Trasladan a Presuntos “Zetas” al CEFERESO No. 15 de Villa Comaltitlán

A raíz de que inició operaciones este centro penitenciario federal, se ha visto un importante incremento de la inseguridad, con asaltos y asesinatos a cualquier hora del día, sin que las autoridades puedan hacerle frente a la delincuencia.

* Acusados de Delincuencia Organizada, Secuestro y Homicidio.

* Otro Riesgo más Para la Costa y el Soconusco.

Tapachula, Chiapas; 30 de Diciembre.- Para cerrar el año, elementos de la Policía Federal trasladaron en las últimas horas a seis personas, entre ellas una mujer, a los Ceferesos de Chiapas y Morelos, quienes supuestamente habían sido identificados como presuntos integrantes de la organización delictiva “Los Zetas”.

El traslado fue en cumplimiento a lo dispuesto por un Juez de Toluca, Estado de México, de acuerdo a la Causa Penal 37/2010.

Los cinco imputados varones fueron remitidos al Centro Federal de Reinserción Social No. 15, con sede en Villa Comaltitlán, mientras que la mujer, al 16 de Morelos.

Todos ellos enfrentan un proceso penal por los delitos de delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro con homicidio, con las agravantes de premeditación, alevosía y ventaja, así como de exhumación e inhumación de cadáveres.

Los seis son originarios de Veracruz y Tamaulipas, fueron detenidos el 26 de marzo del 2010, en la colonia ’23 de Julio’, de Ciudad del Carmen, Campeche, luego de un enfrentamiento que dejó a un policía estatal herido.

Los informes de ese día señalan que los uniformados lograron rescatar también a un contador que supuestamente tenían plagiado, además de confiscarles armas de fuego, vehículos, uniformes policíacos, entre otros.

El CEFERESO, Otra Herencia de Sabines.

Independientemente de que en la gris administración del exgobernador Juan Sabines Guerrero, se generó la deuda más grande en la historia del Estado e hipotecó al pueblo por lo menos en los próximos tres sexenios, también dejó como herencia el haber permitido que el CEFERESO se construyera en el Soconusco y no en Chiapa de Corzo, como inicialmente se había proyectado.

A las irregularidades de esa cárcel privada, propiedad del magnate Carlos Slim, habría que agregarle el descontento social que se ha generado en los últimos meses por su puesta en operación.

Lamentaron que esa cárcel federal, inició operaciones sin contar en su interior con un juzgado, como los tienen cualquier otro penal en territorio nacional. Por ello, los internos del Cefereso No. 15 de Villa Comaltitlán, tienen obligadamente que salir de ahí para ser trasladados ante un juez y seguir con su proceso.

Por ello, habitantes de los municipios aledaños a ese Centro de Reinserción, han solicitado la intervención de organizaciones de derechos humanos internacionales, luego de que los reos de alta peligrosidad son sacados de ese penal, y traídos para rendir su declaración a Tapachula al Juzgado Tercero de Distrito, ubicado en la 3ª Norte, esquina con 3ª Oriente, frente a un centro escolar (Kínder y Primaria Las Américas), quienes al ver bajar a los reos, tiene avisado que se deben esconder debajo de los pupitres, ya que temen que se desencadenen enfrentamientos armados.

Cuando se percatan de la movilización de policías federales o militares en las cercanías de los juzgados, los vecinos prefieren encerrarse en sus casas y cerrar sus negocios, ante el temor de que el crimen organizado se enfrente a balazos con los custodios para tratar de rescatar al detenido, tal y como ha ocurrido en otras regiones del país, sostienen.

Algunos representantes de sectores productivos no solamente expresaron su preocupación por ese hecho, sino que también cuestionaron sobre a quién se le responsabilizará si hay una fuga de reos o el enfrentamiento armado por el rescate y, lo peor, si hay víctimas inocentes como daño colateral.

Altos Niveles de Inseguridad… ¿Coincidencia?

El pánico en la Costa de Chiapas por el “paseo” de los reos peligrosos en los municipios aledaños, también coincide con una serie de problemas en materia de seguridad que se han suscitado en Chiapas, sobre todo en el Soconusco.

Los mismos habitantes de la región han denunciado que los delitos graves han aparecido desde que entró en funciones esa cárcel, a finales del año pasado.

Hablan de extorsiones y de secuestro exprés, pero también de amenazas de muerte de parte de desconocidos que exigen a los empresarios de Huixtla, Acapetahua, Acacoyagua, Escuintla, Mapastepec y lugares circunvecinos que les vendan sus hoteles, restaurantes, ranchos, casas, lotes y locales, a precios y condiciones que ellos quieren.

Pero también se han incrementado considerablemente los asaltos a mano armada a negocios y tiendas de autoservicio, incluso a plena luz del día y a unos metros de las alcaldías.

De igual forma, los robos a casa habitación, vehículos y locales comerciales; homicidios dolosos, violaciones sexuales, entre otros.

Lamentaron que la región del Soconusco, considerada dentro de las más pobres y marginadas en el país, tiene como única obra de relevancia del Gobierno Federal a esa cárcel.

¿Cómo va a convencer el Presidente de la República a los habitantes de la Frontera Sur, que los altos niveles de inseguridad que ahora se presentan en la región desde la puesta en operación de esa cárcel, es mera coincidencia?

El pueblo del Soconusco ha suplicado por años, que el Gobierno Federal escuche sus inconformidades, como la construcción del Cefereso, pero sus ruegos no han sido escuchados.

Lo peor de todo es que se teme que ahora el crimen organizado extenderá su centro de operación hacia la frontera sur y que ésta zona caiga en las garras de la delincuencia, de la ingobernabilidad y, por otro lado, que la exigencia de la separación del Soconusco, crezca inevitablemente. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello

Esta nota fue publicada el día: 31, diciembre, 2016