En el Abandono el Mercado “Soconusco”

Locatarios denunciaron que el pasado 24 de diciembre trabajaron sin energía eléctrica, ya que el cableado está en pésimas condiciones, por lo que hacen un llamado a las autoridades para atender los desperfectos.

Tapachula, Chiapas; 26 de Diciembre.- “En nuestro mercado ‘Soconusco’ hay muchas irregularidades y abandono, lo que con documentos se ha solicitado solución, sin que haya siquiera atención de la Dirección de Mercados, como el pasado 24 de diciembre, cuando la mitad del mercado estuvo sin energía eléctrica”.

Lo anterior fue expresado por el locatario Fernado Yaj, locatario, quien añadió, “ese es un problema que seguido padecemos y es que la red del cableado de luz ya tiene muchos años, está muy deteriorado y en cualquier momento puede ocurrir un corto-circuito”.

Precisó, “con esos desperfectos de las instalaciones nos puede sobrevenir un incendio, por lo que hacemos un llamado a Protección Civil, a Regidores de la Comisión de Mercados y al mismo alcalde Neftalí Del Toro Guzmán, para que se avoquen a atender los problemas y evitar desgracias”.

Indicó, “no esperamos nada bueno de las personas que están en la administración de este mercado porque son personas sin el perfil adecuado, ya que son refresqueros, canasteras; por eso pedimos a personas capacitadas para que bajen proyectos, se beneficien locatarios y el mercado.

“Ya estamos cansados de que no se nos haga caso en nuestros justos reclamos porque hemos visto que vienen candidatos y luego ya de alcaldes; pero no cumplen sus compromisos y así van y vienen alcaldes sin hacer algo para sacar al mercado de las pésimas condiciones”.

Señaló, “como hemos estado metiendo escritos con nuestras peticiones y no vemos ni siquiera contestación municipal, pedimos apoyo a los legisladores locales y federales así como a las demás instancias de Gobierno para éste y los demás mercados que tienen sus problemas sin solución”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar

Esta nota fue publicada el día: 27, diciembre, 2016