ALFIL NEGRO

Morena Tendrá Candidato

Oscar D. Ballinas Lezama

“No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague”; por lo que militantes de Morena han decidido realizar su sesión extraordinaria el próximo 30 de Julio en la capital chiapaneca, y por acuerdo del Consejo Nacional definirán la candidatura de su candidato a la Gubernatura.

José Antonio Aguilar Castillejos, presidente del Consejo Estatal del Movimiento en Chiapas, informó que de acuerdo al seguimiento del Consejo Nacional del pasado 9 de Julio, en esta sesión sólo se abordará el acuerdo del punto 5 de la convocatoria, en lo que decidirán quién será su ‘gallo’ para el 2018 en esta entidad.

Hasta ahora los presuntos aspirantes de Morena a dicha candidatura se han reducido a tres y se considera que el candidato natural sería el ‘centinela de la casa de la justicia’ Rutilio Escandón Cadenas; un político chiapaneco que ha destacado por su limpieza en sus actuaciones dentro de los diversos cargos de elección popular que ha ocupado, así como funcionario, lo que lo mantiene al frente de los presuntos aspirantes.

Luego está Zoé Robledo Aburto, quien dio un salto de las filas del PRD en donde le hicieron el feo cuando trató de ocupar la dirigencia nacional del ‘sol azteca’; sin embargo, su postura en los últimos meses ha sido radical en contra del sistema de Gobierno Federal, y eso lo ha puesto bajo los reflectores de la opinión pública.

El tercer hombre que podría ponerse la camiseta del ‘Señor de Macuspana’, podría ser Luis Armando Melgar Bravo, quien fue impulsado a la Senaduría por el PRI y el PVEM, de los que prácticamente se ha desligado para caminar solo en espera que otro partido político lo acuerpe; aunque existe la presunción que pudiera ya tener sus ‘amarres’ con Morena, luego de que Esteban Moctezuma Barragán, de la fundación Azteca, a la que pertenece Melgar y Ricardo Salinas Pliego, presuntamente hiciera una alianza con Andrés Manuel López Obrador, para apoyarlo rumbo a Los Pinos en donde las huestes priistas han empezado a abandonar el barco.

Finalmente, María Elena Orantes López, también le ‘brinca’ su corazoncito y le está haciendo ‘ojitos’ al Peje, para que la tome como la mejor opción a la gubernatura chiapaneca, considerando que son los tiempos para que las mujeres gobiernen, respetando la ‘equidad de género’.

En otras cosas, ‘mientras son peras o manzanas’, el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Rutilio Escandón Cadenas, sigue promoviendo acciones que agilicen la justicia para adolescentes en los juzgados respectivos, con sede en Mazatán y Berriozábal.

Mencionó que los conversatorios que se han realizado están permitiendo un mejor entendimiento del tratamiento que se debe dar al joven que cometió una conducta ilícita; de ahí la vital importancia de la participación de todas las instituciones involucradas, ya que representan la unidad en beneficio de la niñez y juventud chiapaneca, apuntó.

Comentando otras cosas, que bueno que tanto la Fiscalía General del Estado como el Instituto Nacional de Migración han unido esfuerzos para dar un combate frontal a la inseguridad en esta frontera del sur, donde las pandillas centroamericanas denominadas Mara Salvatrucha están tratando de imponer su ley y con ello, dañar la estructura social de esta región.

El fiscal general, Raciel López Salazar, así como Jordán Alegría Orantes del INM, coincidieron que las parvadas de grupos delictivos llegan a Chiapas huyendo de sus países en donde Guatemala, El Salvador y Honduras han creado un programa trinacional en seguridad, de ahí que optan por tratar de llegar a los Estados Unidos y se ven obligados a transitar por este corredor del Soconusco.

Ambos funcionarios aceptaron que tienen el compromiso de que la seguridad sea permanente, ya que diariamente se debe hacer algo más para quienes viven y visitan esta entidad tengan la certeza en su patrimonio, vida y libertades.

López Salazar explicó que la Fiscalía encabeza el grupo antipandillas en el que participan autoridades de los tres órdenes de Gobierno, mientras que Alegría Orantes, manifestó que las autoridades mexicanas están haciendo una labor de contención del paso de migrantes que conforman estas pandillas, buscando así evitar el aumento de la delincuencia en la región.

Finalmente, reconocieron que la nueva política migratoria se ha endurecido en los Estados Unidos de Norteamérica, lo que provoca que muchos migrantes se queden en México, en especial en la frontera sur, lo que les ha obligado a las autoridades a trabajar en forma coordinada.

En otros temas, el senador Luis Armando Melgar, hizo una labor de acercamiento entre los bananeros del Soconusco y funcionarios de la CFE, para mejorar las condiciones del servicio de energía eléctrica; aprovechando la reunión para tocar el tema de los altos costos por el consumo de luz en Puerto Chiapas; teniendo como respuesta de la Comisión Federal de Electricidad, que ya cambiaron la tarifa temporal No. 7 a la HM, con los que reducirán los costos.

“No vamos a descansar hasta que la CFE nos dé un trato digno por lo que el Estado aporta, por ello trabajamos juntos con Conagua y con la CRE para que se replanteen tarifas más justas para los chiapanecos”, concluyó diciendo el legislador costeño.

Algo que llamó la atención fueron las declaraciones recientes del senador Roberto Albores Gleason, quien recordó que Chiapas es el Estado más pobre de México, por lo que debe ser tratado como Estado Económico Especial, y de esa manera se establezcan incentivos en todas las regiones de la entidad, se detone un proceso de industrialización y creación de empresas altamente productivas.

Bueno, le toca a ellos, como nuestros representantes populares, gestionar esa necesidad, y claro que los que viven en Chiapas ya no quieren ser pobres, ni tener tanta inseguridad; ojalá que olvidándose de colores y de ideologías, Senadores y Diputados ayuden a empujar la carreta para que la luz del progreso brille fuertemente en esta región considerada, por el Gobierno Federal, la última frontera del país.