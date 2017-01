Se Agudizan Bloqueos Carreteros, Toma de Gasolineras y Terminales de Pemex

*Sectores Sociales y Ciudadanía en General Unifican Protestas Contra el Gasolinazo.

* En Chiapas fueron bloqueados los tramos Tuxtla Gutierrez–Ciudad Cuauhtémoc; Catazajá–Rancho Nuevo; Tapachula-Huehuetán, en la costera; y Arriaga.

México.- En las últimas 72 horas se agudizaron las protestas y manifestaciones en varias regiones del país, las cuales éste martes literalmente se generalizaron debido al aumento a los precios de la gasolina, energía eléctrica y el gas.

En la Ciudad de México se reportaron manifestaciones en gasolineras ubicadas en Calzada de Tlalpan, a la altura de General Anaya, Ermita y Viaducto, por lo que la circulación se vio afectada.

También fueron bloqueadas varias autopistas y carreteras en el país, lo que provocó caos vial y pérdidas en millones de dólares.

En algunas entidades se está utilizando el uso de la fuerza pública para despejar las vías de comunicación y tratar de amedrentar a la sociedad, aunque esto no ha detenido la inconformidad por la alza en los precios.

Las manifestaciones contra el gasolinazo van desde bloqueos carreteros y de vialidades, hasta la toma de gasolineras y manifestaciones en oficinas de Pemex y de gobierno.

La Policía Federal informó éste martes que agentes fueron trasladados a 19 puntos carreteros del país para atender los bloqueos y garantizar el tránsito.

Entre éstas se encuentran cuatro carreteras de Chiapas que fueron bloqueadas desde el inicio del día hasta muy entrada la tarde, cuando fueron despejadas voluntariamente.

Estas son loa tramos Tuxtla Gutierrez–Ciudad Cuauhtémoc; Catazajá–Rancho Nuevo; Tapachula-Huehuetán, en la costera; y Arriaga.

También fueron tomadas cientos de gasolineras en el país, como las tres que se ubican en el municipio de Huixtla, donde afortunadamente no hubo destrozos como en otros estados del país.

Para éste miércoles, diversas organizaciones productivas y sociales anunciaron movilizaciones y bloqueos en todo territorio nacional. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello

MOVILIZACIONES EN ONCE ESTADOS

Ciudad de México.- Las protestas contra el gasolinazo prosiguieron este martes en al menos 11 entidades del país, donde las movilizaciones involucraron nuevos bloqueos carreteros y la liberación de casetas de cobro, además de impedir la entrada y salida de pipas de terminales de Pemex.

Ejemplo de ello fue Colima, donde se liberó la caseta de cobro de la carretera Colima-Manzanillo y a la par se realizaron bloqueos a las instalaciones de Pemex en Rancho de Villa, a las oficinas de la Receptoría de Rentas del municipio de Villa de Álvarez y al acceso al puerto de Manzanillo.

Desde las 8:45, integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) impidieron la entrada y salida de pipas de combustible de la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Pemex.

La dirigente estatal de la organización campesina, Mariana Gabriela Ramírez Mireles, informó que ningún jefe policiaco se acercó a hablar con ellos, aunque previamente un representante de Pemex les había solicitado retirar el bloqueo, con el argumento de que podría generarse un desabasto de combustible en la entidad si se impedía la salida de vehículos.

“Nosotros le respondimos que estaban siendo afectados, y ellos podría ser con una venta del día, pero para nosotros es mucho mayor el daño, todo el tiempo; querían que dejáramos salir al menos a la mitad de los vehículos, les dijimos que sólo lo haríamos si bajaban el precio a los niveles del año pasado, pero nada más se rieron”, dijo Ramírez Mireles.

En tanto, entre las 10 y 12:00 horas, un grupo de ciudadanos bloqueó la entrada al puerto de Manzanillo, impidiendo la salida y acceso de los camiones de carga, mientras elementos de las Policías Federal, Estatal, de Vialidad Municipal y de la PGJE permanecieron en el entronque de Tapeixtles.

Posteriormente, los mismos manifestantes se trasladaron a la caseta de cobro de la carretera Colima-Manzanilla, a la altura de Cuyutlán, donde permitieron el paso libre de los vehículos particulares.

En Villa de Álvarez integrantes de organizaciones sociales realizaron una jornada de bloqueo a las oficinas de la Receptoría de Rentas del municipio, donde no permitieron el acceso de contribuyentes que iban a realizar pagos.

Liberan Casetas en BC.

En Baja California, un grupo ciudadano bloqueó la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD) de gasolina en Playas de Rosarito.

En este punto de la entidad se realiza la descarga de hidrocarburos que son trasladados por la empresa paraestatal en barcos que zarpan en Salina Cruz, Oaxaca, o que se importan de Long Beach, California. Desde ese municipio limítrofe con Tijuana se suministra la gasolina a expendios de los cinco municipios de la entidad a través de pipas y un poliducto.

Así, un centenar de hombres y mujeres bloqueó el acceso a la TAD de Pemex y se instaló en el bulevar Benito Juárez impedir el paso de tractocamiones y pipas.

