COMENTARIO ZETA

Por Carlos Z. Cadena

En Chiapas se Pide denunciar la Corrupción en Oficialías del Registro Civil que Exijan “Mochadas”.

La Directora del Registro Civil en Chiapas, Flor de María Coello, desde Tapachula, exhortó a la población a denunciar de manera formal a funcionarios de la dependencia que soliciten “mochadas” para realizar trámites, esto ante las constantes denuncias publicadas en redes sociales contra los encargados de las oficialías en los municipios del Soconusco

Y es que existen denuncias contra oficialías de Unión Juárez, Cacahoatán y Suchiate, quienes se evidencia por cobro excesivo en trámites, por lo que pidió que la denuncia sea formal y ante la Dirección Estatal del Registro Civil en Chiapas, ya que no se pueden guiar de un reporte en redes sociales, el cual carece de pruebas para realizar la investigación y sancionar.

Entrevistada por la Agencia Intermedios, dijo que quien sea afectado por algún abuso o mala práctica de los oficiales del Registro Civil en general, debe enviar su queja formal, donde expongan el trámite que fueron a hacer, así como los cobros que les hacen y agregar copia de su credencial de elector para que se pueda actuar con inmediatez.

“Hoy no tenemos pruebas contundentes para actuar, pues no es nada más que me llaman de forma anónima o que suban la queja en el Facebook, así ni la Fiscalía de Justicia podría hacer algo, deben tener denuncia de una persona que señale directamente el abuso”, abundó.

Detalló que ha instruido a cada uno de sus representantes de Oficialías a que se conduzcan con respeto a la población, pero sobre todo con honestidad, pues en caso de que de manera formal se tenga la queja se actuará conforme a derecho y no se solapará a nadie.

La Ciudadanización del Poder Legislativo en Chiapas: Eduardo Ramírez.

El presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, ante miles de personas, rindió su Segundo Informe de Actividades, en donde destacó que el gran líder y protagonista de este trabajo legislativo fue la ciudadanía chiapaneca. Decidió que en esta Legislatura Chiapas hablara; es decir, darle voz a la gente para que planteara no sólo sus necesidades y preocupaciones, sino también sus aspiraciones y sus sueños, de tal manera que todos se vieran reflejados en este nuevo Marco Jurídico, ahora, más ciudadano.

Por ello en esta Legislatura se llevaron a cabo un sinnúmero de foros ciudadanos, ejercicio democrático celebrado en cada región del Estado, con la finalidad de empoderar a los sectores y hacerlos parte en la creación y modificación de nuestras leyes. De todo este trabajo legislativo destacó la iniciativa de los Gobiernos de Coalición, lo que significa abrir paso a la pluralidad y al equilibrio de fuerzas políticas, en la toma de decisiones del Gobierno entrante, para hacer un Estado más democrático.

Otra de las acciones importantes fue la implementación en Chiapas del Sistema Estatal Anticorrupción, que garantiza a los ciudadanos ser vigías del uso de los recursos públicos. “Estoy convencido que el problema del país no es la corrupción, sino la impunidad”.

Eduardo Ramírez hizo suya la causa de muchos empresarios, quienes reclamaban que el gasto público no fuera a parar a empresas foráneas, por ello impulsó la reforma a la Ley de Adquisiciones acuñando el lema “que lo aquí se gaste, aquí se quede”. En torno a una de las preocupaciones de la ciudadanía, como es el empleo; habló de La Ley de Zonas Económicas Especiales, la cual otorgará estímulos fiscales a empresas, lo que originará mayores inversiones, generación de empleos y por ende, mayor derrama económica en el Estado.

Así también, en este tenor, La ley de Obra Pública, aún pendiente por votarse en el Congreso Local, la cual garantizará que los recursos en materia de infraestructura sean para las empresas chiapanecas.

Convencido en el orden y la legalidad, presentó reformas al Código Penal del Estado, donde se agravan al doble las penas en aquellos delitos que afectan a la población como el robo a transeúnte y a casa habitación.

Como mensaje final, manifestó que cree en un cambio, pero no del poder, de las instituciones o de los partidos; sino que cree en el cambio que viene de abajo, de la sociedad, de los ciudadanos. Así las cosas.

En Tapachula, Ciudadanos Exigen al INE Sanciones Enérgicas por Actos Anticipados de Campaña.

En un escenario sin precedente en Tapachula, y enarbolando la transparencia y el “Piso Parejo” para el próximo escenario electoral, sectores sociales marcharon de manera pacífica hacia las oficinas la 12 Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral (INE), para exigir sanciones enérgicas para los políticos ante los actos anticipados de campaña que realizan, tanto en eventos masivos como la colocación de espectaculares por todos los municipios.

En representación de los manifestantes y dirigente de la Coordinadora de Organizaciones Transportistas de la Costa, Soconusco y Frontera, Juan Carlos Domínguez Cancino, afirmó que el INE no debe ser omiso ante la violación de las leyes electorales del país, ya que la mayoría de los políticos se han adelantado a los tiempos estipulados, con el fin de publicitar su imagen. Dijo que los informes legislativos y eventos oficiales no son más que una simulación y un engaño para la sociedad, ya que como se acerca el año electoral buscan ocupar otros cargos, por ello la autoridad deben actuar y sancionar ante las millonarias cantidades que derrochan para publicitarse.

Aunque no realizó señalamientos directos, señaló que es notoria la existencia de legisladores que quieren gobernar la entidad sin que hayan justificado, primeramente, su trabajo de gestión, pero sobre todo, mejorar la situación económica debido a que el país atraviesa por una difícil crisis financiera, por lo que en términos generales la sociedad está cansada de mentira.

El dirigente de la Coordinadora de Organizaciones Transportistas de la Costa, Soconusco y Frontera, Juan Carlos Domínguez Cancino, detalló que los diputados de Tapachula, Viridiana Figueroa, Rubén Peñaloza, Isabel Villers, Alejandra Cruz Toledo, Rosalinda Orozco Villatoro, nada han hecho por sus representados, situación que molesta a los ciudadanos, y que sin duda serán castigados si quieren contender por un puesto.

Finalizó diciendo, “los Diputados saben del trabajo que han hecho y que quizá ha sido mucho, pero es sólo para ellos, es decir, beneficios personales y familiares, más no para el pueblo que ya está harto de sus mentiras, por lo que pedimos al árbitro electoral intervenga e imponga sanciones”.

Estrategias policiales contra Marasavatruchas.- A través de la mesa de seguridad “Soconusco” y por instrucción del Gobernador del Estado, se refuerzan las acciones y operativos contra las pandillas, principalmente en los municipios considerados focos rojos en esta región, como son Tapachula, Huixtla y Suchiate. El subsecretario de Gobierno en el Soconusco, Alfredo Lugardo López, afirmó que se ha podido disminuir considerablemente la inseguridad en la región, ya que a través de las mesas de trabajo se pudieron diseñar estrategias que permitirán combatir a la delincuencia común. Con las detenciones que se han logrado en materia de pandillerismo en los tres municipios con mayor presencia o relación con la mara salvatrucha, se ha logrado disminuir los índices delictivos, toda vez que estos grupos tienen conexión en el robo a transeúntes, a casa habitación y a negocios. Así las cosas.