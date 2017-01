El Gasolinazo es Doloroso Pero era Necesario y Inevitable: EPN

México.- El presidente Enrique Peña Nieto reconoció que comprende la molestia y el enojo entre los ciudadanos por el aumento del costo de la gasolina, aunque liberar su precio y dejar de aplicar un subsidio era una medida “necesaria” e “inevitable”, que a la larga ayudará a proteger la economía de las familias.

“Es sin duda esta medida una acción que nadie hubiera querido tomar”, dijo Peña este miércoles 4 de enero al apelar a la “comprensión” de los ciudadanos.

“No es una decisión fácil (…) pero es para proteger la economía de las familias, que se vería seriamente afectada si no tomamos estas medidas“, agregó. “El costo (de no actuar) sería mucho más grave y delicado”.

Peña Nieto insistió en señalar que no liberar el precio de la gasolina hubiera tenido un efecto “más doloroso” para los mexicanos, y que el aumento del costo responde al incremento en los precios internacionales del combustible.

En un discurso desde Los Pinos tras nombrar a Luis Videgaray como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el mandatario mexicano rechazó que el llamado “gasolinazo” sea un resultado de la reforma energética o hacendaria, como ha señalado la oposición.

Es la primera vez que el presidente Peña Nieto se refiere al tema del incremento en el costo de los combustibles. Agencias

