COMENTARIO ZETA

Por Carlos Z. Cadena

El nuevo sismo en México, que no se convierta en un muro, para que aterricen la ayuda solidaria para Chiapas.

Lamentablemente se presenta este movimiento sísmico del 19 de Septiembre del 2017, en el centro del país, y que ojalá no sea un impedimento para que el Gobierno Federal, nos siga enviando ayuda solidaria para nuestros damnificados de Chiapas y Oaxaca, que fueron azotados el pasado 7 de Septiembre con el terremoto de 8.2, considerado el más grande en la historia del país, en los últimos 100 años. Ojalá que el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, no asuma un papel de indiferencia y abulia con los damnificados de la frontera sur de México, justamente las entidades donde mayor pobreza existe de todo el territorio nacional.

Apelamos a la buena voluntad Presidencial y de los Secretarios de Estado, para que sigan apoyando a los damnificados chiapanecos y Oaxaqueños quienes todavía sufren los estragos de este terremoto, y donde también se pueden observar miles de personas que requieren la ayuda federal y estatal, donde sus viviendas fueron totalmente destruidas por el meteoro asesino. En efecto no son majestuosos edificios o grandes tiendas comerciales que se vinieron para abajo como este sismo que violento la tierra del a ciudad de México y otros estados como Puebla y Morelos, sin embargo en Chiapas y Oaxaca fueron simplemente escuelas y viviendas, pero que sus habitantes son tan mexicanos, como mexicanos son los que viven en la capital del país.

Lo que se persigue es que una tragedia sísmica borre y anule del mapa nacional la ayuda que proviene de otra tragedia sísmica. Lamentablemente se da este fenómeno en el país, y por eso las voces que viene hablando para evitar que a Chiapas y Oaxaca, ya no se les tome en cuenta. Por experiencia sabemos que el centralismo del poder federal, siempre nos ha marginado, y lo vemos justamente porque el subdesarrollo que nos han etiquetado durante decenas de años en contra de Chiapas y Oaxaca, nos ha ubicado en los últimos lugares de desarrollo nacional, a pesar de que Chiapas es una entidad que arrastra la historia de haberse convertido por voluntad propia en una entidad mexicana, y después de eso, ser productores en el país de potencialidades en materia de energía eléctrica, con las mayores hidroeléctricas en el país, con un campo provechoso en lo nacional, , y una riqueza incalculable de madre naturaleza y agua dulce.

Por eso y más el centralismo federal debe de estar solidariamente con Chiapas y nuestro hermano estado de Oaxaca. Seguimos pidiendo la ayuda del gobierno federal para Chiapas. No nos olviden.

En Chiapas piden crear Consejo Consultivo para Reconstrucción.

Para evitar la depredación y el atraco de malos servidores públicos, tal como sucedió con los damnificados del huracán Stan en el 2005, que hasta la fecha sigue siendo una “Leyenda negra”, donde cientos de miles de damnificados fueron primero pisoteados y después esquilmados ante un presupuesto federal y estatal, que nunca se supo para donde se envió. Llegó tal la degradación que hasta los apoyos económicos que dieron artistas internacionales, nacionales y el Papa Juan Pablo Segundo, también desaparecieron y lo que fue una tragedia humana se convirtió en un “Pastel de corrupción” donde metieron mano desde funcionarios federales, estatales y hasta municipales. Hay libros escritos que hablan de este “Aquelarre de corrupción”, que fue el emblema del huracán Stan y sus damnificados.

Hoy, en un documento remitido al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto y al gobernador, Manuel Velasco Coello, señalaron que los chiapanecos están exigiendo transparentar la aplicación de los fondos y que se destinen a resarcir los daños provocados a quien más lo necesite. La sociedad civil en Chiapas, organismos empresariales y sectores académico y social, solicitaron este lunes a los Gobiernos federal y estatal, la creación del Consejo Consultivo Ciudadano para la reconstrucción de la zona afectada por el terremoto en la Entidad. Así también, vigilar el manejo de los recursos en todo el proceso de aplicación, tanto física como financieramente, para garantizar la calidad de las obras a realizar. (Sic) (El Orbe)

Tal solicitud se hace por la desconfianza de parte del pueblo, por el antecedente en la época del exgobernador Pablo Salazar Mendiguchía, con el fatídico huracán Stan, donde los recursos públicos fueron pesimamente mal aplicados y jamás privó una transparencia pública confiable lo que hizo que hasta hoy en día más de 60 municipios que fueron golpeados por el meteoro pluvial reclamen que los presupuestos asignados de la reconstrucción de la región afectada por el huracán Stan, de octubre del 2005, que ascendieron a más de 11 mil millones de pesos, nunca se supo a donde fueron a parar, todo dentro del sexenio de Vicente Fox y Pablo Salazar.

El documento, firmado por el presidente de la organización Sociedad Civil del Soconusco, Carlos Tapia Ramírez, se señala que expertos en la materia consideran que las afectaciones del huracán Stan, produjeron cuando menos una década de retroceso en la región, aunado a la falta de transparencia y la no aplicación de los fondos para la reconstrucción.

Durante años, la “Leyenda negra del huracán Stan”, persiste y hasta ahora existe voces que reclaman justicia porque toda esa podredumbre de corrupción fue denunciada ante la Procuraduría General de la República (PGR), la institución que los damnificados acusaron como el gran cómplice del fraude y saqueo del huracán Stan en el 2005”.

Sería fenomenal que en Chiapas se le un valor agregado a la ciudadanía y se conforme “Un Consejo Consultivo de Reconstrucción de Chiapas”, donde estarían los propios ojos del pueblo velando por sus presupuestos. En fin. Así las cosas.

Apoyo a damnificados derechohabientes del ISSSTE en Chiapas.

La buena noticia es el apoyo a los derechohabientes y pensionados del ISSSTE que resultaron damnificados por el terremoto, el gobernador Manuel Velasco Coello y el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, José Reyes Baeza Terrazas, anunciaron la entrega de 7 mil 500 créditos por un monto superior a 266 millones de pesos para que las familias trabajadoras puedan sobreponerse a la adversidad. El mandatario chiapaneco destacó que la presencia del director del ISSSTE en la entidad, que representa el apoyo y respaldo del Gobierno Federal en un momento tan importante como es la reconstrucción de las zonas afectadas.

“Quiero agradecer la presencia del director del ISSSTE, a José Reyes Baeza, y también mi mayor reconocimiento y gratitud para todos los que componen la gran institución del ISSSTE que sin duda alguna ha sido fundamental en estos días difíciles para nuestro estado; hemos sentido la gran solidaridad y apoyo del personal de esta institución, quienes han recorrido las comunidades de las regiones afectadas”, señaló.

Velasco Coello explicó que este beneficio se otorgará a pensionados y derechohabientes que tengan como mínimo seis meses de cotizar en el ISSSTE y podrán pagarlo en 72 o 120 quincenas. Por su parte, Reyes Baeza puntualizó que la entrega de estos créditos es otra de las prestaciones de los derechohabientes, ya que hay un rubro especial en el cual se otorgan los préstamos cuando existe una declaratoria de emergencia, reduciendo la tasa de interés. Así las cosas.