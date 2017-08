COMENTARIO ZETA

Por Carlos Z. Cadena

ERA, LAM y JOSEAN, los más Percibidos, Observados y Fuertes en Chiapas

Más allá del combustible que se le aventó a Chiapas en este sexenio en materia electoral, al romperse formalidades, protocolos y escrupulosidades, pues todo mundo hizo lo que se le venga en gana, sin que las autoridades del Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana asumieran su papel con absoluta responsabilidad y energía institucional, muchos menos algunos sectores del Poder Ejecutivo, Legislativo y hasta Judicial, por el contrario fueron parte del mismo escenario y racha electoral que como nunca en la historia de Chiapas tuvo -y tiene- un florecimiento y apogeo inimaginable e incomprensible.

Se le ha apostado a todo, con tal de que quede, un personaje que cumpla las expectativas e intereses del actual Gobierno sexenal. Es normal. Sin embargo, todo este ensayo, sondeo o tanteo, lejos de ayudar, se ha encontrado que hasta el más chimuelo masca vidrio para buscar un cargo de elección popular, desde la gubernatura, hasta las Senadurías o Diputaciones federales. Hoy todo mundo “camina electoralmente”, todo mundo hace, en efecto, lo que quiere.

Muchos estarán solamente para “levantarle el brazo” al palomeado oficial, buscando confundir, otros para ser protagonistas o pegar arriba y lograr algo del montón, y otros para engordar el panorama de que hay democracia. Respetamos opiniones, pero disentimos de lo que se observa, del Estado pintarrajeado por los cuatro puntos cardinales, atiborrado de espectaculares y carteles por todos lados, donde los actos de Gobierno pasaron en segundo término en los medios de comunicación y sobre todo en las redes sociales.

Se enloqueció el procedimiento y método del mundo electoral en Chiapas, para muchos se abarató, para otros se desvaloró y desacreditó, lo que haya sido, más allá de los nombres que se manejan solamente nos vamos a quedar con tres personajes que tienen sus aspiraciones más contundentes y fuertes que otros que entraron para hacer bulto y pepenar lo que se pueda.

El primero de los personajes que más se ha movido y alcanza rimbombantes, es Eduardo Ramírez Aguilar, quien ha ocupado la Secretaría de Gobierno, y ahora la Presidencia del Congreso del Estado. Un personaje que su estancia en Chiapas le ha permitido amarres con mayor habilidad aprovechando lo local. Un personaje conocido y que ha logrado amasar un cantidad enorme de amigos. Muchos lo ven en un Frente amplio de partidos donde sobresale el PAN-PRD y los chiquititeros como ‘Mover a Chiapas’ y ‘Chiapas Unido’. Sus mismos comerciales publicitarios lo colocan como una tradición en la entidad.

El segundo Luis Armando Melgar Bravo, Senador de la República; personaje nacido en la Costa, que se ha hecho en las lides nacionales como Secretarías de Estado y un consorcio nacional de televisión. Un ente político con una visión amplia nacional de lo que es el desarrollo y qué es lo que requiere para invertir en Chiapas. También ha recorrido la geografía estatal, pero su movilidad es más en la capital del país, por su nexos en la Ciudad de México y que han aterrizado en Chiapas. Tiene las mismas aptitudes políticas y empresariales de los que entraron a gobernar Quintana Roo, Campeche, y Oaxaca. Contrario al local Ramírez Aguilar, su apoyo está en el centro del país, lugar de las grandes decisiones políticas y de inversiones. Del Verde podría aparecer como militante del Morena.

El tercero, el secretario del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas, un priista aquilatado y reconocido, pero que hoy su propio partido le marca el paso para poder buscar la oportunidad con esas siglas del tricolor. Con experiencia probada en la administración pública y conocedor del ejercicio político en la entidad. Con relaciones políticas y empresariales también en la ciudad de México, y en Chiapas con un peculio popular muy interesante. A Aguilar Bodegas, lo encuadrarán curiosamente con los dos escenarios de ERA y LAM, tiene peculio político en Chiapas y la capital del país. Sus bonos, es que está requisitado también por el PAN e increíblemente con Morena.

Se trata de los tres personajes con más oportunidades en Tuxtla Gutiérrez y la Ciudad de México, y con hálitos de querer hacer bien las cosas por Chiapas, lo demás es “Río revuelto” y de sacar provecho convirtiéndose en parte del montón. Los potrillos, los changos, los hombres del pañuelo rojo, los deschavetados que se dicen iluminados, en fin, todo lo demás simplemente es ruido publicitario, y algunos de ellos como les regalaron sus bardas, buscarán levantar el brazo del que verdaderamente se encuadra en la estrategia oficial de Tuxtla o la Ciudad de México.

Todo lo que venga después es para “destantear”, desordenar y apostarle a una estrategia como ese potrillo o el hombre del pañuelo rojo, que ya saben a quién le van a levantar el brazo. Son del montón para sacar raja y hacer el show. Así no.

Rapiditas para el 2018.- Panistas locales se pronuncian por Eduardo Ramírez, del PVEM, para que encabece un Frente Amplio Opositor. Habrá que ver que piensa el PRD local, pero más el PAN y PRD nacional quienes darán el último vistazo…El verdeecologista Luis Armando Melgar, podría dar la sorpresa en Morena, donde están un par de amigos reconocidos muy cercanos a AMLO. ¿Será que ya hubo acercamiento?…Primer globo desinflado….Oscar Gurría podría ser el Presidente Estatal del PRD y el Coordinador de Organización que propuso la asamblea estatal este fin de semana con los de MORENA. Si es compactible la acción. Su esposa podría ser también la aspirante a la Presidencia de Tapachula, después que se definieron las candidaturas de equidad de género y donde Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, será féminas las suspirantes. Ver para creer….Aunque usted no lo crea, pero Rutilio Escandón, lo ven más como Senador de MORENA, y ayer corrió como reguero de pólvora el excelente Presidente del Congreso, claro, con una Diputación local. Es institucional y lo aceptaría…El tema central de la próxima campaña federal tanto para la Presidencia de la República como para Gobernador, será el fantasma de la corrupción. Hay muchos Exgobernadores que por sus torpezas en el manejo de los recursos públicos pisarán la cárcel, ¿en Chiapas quiénes harán esa campaña?…Zoé y LAM terminarán dándose la mano, es pregunta, y LAM y Josean también. ¿Será?…Roberto Albores Gleason seguirá en primera línea, hasta que esté fuerte el Presidente del CEN del PRI, Enrique Ochoa Reza. Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa no tardan en seguir mandando dardos venenosos a Ochoa Reza, que fue un fracaso en el PRI nacional. Dixe.