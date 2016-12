No Funcionan las Casetas de Policía Recién Rehabilitadas

Mientras en las colonias sigue la ola de asaltos y robos a casas-habitación, las casetas permanecen en el olvido.

Tapachula, Chiapas, 28 de diciembre.- “La casetas de la policía municipal, que fueron rehabilitadas en distintas colonias de la ciudad, siguen obsoletas y la inversión, que no se dijo el monto, ha sido un dinero tirado a la basura porque no han traído ningún beneficio”, denunció el habitante de la colonia Rinconcito, Walter Pérez Ramos.

Recordó que el pasado 15 de marzo de 2016, el alcalde Neftalí Armando del Toro Guzmán asistió a la reunión de la Fundación México SOS que estuvo presidida por Marina Arias Albores, presidenta de la Mesa de Seguridad y Justicia (MSJ) del Estado, donde anunció la rehabilitación de las casetas de vigilancia que permanecían abandonadas.

POLICÍAS UTILIZADOS

EN TAREAS AJENAS A SU FUNCIÓN

Efectivamente, explicó Pérez Ramos, fueron rehabilitadas las casetas, pero de nada ha servido porque permanecen obsoletas por la falta de agentes que en lugar de estar destinados a la vigilancia, son enviados para cuidar al edil y a su familia, así como algunas instalaciones como el DIF Municipal, entre otras oficinas públicas.

Precisó que en esa ocasión, el mandatario municipal afirmó “sabemos que SOS busca la conformación de una ciudadanía más participativa e involucrada en los asuntos de interés público y eso es lo que estamos haciendo como gobierno a través de la instalación de los consejos, escuchar a los ciudadanos, estamos por crear otra Base Policial y para ello necesitamos la opinión de los empresarios y ciudadanos, para saber en qué punto se instalará”, pero lamentablemente a la fecha, Del Toro Guzmán no ha cumplido.

EL EDIL NO HA CUMPLIDO

EN MATERIA DE SEGURIDAD

Pérez Ramos indicó que el presidente municipal no ha cumplido en materia de seguridad, toda vez que todos los días hay hasta tres atracos a mano armada, además hay hechos que no son denunciados porque la gente ya no confía en las instituciones impartidoras de justicia.

En aquel entonces, el 15 de marzo de 2016, durante la reunión desarrollada en conocido hotel de la ciudad, Del Toro Guzmán informó que ya habían sido rehabilitadas 21 casetas de vigilancia de las 35 que existen con policías de proximidad, pero la realidad es que están vacías y algunas hasta sirven de guarida de delincuentes.

REGIDOR DE LA COMISIÓN

DE SEGURIDAD PERMANECE CALLADO

El colono explicó que ha acudido a la oficina del regidor de la Comisión de Seguridad, Héctor Cano de la Torres, para que dé una explicación al respecto, pero cada que ha ido nunca está y todo indica que los recados que ha dejado a o no se los dan o simplemente no le interesa el tema.

“Las casetas permanecen abandonadas, no hay ningún agente policiaco y los que en algún momento estuvieron en esos lugares, carecían de equipo de seguridad y de comunicación”, afirmó Pérez Ramos, en la colonia Rinconcito.

Añadió que por donde quiera se pueden ver las casetas abandonadas, en las que se hizo una inversión económica que de nada sirvió, ya que tampoco hay suficientes agentes policiacos.

Pérez Ramos indicó que mientras no haya la voluntad de la autoridad municipal por brindar seguridad a la población, la ola delictiva irá en aumento.

Hizo un reconocimiento a los veladores, también conocidos como Policías de Proximidad que han hecho un buen papel en materia de seguridad, a pesar de que no cuentan con ningún salario por parte del gobierno, sólo viven de lo que las familias les cooperan semanalmente. EL ORBE/Rodolfo Hernández González

Esta nota fue publicada el día: 29, diciembre, 2016