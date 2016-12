Revelan Privilegios en el de Villa Comaltitlán Irregularidades en los CEFERESOS

*CNDH advierte que se podrían estar generando casos de tortura o maltrato.

Tapachula, Chiapas; 20 de Diciembre.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) dignificar las instalaciones y el trato a los internos de los Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS) Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Durango, Morelos y Chiapas, porque se podrían estar generando casos de tortura o maltrato.

De acuerdo con el informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre centros de readaptación social, en algunos de ellos fueron denunciados encierros prolongados de más de 22 horas al día, la entrega de alimentos en mal estado, la omisión de actividades de capacitación y permitir el hacinamiento en dormitorios,

El informe 08/2016 del organismo señala que en los Ceferesos 11, en Sonora, y 14, en Durango, los internos señalaron que permanecen 23 horas al día en sus celdas, incluso en ocasiones no salen en todo el día, mientras que en el 15, de Chiapas, revelaron que también que permanecen hasta 22 horas en esas circunstancias.

En el penal 13 de Oaxaca, los internos dijeron a la CNDH que son objeto de golpes y malos tratos de parte de elementos de seguridad y custodia, quienes además les han provocado lesiones con los aros de sujeción que les son colocados en manos y tobillos, de los cuales son jalados de forma violenta.

Además, no reciben atención médica para tratar las lesiones y que en ocasiones no les han proporcionado agua y alimento.

Mientras que en la cárcel federal 14, ubicada en el Estado de Durango, el organismo detectó que los dormitorios se encuentran en malas condiciones de mantenimiento, particularmente en las celdas donde se observaron lavabos e inodoros con fugas de agua y filtraciones, aunado a que el líquido que se suministra está sucio; el sistema de drenaje se encuentra obstruido, por lo que cuando llueve se presentan inundaciones en áreas comunes y accesos a instalaciones.

En el informe de los Derechos Humanos se señala que en los Ceferesos de Sonora, Oaxaca y Chiapas, se obtuvo información sobre comida insuficiente o de mala calidad, aunado a la preparación y distribución de los alimentos sin la supervisión de las autoridades correspondientes.

Específicamente en el caso del centro penitenciario ubicado en Villa Comaltitlán, en la Costa de Chiapas, Derechos Humanos detalló que existe hacinamiento en los dormitorios “B” y “F”, los cuales tienen capacidad para 504 personas cada uno, y había una población de 688 y 566 respectivamente.

Sin embargo, en una de las áreas para dormitorios tenía la capacidad para albergar a más reos, pero sólo había 28 instalados ahí, es decir, con privilegios.

En el tema de reinserción social mediante actividades, ante la falta de personal técnico para la organización de las mismas, los internos suelen pasar de 22 hasta 23 horas en sus celdas, esto principalmente en los centros de Sonora, Durango y Chiapas.

Respecto a los servicios de salud, en el Cefereso 13 CPS de Oaxaca se presenta un retraso de hasta 10 días en la atención médica; en el de Durango, internos refirieron la tardanza de un mes para brindarles consulta; mientras que en el de Chiapas no existe personal para cubrir el turno nocturno.

En el caso del Cefereso femenil 16 de Morelos, carecen de los servicios de pediatría para los hijos de las internas que viven en el centro, y el de ginecología es insuficiente para atender las necesidades del centro.

Asimismo, los servidores públicos entrevistados de Sonora, Oaxaca, Durango, Chiapas y Morelos, indicaron que el personal de seguridad y custodia adscrito es insuficiente para cubrir las necesidades de los establecimientos.

Además, tanto el personal de vigilancia de los Ceferesos en Oaxaca y Durango, así como el encargado del despacho de la seguridad y custodia en el de Chiapas, no han recibido capacitación en materia de tortura y malos tratos.

Caso similar se observó en las cárceles federales de Sonora y Guanajuato, que carecen de conocimientos sobre el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, “Protocolo de Estambul”, que contiene información relevante para la elaboración de certificados de integridad física.

El informe, según la CNDH, tiene como finalidad promover medidas para mejorar el trato y las condiciones de detención de las personas privadas de la libertad, incluidos los menores de edad que se encuentran viviendo en centros de reclusión con sus madres, a efecto de prevenir cualquier acto que pueda constituir tortura o maltrato. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello

