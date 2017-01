SE PRONUNCIA VELASCO CONTRA EL GASOLINAZO; NO REGRESARÁ LA TENENCIA.

* El Jefe del Poder Ejecutivo del Estado anunció que no habrá incremento ni nuevos impuestos en Chiapas durante 2017.

El Gobernador de Chiapas Manuel Velasco Coello, se pronunció este lunes en contra del gasolinazo y dejó en claro que la tenencia vehicular no regresará a Chiapas ni se aumentarán los impuestos en el Estado.

Velasco Coello, reiteró su posición en contra del incremento a los precios de los combustibles, en particular de la gasolina e hizo un llamado a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a frenar este duro golpe a la economía popular, privilegiando otras medidas que no afecten a la población.

En relación con el impuesto de la tenencia vehicular afirmó que por segundo año consecutivo no se aplicará en Chiapas, siendo una determinación histórica de su Gobierno para apoyar la economía de las y los chiapanecos.

