De Vacaciones Encargados del Albergue “Belén”;

Debido a que el personal encargado del albergue para migrantes “Belén”, se fue de vacaciones, cientos de indocumentados vagan por las calles sin techo ni alimentos, convirtiéndose en un foco de inseguridad.

* Flujo de Indocumentados Abarrota Municipios y Colonias de la Región.

Tapachula, Chiapas; 23 de Diciembre.- Pese a la oleada de migrantes centroamericanos que sigue llegando durante esta temporada, el albergue Belén esta cerrado y permanecen desamparados, afirmó el abogado Alfredo de la Cruz Cordero.

El rostro de la necesidad es día con día, por lo que no es posible que los responsables de ese inmueble se vayan de vacaciones y desatiendan la misión de servicio que tienen para con los migrantes centroamericanos.

Calificó de preocupante la situación porque las personas que vienen de fuera no saben qué hacer y además de quedarse a merced de la delincuencia, se convierten en un foco de inseguridad porque son muchos los que se quedan sin techo y sin alimentos.

La ayuda humanitaria que tiene por objetivo brindar ese albergue no se cumple durante el fin de año, y ese blindaje que debe proporcionar a los migrantes no se cumple, sobre todo porque se trata de un lugar que recibe fondos de instituciones que velan por la integridad de las clases desprotegidas que vienen huyendo de la delincuencia y la inseguridad que se vive en sus países.

Hizo un llamado a las organizaciones defensoras de los migrantes, a la ONU, a los Derechos humanos, para que se atienda esta problemática social que también afecta a quienes habitan en la colonia San Antonio Cahoacán.

Se supone que ese albergue tiene normas humanitarias que no se están cumpliendo, ya que esto de irse de vacaciones lo hacen todos los años, cuando la migración no descansa, todos los días llegan personas en busca de alojamiento, alimentos y orientación para sus problemas que los han arrojado de su país.

Solicitó la intervención de los cuerpos policiacos para que brinden vigilancia en los alrededores del albergue, porque también hay casos de migrantes que tienen un actuar que pone en riesgo a la población de la citada colonia, ya que ha habido riñas entre los migrantes y entre un migrante con un mexicano.

Pidió que se tomen cartas en el asunto, toda vez que hay casos de migrantes que se consideran con más derechos que los mexicanos y si bien es cierto que en su mayoría van de paso, con la política del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya se quedan aquí, pero generan más pobreza e inseguridad. EL ORBE/Rodolfo Hernández González

Esta nota fue publicada el día: 24, diciembre, 2016