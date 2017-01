Entra en Etapa de Licitación la Obra del Nuevo Hospital del IMSS en Tapachula

* Gobernador Velasco Donó los Terrenos, Informa Delegado.

Tapachula, Chiapas; 30 de Diciembre.- A pesar de los recortes presupuestales en las finanzas del Gobierno Federal para el 2017 y de la crisis económica que se vive a nivel nacional, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó éste viernes la construcción del nuevo Hospital General de Zona en Tapachula.

Señaló que el proyecto se mantiene vigente y entró al proceso de licitación de la obra, “la cual continúa desarrollándose con éxito y con amplia participación de los desarrolladores del sector privado”.

De acuerdo al IMSS, se espera adjudicar el contrato a la empresa ganadora de la licitación, durante los primeros noventa días del año.

En este 2017 se esperan construir cuatro nuevos hospitales en el país, “con el objetivo de fortalecer y modernizar la infraestructura institucional, garantizar el acceso a los servicios de salud y mejorar el modelo de atención de más de tres millones de derechohabientes” se dijo.

De concretarse, se incrementará en más de 800 camas los servicios disponibles para el segundo nivel de atención en el país.

Dona Velasco Terreno Para Hospital del IMSS.

Por su parte, la administración que encabeza el gobernador Manuel Velasco Coello, y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), formalizaron la donación del terreno en donde se construirá el Hospital General de Zona No.1.

El protocolo fue encabezado por el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Vicente Pérez Cruz, y el delegado del IMSS en Chiapas, Yamil Melgar Bravo, en un acto atestiguado por la notario, Josefina Montesinos.

Sobre ello, el Delegado precisó que el predio cuenta con una superficie de 50 mil 881.72 metros cuadrados, en donde se edificará la obra del gigantesco hospital de 144 camas.

Se estima que se invertirán alrededor de mil 55 millones de pesos, de los cuales 750 millones corresponden a infraestructura inmobiliaria y el resto para equipamiento.

Cabe recordar que el desborde del río Coatán durante el paso del huracán Stán, en octubre del 2005, ocasionó inundaciones en el Hospital General de Zona (HGZ) del IMSS, construido en 1968.

El fenómeno meteorológico destruyó además almacenes, arrastró unidades de esa dependencia y por ello, el Ejército tuvo que intervenir para reubicar a los pacientes hacia otros lugares.

En lugar de clausurar el lugar, días después de que concluyó la contingencia, los pacientes fueron regresados y el hospital volvió a operar, hasta la fecha.

Se esperaba que ese mismo año las autoridades federales clausurarían las instalaciones o, al menos, iniciaran la construcción de uno nuevo, pero ninguna de las dos cosas ocurrió.

Nada más Doce Años de Espera.

No fue sino hasta cuatro años después, el 25 de marzo del 2009, cuando el entonces delegado del IMSS en Chiapas, Samuel Orrico Torres, dio a conocer en entrevista que se construiría en Tapachula el nuevo hospital que sustituirá al que sufrió daños a consecuencia del huracán Stan.

Ese día señaló que aún cuando se hicieron trabajos de remodelación y rehabilitación para poner en funciones lo más pronto posible ese nosocomio, se decidió hacer una inversión de 650 millones de pesos para construir uno nuevo.

El tiempo pasó y un año después de ese anuncio, el 22 de enero del 2010, en el boletín oficial número 0312, Orrico explicó nuevamente que debido a los daños causados por “Stan” en 2005, el hospital que se ubica cerca del río Coatán, era vulnerable a las inundaciones, por lo que autoridades de Protección Civil recomendaban su reubicación.

En ese comunicado se afirmó que el nuevo hospital tardaría dos años y medio en construirse, por lo que a mediados del 2012 comenzaría a brindar el servicio a más de 280 mil derechohabientes de las regiones del Soconusco, Sierra e Istmo-Costa, pero todo fue una mentira.

El 5 de abril del 2010, Orrico Torres volvió a anunciar que el IMSS construiría ese hospital, en una declaración que hizo ante el Sindicato Único Independiente del Colegio de Bachilleres de Chiapas (SUICOBACH).

Sin embargo, no ocurrió nada. Orrico se jubiló y en su lugar llegó, en septiembre del 2010, Miguel Ángel Navarro Quintero.

El 22 de octubre del 2010, Navarro dio a conocer que se cancelaba la construcción del nuevo Hospital General de Zona que se tenía contemplado en el sur de la ciudad, luego de que el terreno que le fue donado en el sexenio pasado, se encontraba en una zona inundable.

