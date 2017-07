OPINIÓN PÚBLICA

Por: Gonzalo Egremy

Impiden Sistema Anticorrupción

* Combate a la corrupción no debe ser una moda sexenal, mucho menos una falacia, dicen miembros de la COPARMEX luego de un Foro en la materia.

* Aseguradoras de taxis se niegan pagar y reparar daños a víctimas de sus asegurados; piden víctimas que intervenga la Secretaría del Transporte.

Integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana, difundieron el posicionamiento de su organización en materia anticorrupción.

Durante el Foro Empresarial, realizado en la Ciudad de México, el líder de la COPARMEX, Gustavo de Hoyos, se pronunció por la ciudadanización de los órganos anticorrupción.

Recordó que existe un Sistema Anticorrupción en su gran mayoría ya conformado, pero con grandes retos, donde hay entidades como Querétaro que ya concluyeron su proceso, pero también otras notoriamente rezagadas y que apenas están procesando su reforma constitucional.

“Tenemos el grandísimo reto de que cumplan su cometido, es decir que sean gente que nos asegure generar un nuevo equilibrio porque resulta inequívoco que el actual sistema de controles del país no está funcionando”, afirmó el dirigente nacional.

Sólo así, agregó, se puede explicar que una docena de ex gobernadores se encuentren prófugos y que al revisar esos ilícitos, las cuentas públicas que presentaron, fueron aprobadas por el órgano interno de control de aquellos gobiernos, del órgano superior de fiscalización y de los diputados locales.

Necesitamos construir verdaderas instituciones que sean un dique ante las ansias desmedidas de enriquecimiento por el poder, por lo que “las instituciones que hasta hoy se han constituido merecen nuestro respaldo” ante los ataques del sistema que se niega a morir.

Por su parte, Jesús Padilla Zenteno, dirigente de la COPARMEX-Ciudad de México, dijo “No podemos conformarnos ni acostumbrarnos a que los hechos deshonestos en la vida pública tomen carta de naturalización.

Hizo énfasis en que el stablishment del actual “sistema” político hace todo lo posible por evitar el nacimiento del nuevo Sistema Anticorrupción a nivel local y nacional.

Para evitar este tipo de ataques contra el interés general de los mexicanos, dijo Padilla Zenteno, “el combate a la corrupción no puede ser una moda pasajera; esta debe ser una cultura sólida en nuestras instituciones e incrustarse en el ADN de todos los ciudadanos”.

Apuntó: “existen dos sistemas que se están confrontando entre sí: uno, el Sistema Nacional Anticorrupción, que busca abrirse paso en un contexto de pleno apoyo ciudadano, para hacernos saber que la corrupción debe ser erradicada; por el otro lado, el Sistema, ese ente intangible y de mala percepción por parte de la ciudadanía, que se siente amenazado e intimidado por perder sus privilegios y por seguir operando en la oscuridad de la impunidad”.

Sobre la creación del Sistema Local Anticorrupción en la Ciudad de México, afirmó que “suponiendo que el paquete de las leyes anticorrupción no tengan vacíos legales, la realidad es que la oportunidad por generar el mejor sistema local anticorrupción del país, se diluyó”.

Y reveló que “el compromiso de la Asamblea Legislativa por ser un parlamento abierto para discutir este trascendente tema para la Ciudad Capital simplemente no se dio; no se cumplió en abrir a expertos y a la sociedad los pormenores de cada una de las leyes que conformarían el sistema”.

“Ahora quedan en franca duda la forma y procedimientos a través del cual se elegirán la Comisión de Selección, el Comité de Participación Ciudadana, el o la Fiscal Anticorrupción, los magistrados de las salas superior y ordinarias especializadas”; y gravemente todo ello es cierto, ¿no cree usted?.

BISBISEO

Víctimas de percances ocasionados por taxis y combis del servicio público, pidieron la intervención de la Secretaría del Transporte, a fin de revocar la concesión a aquellos cuyos choferes provocan accidentes y evaden el pago o reparación del daño a humildes personas, escudándose en las empresas aseguradoras//Ampliaremos//Salud.