De manera alterna, otros grupos ciudadanos decidieron liberar las casetas de cobro de las autopistas Tijuana-Mexicali y la Escénica, a la altura de Rosarito, que administra Capufe.

En tanto, residentes del Valle de San Quintín se manifestaron en estaciones de gasolina y bloquearon vialidades de los principales poblados del sur de Ensenada.

En el poblado Vicente Guerrero de San Quintín, trabajadores agrícolas impidieron a empleados de una gasolinera despachar el combustible a los vehículos que ahí se encontraban. Más que protestar, los consumidores se solidarizaron con la expresión de los manifestantes.

En la ciudad de Aguascalientes, la protesta contra el gasolinazo culminó en el patio principal de palacio de Gobierno.

Lo anterior, luego de que unas 200 personas partieron del cruce de avenida Madero y la calle 28 de Agosto, pero mientras avanzaban hacia la plaza de armas varios peatones se les unieron, incluso con sus mascotas, hasta sumar unos 300 manifestantes, quienes encontraron las puertas abiertas de la sede del Gobierno Estatal.

En las mantas que portaron hicieron alusión al aumento del precio de las gasolinas, pero también del hartazgo del pueblo por “los malos gobernantes” y las promesas incumplidas de disminuir el precio de los combustibles.

Liberan a Detenidos en Jalisco.

En Jalisco, un grupo de inconformes bloqueó la caseta de peaje La Joya, en la autopista Guadalajara-México, en el municipio de Zapotlanejo.

Aparte del gasolinazo, los manifestantes también repudiaron el cobro de 25 pesos por el uso de esa caseta de peaje a los habitantes de esa zona, quienes tienen que salir hacia la zona metropolitana de Guadalajara, lo que encarece su condición de vida, según advirtieron.

El bloqueo que se mantiene desde el lunes ocasionó ese mismo día un accidente de un autobús de transporte de personal, que debido al tránsito lento impactó a seis vehículos particulares, provocando la muerte de una menor de 11 años que viajaba en uno de los autos.

Este martes el fiscal Eduardo Almaguer Ramírez informó que ya se había dejado en libertad a los dos menores de edad que habían sido detenidos, junto con tres adultos, durante el enfrentamiento entre manifestantes y policías, luego del bloqueo a la ruta del Macrobús, en el barrio de San Juan de Dios, en el cruce de Javier Mina y Calzada Independencia.

Protestas en la CDMX.

En la Ciudad de México se reportaron manifestaciones en tres gasolineras ubicadas en Calzada de Tlalpan, a la altura de General Anaya, Ermita y Viaducto, por lo que la circulación resultó afectada.

Además, por segundo día consecutivo la carretera México-Toluca, a la altura de Ocoyoacac, en el Estado de México, fue bloqueada de manera intermitente por ciudadanos inconformes con el alza en el precio de los combustibles.

Y otro grupo de manifestantes bloqueó la carretera estatal Naucalpan-Toluca, lo que complicó la circulación en la Chamapa-Lechería, confirmó la PF en su cuenta de Twitter.

En Puebla, diversos grupos ciudadanos protagonizaron bloqueos carreteros, liberación de casetas de peaje y manifestaciones en gasolineras en distintos puntos de la entidad.

Desde anoche fue bloqueada la autopista Puebla-Teziutlán a la altura de la caseta de Atempan, además este tipo de protestas se replicaron en la carretera federal Cuetzalan-Zaragoza.

Integrantes de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportes AC (AMOTAC) también realizaron bloqueos carreteros en los municipios de Acatzingo, Tehuacán y Coronango.

Los cierres carreteros se llevaron a cabo en las vías que comunican a El Seco-Zacatepec, Amozoc-Nautla y en la supercarretera San Antonio Virreyes-Teziutlán.

Igual, grupos de transportistas mantuvieron bloqueada la autopista Puebla-Orizaba a la altura de Acatzingo, y la México-Puebla, a la altura de San Francisco Ocotlán con sentido a la Ciudad de México, primero, y con sentido a Veracruz, posteriormente.

Por momentos, los manifestantes liberaron el paso de vehículos sin el cobro correspondiente de peaje; y por varias horas cerraron carriles o el paso completo en carreteras y autopistas.

En Huauchinango, un grupo de integrantes del Movimiento Ciudadanos Unidos se congregó frente a una gasolinera ubicada en la avenida Revolución de esa ciudad, donde gritó consignas contra el Gobierno Federal y en repudio por el incremento que registraron los energéticos desde este 1 de enero.

En Veracruz, en la carretera Costera del Golfo, medio centenar de transportistas tomaron las tres gasolineras ubicadas en el municipio de Catemaco, donde además los ciudadanos irritados impidieron la salida de tres pipas cargadas de combustible.

En redes sociales cibernautas denunciaron los abusos por parte de taxistas, que en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río aumentaron sus tarifas hasta en 40%, pretextando el incremento a la gasolina. Hasta el momento, la Dirección de Tránsito y Vialidad no ha autorizado incremento alguno.