Durante un encuentro con representantes de medios de comunicación, el funcionario federal señaló que para llevar a cabo esa obra se contaba con 700 millones de pesos, pero “el proyecto se ha pospuesto hasta que se disponga de otra área que ofrezca una seguridad al ciento por ciento”.

El 31 de octubre del 2010, el mismo Navarro Quintero confirmó en rueda de prensa que la construcción del Hospital había sido suspendida y por ello, los recursos fueron regresados para otras prioridades.

Así también, los terrenos que en ese entonces había donado el Gobierno del Estado para esos propósitos, al sur de Tapachula, no pasaron los exámenes técnicos, en virtud de que se encontraban en una zona de alto riesgo.

El 4 de Febrero del 2011, Navarro dio a conocer que ahora sí era un hecho la construcción del nuevo hospital, y que estaría ubicado en el predio Santa Isabel, muy cercano al Aeropuerto Internacional de Tapachula.

Los meses transcurrieron y no fue sino hasta el 10 de noviembre del 2011 cuando comentó que a iniciativa del entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, el proyecto del nuevo hospital del IMSS para Tapachula, fue incluido dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012.

En esa ocasión dijo que se esperaba que los Diputados ratificaran el proyecto impulsado por el mandatario nacional, en cuya inversión se requerían 634 millones de pesos.

Luego de darse a conocer la decisión de Calderón, ese mismo día se reunieron los integrantes del Cabildo de Tapachula para autorizar la donación de los terrenos en donde, supuestamente, estaría ubicado el hospital.

El proyecto -hasta ese día- incluía también un área especializada en neonatología, “para que los niños de alto riesgo tuvieran condiciones adecuadas en el manejo por parte del personal médico”.

El 17 de Abril del 2012, el IMSS destinó 15 millones de pesos para la realización del proyecto integral ejecutivo de lo que sería el nuevo hospital en Tapachula.

Este, de acuerdo al nuevo anuncio, se ubicaría al sur de la ciudad, en un terreno de seis hectáreas de superficie. El predio fue donado por el Ayuntamiento de Tapachula, bajo el respaldo de los miembros del Cabildo.

El 2 de Marzo del 2013, se confirmaría que ya estaba autorizada la construcción del hospital de 140 camas del IMSS en Tapachula, en cuya obra se invertiría, más de 800 millones de pesos.

Fue hasta el 7 de Octubre del 2013, cuando el director general del IMSS, José Antonio González Anaya, encabezó la presentación del proyecto de construcción de las nuevas instalaciones, al sur de la ciudad.

Sin embargo, González Anaya se percató que en esos terrenos estaba brotando agua por todos lados, es decir, eran humedales en donde sin duda alguna sería imposible construir una obra de ese tamaño.

En Diciembre del 2013 se confirmó que la obra había sido nuevamente suspendida porque los terrenos no reunían las condiciones que exigía la normativa.

Durante el 2014, el Gobierno del Estado se abocó a ubicar un terreno que no presentara algún problema e impidiera de nueva cuenta la construcción.

Un Proyecto Hecho Realidad Por Velasco Coello.

Cabe recordar que fue el gobernador Velasco Coello quien presentó ante la Comisión Permanente del Congreso del Estado, la solicitud de donación de ese terreno, que la administración estatal propuso para la construcción del hospital, lo cual fue aprobado por unanimidad.

Velasco Coello había ordenado que se buscara un terreno de ese tamaño pero que además cumpliera satisfactoriamente con cada uno de los requisitos que exige la norma para una obra de esa magnitud.

Una vez ubicado, el terreno fue adquirido y pasó al patrimonio estatal para que entrara a un largo proceso administrativo que permitió transparentar los recursos y el uso que tendrá el inmueble.

Los Diputados locales tuvieron en sus manos la responsabilidad y aprobaron la desincorporación del polígono general del predio denominado “Los Framboyanes”.

Se calcula que la obra podría requerir alrededor de 21 meses para ser concluida y que el inicio de la misma podrá comenzar al adjudicarse la obra.

El IMSS de Chiapas atiende a 52 mil pacientes enfermos de diabetes, 87 mil de hipertensión, más de 15 mil con cáncer, y en sus hospitales nacen anualmente alrededor de 24 mil 500 niños, atendiendo a una población de tres millones de chiapanecos en sus regímenes ordinario y de Prospera y Seguro Popular.

En el caso de la construcción del nuevo Hospital del IMSS en Tapachula, se prevé que los recursos federales transferidos para el 2017 lleguen a cubrir el 41.4 por ciento del financiamiento. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello

Nota de la Redacción: Todo esto es en base a las cuotas que pagan los patrones de las empresas existentes y un 10% que paga el trabajador.

