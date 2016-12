Culmina Temporada de Cruceros 2016

Arribaron a Puerto Chiapas el crucero Seabourn Odyssey, con 400 pasajeros y 330 tripulantes, y el Veendam con 1,350 pasajeros y 580 tripulantes; la proxima temporada iniciará el 13 de enero de 2017.

Tapachula, Chiapas; 30 de Diciembre.- “Hoy arribaron los Cruceros Seabourn Odyssey, con 400 pasajeros y 330 tripulantes y el Veendam con 1,350 pasajeros y 580 tripulantes, y son los dos últimos del año con viajes turísticos con desembarco en Tapachula y se reanudan para el 13 de enero del 2017”, expresó Marión Edelmann Blas.

La declarante, directora de Atención al Turismo de la Secretaría de la Competitividad Turística Municipal, añadió, “los pasajeros de los cruceros por primer ocasión visitaron el parque Bicentenario, donde se les deleitó con la marimba, artesanos, conocieron la Catedral, una muestra fotográfica, entre otros temas”.

Indicó, “en la temporada de Cruceros arribaron más de 20 en el año 2016. Estos dos cruceros procedían de Puerto Quetzal y entraron aproximadamente a las 6 horas para retirarse entre las 16 y 18 horas y durante su estancia visitan la Ruta del Café, del Banano, Manglares, e Izapa en Tuxtla Chico.

“Entre mayo y agosto son meses en los que no hay llegada de Cruceros por ser temporada de huracanes, por eso no operan las Navieras. Esta temporada inició en octubre y termina en mayo del 2017”, expresó.

“Eso sí, recomendamos a la población en general que no arrojen basura en las calles, eso nos los han señalado los turistas de que hay mucha basura tirada en la vía pública, por eso pedimos hagan conciencia de tirar la basura dentro del bote y si no, guardarla hasta llegar a su casa”.

Finalmente dijo, “en este tema de la basura, suciedad y mala imagen, hace mucha cultura, creo que no la conocen, por eso invitamos a la ciudadanía a ser más limpios, a no tirar la basura en las calles de Tapachula porque el turismo siempre nos lo hace ver”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar

