Realizan Protestas en 28 Estados por el Gasolinazo de Peña Nieto

En la entidad grupos de inconformes bloquearon la carretera a la altura de Huehuetán, además realizaron manifestaciones en Tuxtla Gutiérrez, Oxchuc y Tapachula.

*Se Generalizan las Marchas, Plantones y Bloqueos Carreteros.

*En Chiapas se Registraron Disturbios y Tomas de Gasolineras

Tapachula, Chiapas; 2 de Enero de 2017.- Con marchas, plantones, bloqueos carreteros, disturbios, tomas de gasolineras, líneas de transporte, vías férreas, terminales de Pemex y edificios públicos, entre otras manifestaciones de protesta, miles de mexicanos en 28 Estados de la República, reprocharon por segundo día consecutivo el aumento a los precios de los combustibles, incluyendo la energía eléctrica y el gas, derivado de la Reforma Energética impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto.

En las acciones participaron campesinos, transportistas, organizaciones sociales, empresarios, comerciantes y amas de casa, quienes también repudiaron los incrementos a los precios de la canasta básica, que se están dando de manera colateral por el gasolinazo.

Elementos de la Policía Federa y de otras corporaciones fueron movilizados a casi todos los puntos en donde este lunes hubo acciones de protesta, pero no se reportaron enfrentamientos.

Los reportes hasta ahora confirman protestas en Jalisco, Hidalgo, Zacatecas, Campeche, Sonora, Tlaxcala, Durango, Oaxaca, Michoacán, Yucatán, Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Colima, San Luis Potosí, Quintana Roo, Puebla, Guanajuato, Veracruz, Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas, Tabasco, Baja California, Chihuahua, Morelos, Estado de México, y Chiapas.

Por ejemplo, en Aguascalientes y Querétaro se realizaron movilizaciones, mientras que en la autopista Lerma-La Marquesa, en el Estado de México, se realizó un bloqueo total gran parte del día y, cerca de ahí, civiles tomaron la carretera México-Toluca, en donde hubo al menos cinco detenidos.

Por si fuera poco, trasportistas de carga y pasaje hicieron lo propio en las carreteras de ingreso a a la Ciudad de México, incluyendo las autopistas México-Querétaro, México-Pachuca, y Naucalpan-Toluca.

Eso generó rápidamente uno de los caos viales más grandes que se tengan registrado en la historia del centro del país.

Con ello, cientos de miles de personas ya no pudieron llegar a sus trabajos, sus hogares, incluso turistas quedaron varados.

Se colocaron mantas y pancartas en las que señalaron abiertamente su repudio a los aumentos a los precios, que en realidad apenas empiezan.

Mientras, transportistas y civiles bloquearon el servicio de la Línea Tres del Mexibús Ecatepec-Cuautitlán Izcalli, y cerraron además la Vía José López Portillo, a la altura de la colonia Valle Victoria.

En la autopista Peñón-Texcoco hubo protestas de vecinos, quienes de la carretera federal Texcoco-Lechería a la altura del paraje de “La Comer” y se enfilaron hacía la garita, escoltados por elementos de la Policía Federal y de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana.

Con pancartas en mano se colocaron en cada uno de los carriles de la caseta de cobro y sin bloquear el paso de vehículos exclamaron consignas en contra del gasolinazo.

En Actopan, Hidalgo, una agrupación social y vendedores de autos bloquearon ambos sentidos de la carretera federal México-Laredo, frente a la central camionera; además de una marcha de pobladores que se registró en el municipio de San Salvador, a unos 20 kilómetros de ahí.

Las cosas en Oaxaca se politizaron abiertamente luego de que militantes del Partido del Trabajo (PT) y de la Revolución Democrática (PRD) protestaron por separado. Los primeros lo hicieron en las instalaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y los otros en la gasolinera que administra el Sistema DIF estatal.

En Mérida, Yucatán, transportistas bloquearon con sus unidades la avenida Itzaes, una de las más transitadas de la ciudad, y después realizaron una marcha, lo cual ocasionó el cierre temporal del aeropuerto y del centro.

En Puebla, El Barzón y otras agrupaciones sociales y campesinas, así como conductores de la plataforma de taxis privados Uber, se movilizaron contra el alza en el precio de gasolina y el diesel. Se calcula que alrededor de 120 de las más de 500 estaciones están cerradas por falta de gasolina, y los expendios están al límite de sus reservas.

El problema se agudizó porque en la región de Tehuacán, grupos de inconformes bloquearon la autopista Cuacnopalan-Oaxaca, en protesta por el alza al hidrocarburo y se suspendió el abastecimiento.

En Veracruz, integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, AC, (Amotac), taxistas y militantes de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) protagonizaron marchas y plantones en cuatro ciudades.

En Chihuahua, transportistas tomaron carreteras y vías férreas, mientras que en Morelos, unos mil transportistas tomaron la terminal de almacenamiento y reparto Cuernavaca de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Con sus unidades bloquearon las vías del ferrocarril de los municipios de Delicias, Jiménez y Cuauhtémoc; y detuvieron la salida de pipas de la estación de Pemex.

En Cuernavaca, Morelos, transportistas de la Federación Auténtica del Transporte (FAT) realizaron un mitin frente a la central, la cual también permanece tomada.

En Colima cientos de personas arribaron a la sede estatal del SAT y clausuraron simbólicamente las oficinas con sellos en las puertas. Los trabajadores no se presentaron a laborar.

En Michoacán, transportistas, estudiantes, productores y ciudadanos realizaron diversos bloqueos en las carreteras que comunican a las comunidades de Apatzingán, Tepalcatepec y Aguililla, así como en la glorieta Cuatro Caminos, en Nueva Italia.

Asimismo, transportistas y ciudadanos de Morelia, Uruapan y Pátzcuaro pararon actividades. Se denunció desabasto de combustible en municipios como Huetamo, San Lucas, Los Reyes, Charo y Morelia. Tan solo en Morelia se teme que solamente hay 65 estaciones de gasolina operando, de casi cien.

En Chilpancingo, Guerrero, ciudadanos, maestros y militantes de Morena también protestaron en una gasolinera, en donde se plantaron y pintarrajearon los automóviles que pasaban por ahí.

En Acapulco, integrantes del PRD se manifestaron en el asta bandera, frente al Parque Papagayo. En tanto, militantes del PT hicieron lo propio frente a la Glorieta de la Diana. Además, transportistas bloquearon ambos sentidos de la carretera Mozimba-Pie de la Cuesta.

En Guamúchil, Sinaloa, un grupo de jóvenes se manifestó y bloquearon los accesos de la gasolinera Asva, mientras que en otras ciudades aledañas realizaban acciones similares.

Ese tipo de protestas también fueron reportadas en estaciones de servicio en municipios de Jalisco, Tamaulipas y en la Ciudad de México.

En Chiapas Hubo También Protestas.

En Chiapas, desde las primeras horas de este lunes también se llevaron a cabo diversas protestas que, de manera coincidente, fueron en contra de los aumentos a los precios de la gasolina, diesel, energía eléctrica y el gas.

Por ejemplo, en la Costera, a la altura del municipio de Huehuetán, un grupo de alrededor de 50 productores de caña de la región, bloquearon la carretera en ambos sentidos.

Con ello se paralizaron las actividades de varios municipios y miles de unidades del transporte de carga, pasaje, turistas, particulares, oficiales y transmigrantes, quedaron varados.

El bloqueo permaneció gran parte del día. Hubo la necesidad de realizar una mesa de diálogo en la que participaron funcionarios de los tres niveles de Gobierno, y aún cuando por la tarde se liberó el paso, se adelantó que acciones similares se podrían llevar a cabo en las próximas horas por ese mismo sector.

De manera simultánea, en la capital, Tuxtla Gutiérrez, un grupo de ciudadanos se apoderó de una gasolinera ubicada en la colonia “Los Laguitos”, en donde desplegaron pancartas de reproche en contra del gasolinazo y del Gobierno Federal.

En Oxchuc, los habitantes tzeltales de la localidad cerraron la carretera que atraviesa su municipio dejando bloqueado el tránsito de una de las carreteras más importantes de la ruta turística de la entidad que conecta con San Cristóbal de Las Casas, Ocosingo y Palenque.

En Tapachula, un grupo de supuestos estudiantes normalistas encapuchados se apoderaron de las instalaciones de la gasolinera Macal que se ubica en la 8ª Avenida Norte y 17 Calle Poniente.

Ahí, el personal se replegó hacia el punto de concentración en caso de consistencias, pero procedieron con el protocolo de seguridad, es decir, fueron activados los cierres de emergencia de las bombas despachadoras.

Sin embargo, mientras eso ocurría, los jóvenes regalaron la gasolina a los automovilistas que en esos momentos se encontraban cargando combustible.

De acuerdo a testigos, los supuestos normalistas causaron destrozos y saquearon los anaqueles de lubricantes y aditivos para motores.

Alguien prendió fuego a una cartulina cerca de una bomba despachadora y luego salió corriendo, pero uno de los empleados utilizó inmediatamente un extinguidor y las cosas no pasaron a mayores.

Ante esa situación, el resto de las gasolineras en la ciudad se declararon en alerta y la gran mayoría de ellas paralizó sus actividades.

Por esas acciones no hubo detenidos y, afortunadamente, tampoco lesionados ni víctimas mortales.

Se prevé que las manifestaciones de protesta continuarán en todo el país. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello

Esta nota fue publicada el día: 3, enero, 2017