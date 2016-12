Banda de Maras Asola al Ejido “Álvaro Obregón”

* Habitantes Denuncian Constantes Riñas.

Tapachula, Chis.; 23 de Diciembre.- “Sobre los hechos violentos donde una banda de unos 12 Maras Salvatruchas dieron salvaje golpiza a Daniel Casimiro Cigarroa y a otro joven, quienes quedaron inconscientes y aún cuando casi pierden la vida, la Ministerio Público Judith (n), no realiza su trabajo”, expresó el agricultor David Casimiro Gutiérrez.

Indicó, “los hechos fueron alrededor de las 9:30 de la noche del 3 de diciembre pasado, en el poblado del ejido Álvaro Obregón y desde que se inició la Carpeta de Investigación se ha estado al pendiente del caso; pero la Ministerio Público y el área de Periciales, por algún interés personal, obstaculizan la procuración de justicia.

“Ante la grave inseguridad, donde la banda de maras con su jefe ‘El Jombo’, recluta a jóvenes y aumentan su violencia protegido por su Consulado, donde hasta policías ha sido víctimas, antes de accionar los batallones de autodefensa civil, pedimos apoyo al Fiscal regional de la Procurador General de Justicia Estatal como del procurador Raciel López Salazar”, afirmó.

Asimismo indicó, “esa banda de maras tienen su centro de reunión en la cantina ‘el Dos de Oro’, donde sin autorización hay mujeres que fichan, se prostituyen, incluso tienen menores de edad y el dueño afirma ser intocable por sus amigos en la Secretaría Salud Estatal, Municipal y la Dirección de Alcoholes.

“Ahora que la banda de Maras casi matan a mi hijo y otro, pero antes han agredido a peatones, se meten hacer sus fechorías a las casas, han herido con machetes a varias personas, consumen y distribuyen drogas y ninguna autoridad los ha podido parar, por eso el número de sus miembros ha ido creciendo, así como su grado de violencia”.

Indicó, “por los hechos de sangre, con el Agente Municipal acudimos con el propietario del citado giro rojo para que controle a la banda y la inseguridad que generan; pero respondió que no haría nada porque además tiene mucho apoyo de la Jurisdicción Sanitaria y de Alcoholes, de que él con sólo hacer una llamada frena todo en su contra”.

Asimismo dijo, “por esos hechos de sangre se hizo el reporte a teléfono de emergencia 911 y acudieron patrullas de la policía Municipal, de la Ministerial del Estado y se hizo un operativo para aprehender a la banda de Maras; pero fue imposible porque huyeron hacia el río y luego se ocultan en casa rentada por 2 ficheras hondureñas conocidas por ‘Majes’.

“Por estos hechos violentos donde hay denuncias, es la hora que no vemos procedan las autoridades como en esta demanda en contra de los Maras y nos hace pesar que tienen algún arreglo con la autoridad; pero es muy peligroso porque la violencia peligrosamente ha ido en aumento y no es bueno que la población se haga justicia por propia mano”, dijo.

Indicó, “pedimos a las autoridades municipales, estatal y federal que investiguen y desmantelen a la red de maras que junto con la delincuencia común y organizada, tienen viviendo bajo temor a la gente de Álvaro Obregón, la región y por todo eso, antes de que maten a nuestras familias, tenemos que actuar con los batallones de autodefensa civil”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar

