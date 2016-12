La ZEE es Exclusiva de Puerto Chiapas, Afirma el Senador Melgar

*Aprueban Otros 50 Mdp Para Continuar con el Proyecto del Malecón.

*La Zona Económica Especial con el Parque Agroindustrial, van a Transformar a la Región del Soconusco.

Tapachula.- El senador Luis Armando Melgar Bravo reconoció la insistencia del gobernador Manuel Velasco Coello, de convertir a Puerto Chiapas en uno de los principales polos de desarrollo del país, “a cuyas tareas nos hemos sumado porque consideramos que será la gran solución de muchos problemas en el Estado”.

En entrevista con nuestro director general, C.P. Enrique Zamora Cruz, recordó que lo mejor que pudo haber hecho el ejecutivo estatal fue solicitar la intervención de los mejores especialistas en el mundo para que se identificara plenamente, con todos los estudios en la mano, en dónde sería el mejor lugar para construir una Zona Económica Especial (ZEE), “y cuyos resultados indicaron que es Puerto Chiapas, y por lo tanto no se trata de una ocurrencia, un egoísmo o una situación política”.

Por eso, indicó que su postura es que hay que concentrar todos los recursos y esfuerzos en consolidar la ZEE de Puerto Chiapas, hacer que funcione y garantizar su operatividad, antes de pensar en seccionarla o en otras Zonas Económicas.

“Estamos en una época de recorte presupuestal, lo que quiere decir que habrá pocos recursos federales y por eso debemos asegurar que se focalicen en la ZEE, que es de Puerto Chiapas. Debe ser ahí porque se ha comprobado que reúne todos los requisitos que se requieren, incluyendo un puerto, ferrocarril, aeropuerto, carretera internacional y frontera a 20 kilómetros, además de un parque Industrial y un agroindustrial que está a punto de entrar en operaciones”, abundó.

Amplió su comentario diciendo que desde hace varias décadas se han invertido en Puerto Chiapas miles de millones de pesos para tener toda esa infraestructura, que hoy son parte fundamental para que se construya la ZEE.

Consideró que la Zona Económica Especial, al conjugarse con el Parque Agroindustrial, sin duda alguna van a transformar completamente a la región del Soconusco y, por consecuencia, al resto del Estado y al Sureste mexicano, “pero no hay que olvidar que no sólo se trata de obras, sino también hacer que se instalen las empresas y se generen los empleos, que todavía todo eso está en pláticas”.

Además, el Soconusco es una región agropecuaria que ha sufrido embates fitosanitarios, como le pasó al café con la plaga de la roya, y que por ello se requiere también hacer grandes inversiones para rescatar a los cultivos, porque serán la materia prima de varias empresas que se instalarán en ese sector.

El Otro Gran Proyecto Para Puerto Chiapas: El Turístico.

Entrevistado en las instalaciones de esta Casa Editorial, el Senador dijo que a la par de los planes de desarrollo empresarial para Puerto Chiapas, existe otro gran proyecto que es el turístico.

Reconoció que desde hace poco más de una década se empezó con esas inversiones que permitió la construcción de la Terminal de Cruceros, y que ahora en este sexenio, se decidió convertir también en ese lugar en un gran atractivo turístico para visitantes, locales y extranjeros.

Puso como ejemplo a la construcción del Malecón, cuyo proyecto lo ha impulsado férreamente para que tenga continuidad y vaya avanzando paulatinamente.

La primera etapa del Malecón fue ejecutada con 60 millones de pesos, cuyos trabajos iniciaron a la altura del faro hacia la zona poniente y está concluida.

Dio a conocer que apenas se aprobaron otros 50 millones de pesos que servirán para edificar la segunda etapa, la cual empezó a ejercerse esta semana.

En esos trabajos se incluye la instalación de locales comerciales y restaurantes, que generarán empleo y darán vida al todo ese sector.

La tercera etapa, que ya fue aprobada dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación del 2017 por cuarenta millones de pesos, servirá para dar continuidad en el proyecto hasta llegar a la entrada principal de Puerto Madero, es decir, 1.5 kilómetros más.

El gran proyecto incluye al final la construcción de un moderno y majestuoso acuario para ser construido en el 2018, antes de que concluya el sexenio.

Estaría ubicado a un costado de la Capitanía de Puerto y la idea es empatarlo con el Malecón y con el Centro de Estudios del Mar de la UNACH, que se encuentra a unos metros de ahí.

Con ello se pretende que el acuario no solamente tenga mantenimiento permanente de parte de jóvenes universitarios, sino también para que sirva como un área de investigación para las especies marinas y todo lo que tenga que ver con el mar.

Paralelamente, dijo, está proponiendo que el lado poniente se convierta en una zona ecoturística, para aprovechar al máximo la Laguna del Cabildo, la cual tendría que ser desazolvada, rescatar la flora y la fauna típica del lugar, así como instalar una sección de restaurantes como lo habrá en el malecón del lado oriente. También sería rescatado todo el estero.

El Muro de Contención, un Pendiente de la Federación.

El Senador también abordó el tema de la falta de reparación del muro de contención de ese lugar, del que dijo, también sigue siendo un compromiso pendiente de parte de la Federación.

“Es urgente que se construya en este 2017, porque sin el muro de contención no podemos terminar las primeras tres etapas del Malecón”, recalcó al señalar que se trata principalmente de reconstruir poco más de 400 metros de muro, que en términos globales requiere de una inversión de alrededor de 40 millones de pesos.

“Le hemos estado exigiendo a la Coordinación General de Puertos de que atienda esa problemática, porque independientemente de que el Proyecto Turístico del Malecón esté inconcluso en ese tramo, también representa un gran peligro para los visitantes y los propios pobladores del lugar”, abundó.

Y es que, según dijo, cada vez que hay oleaje alto por el fenómeno de mar de fondo, en ese espacio el agua se mete hacia el poblado.

“No está presupuestado, pero, al ser un tema de urgente de protección civil, tenemos dos opciones para obtener esos recursos. El primero tiene que ver con los trabajos de infraestructura que se realizarán por la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas, porque se tiene que garantizar que ese sector tenga seguridad”, comentó.

La otra opción es contemplarla dentro de los propios recursos que tiene la Subsecretaría de Protección Civil a nivel federal.

Pemex se ha Burlado de los Chiapanecos,

una Farsa la Reubicación de la TAR

“Petróleos Mexicanos (PEMEX) se ha burlado durante varios años de los chiapanecos, porque la reubicación de la Terminal de Abastecimiento y Reparto (TAR), sigue siendo una farsa, y las nuevas instalaciones son solamente una bodega de diesel que tiende a convertirse en un elefante blanco”, sostuvo el senador de la República.

El legislador indicó que a pesar de que en teoría ya está lista la nueva Terminal, la gasolina sigue siendo operada de las viejas instalaciones que datan de hace más de 50 años.

“Al no cumplir Pemex con ese compromiso, todos los días se sigue poniendo en peligro la vida de los trabajadores de la paraestatal y de miles de familias que habitan, transitan o trabajan en ese sector de la ciudad”, indicó.

Además, al resistirse a la reubicación, Pemex impide el crecimiento, la modernidad y el embellecimiento de Tapachula, porque en donde está ubicada la antigua terminal, servirá para la construcción de un parque, cuyo proyecto lo ubica como el más representativo de la frontera sur.

“No hay ninguna explicación. El compromiso de los directivos de Petróleos Mexicanos era de que, una vez terminadas las nuevas instalaciones, se llevaría a cabo la reubicación, pero han pasado los años y no se ha cumplido”, insistió. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello

Esta nota fue publicada el día: 30, diciembre, 2016