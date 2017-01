Los Senadores, Diputados Federales y del Congreso Local que Aprobaron el Gasolinazo de Peña Nieto

* Los 15 Funcionarios Fueron Premiados con Cargos Públicos.

* La Reforma Energética Federal Abrió las Puertas Para la Privatización de los Combustibles.

Tapachula, Chiapas; 1 de Enero.- Al menos 15 protagonistas de la política en Chiapas que intervinieron hace tres años para votar a favor de la Reforma Energética impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto, la misma que abrió las puertas a la privatización de la distribución de los combustibles en México y el aumento interminable de los precios de la gasolina, la energía eléctrica y el gas, hoy aspiran a apoderarse políticamente del Estado.

Casualmente, con su lealtad a las decisiones de Peña Nieto y lo dócil en su actuar, todos ellos fueron premiados con cargos y puestos públicos, como si se tratara de repartir el botín a costa del sufrimiento popular.

Varios de ellos, han demostrado abiertamente su deseo de ser el próximo Gobernador de Chiapas, y algunos “aunque sea” Senadores, Diputados federales o Alcaldes.

En los últimos días, algunos de esos servidores públicos se han atrevido a opinar en contra del aumento de los combustibles que entró en vigor éste domingo 1º de enero, cuando fueron ellos quienes lo aprobaron.

La Reforma Energética que impulsó Peña Nieto desde el inicio de su mandato, fue aprobado primeramente por los Diputados federales de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión.

Entre esos exdiputados federales están Hugo Mauricio Pérez Anzueto y Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, ambos de extracción priista, hoy legisladores locales en la LXVI Legislatura del Congreso del Estado.

Después de que fue aprobada por la Cámara de Diputados, la Reforma fue remitida al Senado de la República, donde fue votada a favor por dos legisladores chiapanecos, aún en funciones.

El primero de ellos es Roberto Armando Albores Gleason, actual dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien también se hizo odiar por la sociedad del Soconusco por su insistente deseo de seccionar el proyecto de la Zona Económica Especial (ZEE) de Puerto Chiapas, para llevarla a otras regiones del Estado.

Además de él, también votó por la Reforma Energética de Peña Nieto, el actual senador Luis Armando Melgar Bravo, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En el proceso protocolario, la Reforma Energética fue remitida posteriormente a los Congresos Estatales para ser sometida al pleno de la asamblea, el escrutinio y el respaldo de los miembros de esa legislatura.

Una vez cumplido con ese propósito, que se considera no fue otra cosa más que un mandato directo de la Presidencia de la República, los legisladores se ufanaron del cometido publicando que era la primera entidad que daba su respaldo a esa iniciativa que hoy tiene en la lona a los mexicanos y, por ende, a los chiapanecos.

Dentro de ese grupo que como súbditos levantaron su dedito para aprobar lo que se ha transformado en el gasolinazo de Peña Nieto, hay varios que recibieron “casualmente” otros cargos de elección popular, como los casos de Sasil de León Villard, Flor Ángel Jiménez, Soledad Sandoval Martínez y Emilio Salazar Farías, quienes fueron agraciados con una Diputación federal.

Su repentino ascenso en la política ha sido severamente criticado por la sociedad, y hasta se creía que el premio se debía a su aportación económica para la causa, pero ahora se sabe que más bien pudiera tener de fondo la aprobación de las reformas de Peña Nieto.

Quizá de esa manera, entonces, se podría comprender que otros que ya no alcanzaron un espacio en el reparto de las legislaturas federales y locales, les hayan dado como premio de consolación, un lugarcito en la administración pública del Estado, como a Itzel de León Villard, hermana de Sasil y de varios reconocidos constructores, quien preside a la Secretaría de Desarrollo y Empoderamiento de la Mujer (SEDEM).

En una situación similar está Carlos Jiménez Trujillo, quien de la noche de la mañana llegó al Instituto del Café de Chiapas, y Jorge Enrique Hernández Bielma, aún director general del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), quien brincó a la fama en los últimos días por colocar su fotografía en las credenciales de los alumnos y hacer con ello promoción a su ego y a sus aspiraciones políticas.

En la lista aparece también la exdiputada local y actual secretaria general del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Gloria Luna Ruiz.

Están además quienes fueron sus compañeros Diputados en la legislatura local de hace tres años, Marco Cancino González, Neftalí Del Toro Guzmán, y Fernando Castellanos Cal y Mayor, quienes ahora son alcaldes en San Cristóbal de Las Casas, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, respectivamente, quienes nada han hecho por su pueblo, como en el caso de Tapachula, municipio que se encuentra lleno de basura, cantinas, calles desechas, mientras su Alcalde se la pasa inaugurando concursos, como el de unos cocteles en el parque Bicentenario

Hoy esos políticos se dan golpes de pecho y anuncian como sus “arduos trabajos”, reuniones y más reuniones entre ellos mismos, la presentación de un libro, un baile folclórico o la defensa del medio ambiente, cuando en realidad lo que tratan es que la sociedad se olvide de que ellos son los responsables directos de que esa Reforma Energética fuera aprobada, así como otras, que son el reproche de la sociedad, como la Educativa, origen del movimiento magisterial.

Algo similar ocurrió con la aprobación que hicieron de la Reforma Fiscal, que de un plumazo hizo la homologación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), aumentándole a la frontera sur, de un 11, hasta un 16 por ciento esos pagos.

Ese duro golpe a la economía de los habitantes de la frontera sur, aún no se olvida y se recuerda como una traición de aquellos que, en su deseo de seguir viviendo del erario y de la ubre gubernamental, ya sueñan con otro escaño o por lo menos, ser reelectos en donde están, gracias a otra reforma que, por cierto, también ellos aprobaron.

Todo esto sucede a un año y medio de que se lleven a cabo elecciones federales, estatales y municipales, donde los chipanecos tendrán la oportunidad de escoger libremente a sus próximas autoridades.

Se desconoce por cuál partido competirán esos políticos o quien los beneficiará de la vía plurinominal, ya que han saltado de uno a otro, como si fueran chapulines, y agarran la bandera que sea con tal de saciar sus aspiraciones personales.

Cabe recordar que varios de esos políticos también aprobaron un préstamo de varios miles de millones de pesos al exgobernador Juan Sabines Guerrero, apenas unos días antes de que concluyera su administración, aunque eso, es otra historia. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello

Esta nota fue publicada el día: 2, enero, 2017