Normalistas Irrumpen Oficinas de la SEP y Queman 12 Vehídulos

Exigiendo plazas para maestros, ,más de 100 estudiantes ingresaron al edificio en la capital del Estado, dejando severos daños.

Tuxtla Gutiérrez; 20 de Diciembre.- Un grupo de presuntos normalistas ingresó a las oficinas de la Secretaría de Educación Pública y además de causar destrozos, quemaron al menos 12 vehículos que se hallaban en el estacionamiento de la Unidad Administrativa.

De acuerdo con información de las autoridades, más de 100 hombres encapuchados arribaron a las instalaciones gubernamentales ubicadas en la colonia Maya Burocrática, en donde prendieron fuego a cuatro automóviles, seis camionetas, y otros dos vehículos.

Los vehículos afectados fueron un Nissan Tsuru con placas DPS-8814, Volkswagen Sedan (DPS-0068), camioneta cerrada Voyager Chrysler sin placas, Sedan Malibu sin matrículas; Ford Pick Up F150 (DA-20672); microbus Mercedes Benz (DB¬58504), y un Nissan Platina sin engomado.

Asimismo, un camioneta Pick up doble cabina Nissan sin laminillas; una Nissan Urvan blanca (DPS-8808); Pick Up Dodge Ram 2500 blanca (DB-58411); Pick Up Dodge Ram 2500 blanca (DB-59343), y una camioneta Pick Up Ford F-150 blanca (DB-58411).

Luego del reporte al número de emergencias (911), el personal de la Dirección Estatal de Comunicaciones, Control, Cómputo y Comando (C-4) movilizó a las corporaciones y en minutos elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), del Cuerpo de bomberos y Protección Civil se trasladaron al lugar.

Estos actos vandálicos ocurrieron luego de que ayer otro grupo de encapuchados irrumpiera en las oficinas de la SEP y de la Subsecretaría de Educación Federalizada para exigir plazas y becas? igual que este martes, el grupo dañó cristales, muebles y material de cómputo. Los manifestantes exigen una segunda “vuelta” del examen de admisión para ingresar al Servicio Profesional Docente. EL ORBE/Rafael Jiménez

Esta nota fue publicada el día: 21, diciembre, 2016