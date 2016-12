DE ULTIMA HORA

Siempre No Subirá la Gasolina, Bajará a 6 pesos; la Tortilla a dos Pesos: SHCP

Tapachula, Chiapas; 27 de Diciembre.- El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, viendo la necesidad del pueblo de México, tomó la decisión, al cierre de la presente edición, de bajar los precios de la gasolina y otros insumos, así como de la canasta básica, cumpliendo con ello su palabra. El salario mínimo se eleva a 400 pesos diarios.

En tanto Donald Trump decidió abandonar la Presidencia de los Estados Unidos para que Hilary Clinton ocupe su lugar. Cabe agregar que todos los indocumentados tendrán una visa especial de por vida, además de que en vez del muro que se pensaba edificar, ha decidido mandar a tirar los 200 kilómetros ya construidos.

Tapachula cerrará sus fronteras para que no entre ningún extranjero y podamos con una ciudad limpia. Neftalí Del Toro abandonó la Presidencia Municipal y fue nombrado un Consejo Municipal el que se encargará de pavimentar todas las calles en mal de estado. Samuel Chacón devolverá todo lo que se robó, así como el “Cheque” Orduña y “mangobola”.

Los de Pemex decidieron reubicarse a Puerto Chiapas, no sin antes dejar un parque ecológico para que lo disfruten los tapachultecos.

Por otro lado, el Gobierno del Estado pagará todas sus deudas pendientes a los constructores y contratistas que hayan cumplido con las normas establecidas por la ley; lo malo de esto es que “el Chapo” se volvió a fugar y Kate del Castillo decidió entregarse a las autoridades, así como la quinceañera Ruby ya no quiere los regalos que recibió con motivo de su fiesta y optó por donarlos al DIF de Tapachula. Feliz día de los Santos Inocentes. La Redacción.

