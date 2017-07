La COPARMEX, dirigida por Gustavo de Hoyos, dijo que es indispensable incorporar mayor transparencia y eficiencia en las licitaciones de obras, adquisiciones gubernamentales y contratación de la obra pública, y así evitar la corrupción.

Comentario Zeta

Por Carlos Z. Cadena

Exigen Cultura de Trasparencia en la Obra Pública del País.

Algo que se está formalizando y creando conciencia de transparencia y rendición de cuentas, dentro del Sistema Nacional Anticorrupción en el país, son la contratación pública y la edificación de la obra pública. Desde Baja California hasta Chiapas, la gente ha empezado a ser conciencia de la transparencia que debe existir en la construcción de obras públicas de Gobiernos Federales, Estatales y Municipales.

Este lunes, la COPARMEX que dirige Gustavo de Hoyos, dijo que las licitaciones de obras, adquisiciones gubernamentales y en general, la contratación de la obra pública, es vulnerable a la corrupción, por lo que es indispensable incorporar mayor transparencia y eficiencia que impidan los ilícitos y cochupos.

El dirigente empresarial explicó que “cada vez es más común conocer casos de obras públicas con severas deficiencias o bien casos de suministro de bienes que adquieran los gobiernos de baja calidad”. Y pidió que la Agenda Legislativa del próximo periodo ordinario de sesiones en Septiembre se concrete el nombramientos del Fiscal Anticorrupción.

Dijo también que en cada entidad, sea la ciudadanía quien se convierta en “vigía de la obra pública” para evitar que siga habiendo corrupción y descomposición que tanto ha afectado al desarrollo de los Estados y Municipios, pero sobre todo ofendido e incomodado al pueblo en general. Finalizó diciendo que la obra pública del país es la más agredida porque no solamente se involucran los políticos, sino los constructores y hasta organismos de carácter empresarial.

“Las Juanitas”, una Burla Para el Pueblo. Negocio de Maridos y Cónyuges.

Un escenario que se mantuvo callado en Chiapas estos años fue el fenómeno de “Las Juanitas”, causando mucho vacío de poder y corrupción en los Ayuntamientos. Fue una barbarie en contra de la democracia, pero sobre todo en contra de la equidad de género, y una pisoteada a la ley con historia, y que en muchos Gobiernos Municipales se haya interpuesto de por medio esta figura antidemocrática que solamente revela corrupción y falta de desarrollo. Hay casos como Metapa, donde esta postal es una afrenta al pueblo. Lo curioso es que ahora son los maridos y sus cónyuges los que empujan para buscar un cargo de elección popular para sus esposas, sabiendo que hay equidad de género y que se va a partir el pastel con el 50 por ciento.

Hay maridos que le invierten dinero para que sus esposan escalen políticamente ante lo que ellos consideran una oportunidad. ¿Por qué?, se preguntarán muchos, porque serán ellos, los hombres, quienes manejen a la mujer para sus fines aviesos. O sea, que la equidad de género la están tomando como una “inversión familiar”, desgastando el sabor de la democracia y lo peor es que ya los partidos políticos cuentan con listas de agraciadas mujeres que las “enlistan” los maridos y no el valor de la democracia. Son féminas que tampoco cuentan con moral pública. Aunque hay ya señalamientos que los “maridos” están comprando los espacios para ocupar una diputación local o de regidurías.

Se desbarranca la auténtica democracia y la equidad de género en Chiapas, y los buenos propósitos ya les inyectaron putrefacción política. Ahora la política de equidad de género, “negocio redondo” de los maridos. Para Ripley. Ver para creer.

El Centro de la Ciudad de Tapachula, una Postal de Pandillerismo y Turbación.

La situación de la inseguridad pública en Tapachula se ha acrecentado de manera peligrosa y ha empezado a calar hondo entre la población, donde desde este inicio de año 2017, los ingresos migratorios de pandilleros de Guatemala y El Salvador se han multiplicado gravemente, y donde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas que dirige Jorge Luis Llaven Abarca, ha sido tibia y omisa ante este tipo de escenarios donde ya no solamente es la delincuencia local la que hace estragos, y que siempre lo ha habido, sino que ahora el fenómeno migratorio nos está pegando duro.

Es preocupante las postales que se ven en el centro de la ciudad, donde ya las migraciones de Centroamérica han rebasado a las autoridades locales, y puede verse a los grupos de extranjeros en su totalidad pandilleros maras, que se han asentado en todo lo que es el primer cuadro. Hay temor de la gente por ir al corazón de la ciudad. Desde los ataques delincuenciales del 6 y 7 de Enero que perturbaron durante 48 horas la marcha de la ciudad de Tapachula, y que se hicieron destrozos a decenas de comercios, jamás la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se le ha visto con sentido de responsabilidad pública para atender la inseguridad local.

El compromiso de esta institución policía estatal es la de preservar la libertad, el orden y la paz pública así como salvaguardar la integridad y derechos de las personas a través de la prevención en la comisión de delitos, sin embargo, su presentación desde que asumió la encomienda pública el señor Jorge Luis Llaven Abarca, ha sido total fracaso y decepción. Ha sido la Procuraduría de Justicia -hoy Fiscalía General- la que ha apoyado esta misión de coordinación en favor de la seguridad pública en los principales municipios de la entidad. El apoyo ha sido de la Fiscalía General y hasta del propio INM, y nada más. Es lamentable pero no se ha visto un eficiente desempeño policial ante la sociedad de Chiapas y de Tapachula, por parte de Seguridad y Protección Ciudadana.

Los grupos de extranjeros que se han dedicado asaltar y embestir a los transeúntes preocupa, y ya no se diga en otras áreas geográficas citadinas. La gente ya anda con el “Jesús en la boca” en la ciudad, situación que nunca se había observado y ojala esta dependencia asuma su papel y envíe más elementos para hacerle frente a este problema social con estrategias bien coordinadas y dispuestas a defender al ciudadano.

Nuevo Delegado del IMSS-Chiapas.- Desde la semana antepasada se empezaron a dar intercambios de Delegados del IMSS en todo el país. Es una estrategia nacional. Este miércoles pasado tomó posesión como delegado estatal en Tlaxcala, Yamil Melgar Bravo, un chiapaneco con experiencia probada en el sector público, con 10 años en Hacienda federal, 5 en la Secretaría del Trabajo federal y ahora con cuatro años como Delegado del IMSS-Chiapas. Son decisiones estratégicas, aunque para muchos, a su juicio son más de “políticas electorales”, para no afectar a su hermano LAM, que van con todo para la Gubernatura y evitar suspicacias y desconfianzas, y con un sello distintivo, la institucionalidad.

Algunos hasta ya echaron su gato a retozar, argumentando que el Delegado que viene a Chiapas es priista y que es para apoyar a Albores, y otros el cambio del hermano es para fortalecer a LAM. Si algo tiene el IMSS en lo nacional es que es un organismo de seguridad social con el valor a nivel federal de ser el más institucional, y se trata de mostrar musculo, Así que obsérvelo con la lupa y el vidrio que usted quiera. Se cazan apuestas.