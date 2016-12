Protestan Contra el Gasolinazo en Guadalajara y Tamaulipas

*Anuncian Movilizaciones a Partir del 1 de Enero.

México.- El anuncio del Gobierno de México de una pronunciada subida del precio de la gasolina en enero y el desabastecimiento en varios estados se ha traducido en un creciente descontento de la ciudadanía, que se ha manifestado ya en algunos puntos del país y llama a boicotear el consumo de hidrocarburos.

Con varias pancartas que rezan “¡No al gasolinazo!”, decenas de personas se manifestaron este miércoles y jueves en Ciudad Victoria, Tamaulipas, contra el alza en los precios de las gasolinas anunciada este martes por el Gobierno de México y que se aplicará a partir del 1 de enero.

La subida, que anticipa una gradual liberalización de precios que arrancará en marzo y culminará a finales de año, será de entre el 14 por ciento y el 20 por ciento según el tipo de combustible, situando en 15.99 pesos la gasolina Magna, 17.79 la Premium y 17.05 el diésel.

Las protestas son un reflejo del descontento ciudadano ante la medida anunciada esta semana por el Gobierno y un anticipo de lo que podría acontecer en los próximos días a juzgar por el rechazo e incomprensión de la decisión gubernamental.

Rosario Prado Macías, la dirigente del sindicato de trabajadores del ayuntamiento de Guadalajara, anunció que para el inicio del próximo año estarán en condiciones de llevar a cabo esa movilización en forma conjunta.

“Vamos a ir al Congreso, vamos a llevar gente y vamos a ir los representantes de las asociaciones civiles y sindicales, directamente para que se nos escuche, lo que sí les puedo decir es que no vamos a parar, ya tenemos el pie en el cuello, ya no hay aumento salarial que pueda satisfacer las necesidades básicas de las familias tapatías, de las familias jaliscienses”, acusó.

Roberto Aguiar Cabrera, presidente de la Asociación de Grúas de Guadalajara, acudió a las instalaciones de Proceso Jalisco para denunciar su inconformidad en torno a los aumentos que se anunciaron por parte del Gobierno Federal.

“Estamos con el pie en el pescuezo, y no sabemos a quién acudir, está el caso de Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz, quien se cansó de robar y nunca lo detuvieron, a nosotros se nos van a disparar todos los costos de los insumos, los servicios y las refacciones, y muchas de nuestras empresas se van a ir a la quiebra”, denunció.

En tanto que el consejero del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Fernando Belaunzarán apuntó que esta medida es recaudatoria y servirá al oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) para fortalecer sus campañas electorales en regiones como el Estado de México, uno de sus bastiones y que pronto elegirá nuevo gobernador.

Además, varias convocatorias han inundado la red estos días llamando a manifestaciones y boicot.

Para el 1 de enero, se anunció una concentración en el monumento del Ángel de la Independencia, en pleno centro de la capital del país, a las 12:00 horas, tal y como publicó en su cuenta de Twitter el periodista y empresario Pedro Ferriz de Con. Agencias

Esta nota fue publicada el día: 30, diciembre, 2016