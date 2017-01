Luego de Protestas Pagan en COAPATAP

*Les Debían la Segunda Quincena de Diciembre.

Tapachula, Chiapas; 2 de Enero de 2017.- Un grupo de trabajadores del Comité de Agua Potable y Alcantarillados de Tapachula (Coapatap) decidieron paralizar sus actividades en protesta porque el organismo descentralizado no cubrió los salarios de la segunda quincena de diciembre, que debió haberse pagado el sábado por la noche.

Los depósitos a las cuentas personales de cada trabajador se empezaron a realizar desde la mañana de éste lunes, o sea, unas 36 horas después.

El paro de labores de ese grupo de sindicalizados se llevó a cabo en las oficinas y en la bodega del Comité, en donde no se permitía que salieran las cuadrillas a atender las necesidades de la población y a cubrir las jornadas por las que se les paga..

Ahí, una comisión de directivos se hizo presente para explicarles que sus salarios de la primera quincena de diciembre, sus aguinaldos y otras bonificaciones, fueron pagados oportunamente.

Sin embargo, el último día del mes cayó en día sábado y que al igual que le ocurre a cualquier empresa pública o privada, las transacciones financieras se dificultaron.

Los manifestantes advertían que se mantendrían en esa postura en tanto no se atendía un pliego petitorio, pero conforme verificaban que las transferencias bancarias aparecían en sus cuentas personales, se iban retirando del lugar.

Por la noche de ayer lunes, se confirmó que ya todos los trabajadores sindicalizados habían recibido su pago y que por ello deberán regresar a sus jornadas normales hoy martes, sin pretexto alguno. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello

Esta nota fue publicada el día: 3, enero, 2017