 19:30 horas del día indicado. Hay que reconocer el trabajo de esta universidad en Chiapas.

¿Partidos y Fundaciones? Coahuila y Chiapas.- El razonamiento aldeano sería: Si en Coahuila, el PAN y el PRI son acusados de excesivos gastos de campaña, y el INE podría derrumbar esas elecciones pasadas, en Chiapas, son las Fundaciones las de los excesivos gastos de campaña, que deberían ser minuciosamente revisadas por encima de los partidos políticos. ¿Imagínense cuando ya estén los partidos políticos en contienda en el estado más pobre del país?