Informe Legislativo de Eduardo Ramírez en el Nuevo Teatro de la Ciudad

*Se Instala Mesa Directiva del Congreso Dándole Relevancia al Evento.

Tapachula.- Desde la Costa y el Soconusco de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del Estado, pronunció un mensaje en donde dio cuenta de las principales reformas, leyes y trabajos realizados en el Congreso del Estado, esto en el marco de su informe legislativo.

Informe Tapachula.

Ante una nutrida asistencia, Eduardo Ramírez señaló que “en el Congreso del Estado estamos empeñados para que la Zona Económica Especial (ZEE) del Soconusco se consolide, ya que traerá beneficios importantes como estímulos fiscales, la condonación de impuestos como el predial, el traslado de dominio, sobre nómina, de hospedaje y el impuesto sobre la renta; beneficios que no hubieran sido posible sin el interés del Gobierno de Chiapas y los tres senadores por la entidad, en particular del senador Luis Armando Melgar, quien tuvo una destacada intervención para que Chiapas contara con este beneficio. En buena hora, el Legislativo que presido le hace un reconocimiento”.

Asimismo, reconoció que la población chiapaneca es mayoritariamente de mujeres, por lo tanto admitió que promoverá leyes en el que quede debidamente representada a la mujer, no sólo en los Ayuntamientos, sino en el servicio público; ejemplo de ello es la actual Legislatura que está representada por un 60 por ciento de mujeres, lo que representa un paso importante en la vida política y democrática de Chiapas.

En otro tema de gran importancia, Eduardo Ramírez anotó que hoy se interpreta el justo reclamo y petición del sector empresarial, lo que derivó en una nueva Ley de Adquisiciones, misma que servirá para reactivar la economía local, pues categóricamente afirmó que se le dará prioridad a los proveedores de Chiapas y sólo si los insumos o servicios no hay en la entidad, se buscarán fuera.

Algo que no podemos soslayar, dijo Ramírez Aguilar, ni regatear por supuesto, “es el ejemplar papel que jugó el gobernador Manuel Velasco Coello, quien en las pasadas movilizaciones magisteriales mantuvo siempre una actitud de hombre de Estado, firme en sus convicciones, pero siempre procurando la estabilidad educativa y la gobernabilidad política de Chiapas, pues no cayó en la tentación de agredir a ningún maestro o maestra de la entidad, prefiriendo siempre el diálogo respetuoso, para arribar a la normalización de las actividades escolares, eso es digno de reconocerse y de aplaudirse”.

Informe en Tonalá.

En otro escenario, Eduardo Ramírez fue recibido con la calidez que caracteriza a los habitantes de Tonalá, allí como parte de su mensaje dijo que el Legislativo promovió iniciativas para fuentes de energías renovables, que permitan niveles de sustentabilidad acordes con los nuevos tiempos.

Se trata -dijo- “de encontrar nuevas fuentes de ahorro de energía eléctrica, así como de nuestra economía, además que no dañemos el medio ambiente; hoy tendremos una ley que armonice nuestras preocupaciones: medio ambiente, energías nuevas, menos contaminación y ahorro, las cuales son imprescindibles ahora.

“También, desde el Congreso nos ocupamos de un tema central de la Costa chiapaneca, la pesca y quienes se dedican a ella, nuestros pescadores; para ellos promoveremos leyes para que no sólo perciban ese apoyo estimulando su actividad, sino que ahora lo reciban de una manera más efectiva, segura y oportuna. Porque nuestra pesca debe seguir siendo la mejor fuente, no sólo de empleo, sino de vida de nuestras hermosas costas chiapanecas”.

Anotó que se promoverán iniciativas para alentar la inversión en el turismo de nuestras costas chiapanecas, pues dijo, “tenemos que convencer a todo aquel inversionista que vea en Puerto Arista y nuestras hermosas playas, una gran oportunidad para generar un desarrollo turístico de mediana y gran escala, pues esa ha sido una aspiración, no sólo de los costeños, sino de todos los chiapanecos; de disfrutar y apreciar las dimensiones que nos dio la madre naturaleza, nuestra flora, fauna, mares, nuestro pasado colonial, prehispánico, nuestra gastronomía, propias del esplendor de lo que somos, Chiapas.

“Vamos a hacer de la Costa un gran polo turístico que ya lo requeríamos”, concluyó.

Informe en Huixtla.

Por otro lado, desde la cálida y productiva tierra de Huixtla, el Presidente del Congreso de Chiapas manifestó que una preocupación del Legislativo ha sido el hecho de encontrar causes para que la vasta producción de esta región no termine sólo en los mercados locales o incluso, por falta de espacios de comercialización, sean enviados a Centroamérica y de ahí al mundo.

Por eso se creó la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas, para superar esas deficiencias y enviar directamente, los productores de esta región, los productos hacia otras latitudes, con mejores precios, pues eso hará que se consolide a esta región y mejore sus condiciones de vida.

Se refirió también al papel de las y los maestros, pues dijo que como Legislativo no puede dejar pasar la tarea que tiene este Poder del pueblo para promover y cuidar que las leyes que tienen que ver con la educación en Chiapas, atiendan a tres preocupaciones esenciales: atender a las y los maestros, más aún cuando sus reclamos son justos; promover el diálogo como un instrumento para dirimir las diferencias y atender a las niñas, niños y los jóvenes de Chiapas, que son la prioridad. “En eso hay que ser insistentes, comprometernos juntos, para ver esta preocupación social, que nos ocupa a todos, pues ese debe ser el deber de todos”.

Hizo énfasis que “ni el Legislativo, ni el Ejecutivo, ni otro Poder, ajeno a nosotros, podrán solos en construir una agenda común, una ruta de éxito, para una sociedad en crecimiento y con muchas expectativas, por ello habrá que dejar atrás la apatía y el desencanto que también son los males de la pobreza”.

“En Chiapas tenemos una inmensa cantidad de historias personales en que cada uno de ustedes está inmerso, como la mía, al igual que ustedes, tampoco es una novedad, es una realidad, es la del día a día, pues el chiapaneco es una persona incansable, tenaz, que toca puertas, que insiste, que busca metas, que lucha y camina, en donde la inercia pasó a ser algo del pasado, no debe existir para nosotros ese desgano, por eso los convoco a jalar juntos por un mayor bienestar”, concluyó. Comunicado de Prensa

Esta nota fue publicada el día: 23, diciembre, 2016