Movilizaciones en Chiapas.

Por segundo consecutivo, en Chiapas se registraron protestas este martes en contra del gasolinazo en los municipios de Tuxtla, Huixtla, Comitán, La Trinitaria y otros.

Desde muy temprano, Integrantes de la Asociación Mexicana de Organizaciones de Transportistas (AMOTAC) bloquearon la carretera federal a la altura del kilómetro 177, en el tramo Comitán-La Trinitaria.

Los conductores de los vehículos de carga y pasaje atravesaron sus unidades en las que pegaron cartulinas en contra del gasolinazo.

En Tuxtla, el líder sindicalista del sector salud, Víctor Hugo Zavaleta Ruiz, encabezó la toma simbólica de una gasolinera con otros activistas e inconformes por el gasolinazo.

En Michoacán.

Las protestas y bloqueos carreteros también prosiguieron, donde según reportes los automovilistas buscan gasolina robada para comprarla, pues es más barata.

Los cierres en las carreteras Los Reyes-Zamora y Peribán-Buenavista se mantuvieron y sólo se permitió el acceso a ambulancias.

En los municipios de Apatzingán, Peribán, Tocumbo, Zamora y Jacona, así como en diferentes puntos de la Autopista Siglo XXI, también se produjeron manifestaciones y bloqueos viales.

Toman gasolineras en Morelos.

En Morelos continuó la toma de instalaciones de Pemex y gasolineras, además de la vandalización y el intento de prenderle fuego a una de ellas. También se liberaron las dos casetas de peaje más importante de la entidad.

En tanto, transportistas cumplieron esta noche con 36 horas de bloqueo a la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Pemex, lo que ocasionó desabasto en 80 de 150 gasolineras de la entidad, de acuerdo con fuentes gubernamentales.

Por su lado, transportistas y ciudadanos liberaron esta mañana las casetas de Tepoztlán y Alpuyeca, la primera en la carretera que conecta con el oriente de la entidad; la segunda instalada en la Autopista del Sol.

No obstante, en Alpuyeca al mediodía llegó un centenar de elementos de la PF pertrechados con equipo antimotines. Sus jefes se acercaron a los manifestantes y acordaron suspender lo movilización unos minutos más tarde, por lo que no se registraron incidentes o enfrentamientos.

Por la la tarde, vecinos del poblado indígena de Xoxocotla, en Puente de Ixtla, decidieron bloquear la carretera federal Alpuyeca-Jojutla y cerraron la gasolinera. Más tarde, decidieron encender una fogata a unos metros de las bombas y amenazaron con prenderles fuego.

Incluso, pobladores cargaron a pedradas contra las oficinas de la estación de servicio, sin que la policía acudiera al lugar.

Otras gasolineras fueron cerradas por ciudadanos en varios municipios. En Cuernavaca, los integrantes del Movimiento Social Gustavo Salgado Delgado cerraron, por segundo día consecutivo, los accesos y bombas de la estación de servicio del DIF Morelos, ubicada en el circuito Adolfo López Mateos, en el centro de la capital.

En Cuautla, unas 300 unidades del transporte colectivo hicieron una caravana que no sólo paralizó el servicio sino que además colapsó el tráfico. Los concesionarios demandan cancelar el gasolinazo o aumentar el pasaje en la entidad.

Toman Puente Internacional.

El nivel de la protesta contra en incremento del precio de gasolina incrementó hoy en Chihuahua, luego de que inconformes tomaron más casetas y oficinas estatales y federales.

En Juárez incluso fueron canceladas las corridas a la ciudad de Chihuahua, debido a que la carretera Panamericana fue bloqueada en las casetas de Villa Ahumada y de Sacramento.

En paralelo, un grupo de campesinos de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (NTA) tomó durante cuatro horas el puente internacional Córdova-Las Américas.

El líder de El Barzón, Heraldo Rodríguez, y otros dirigentes de esa organización advirtieron que si no hay respuesta en 72 horas a la derogación del aumento de combustibles, se liberarán más casetas de peaje.

En la caseta de Cuauhtémoc los manifestantes llevaron un camión bulldozer para derribarla, pero el gremio de materialistas, que también protesta, pidió esperar a que llegaran los líderes que se encontraban en el Congreso local, para tomar decisiones.

Gabino Gómez Escárcega, también dirigente estatal de “El Barzón”, dijo que anoche acordaron que el gobernador Javier Corral encabezaría un pronunciamiento conjunto para respaldar la derogación del decreto.

Los ciudadanos cerraron hoy, además de las casetas y carreteras que ya estaban tomadas desde ayer, la de Madera y la vía corta a Parral, así como oficinas de recaudación de rentas en municipios pequeños y las instalaciones de SAT en la ciudad de Cuauhtémoc. (Con información de Pedro Zamora Briseño, Antonio Heras, Alberto Osorio, Gabriela Hernández, Noé Zavaleta, Isaín Mandujano, Francisco Castellanos, Jaime Luis Brito y Patricia Mayorga). (Apro)

Esta nota fue publicada el día: 4, enero, 2017