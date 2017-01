IRRITA A LA INICIATIVA PRIVADA MENSAJE DE PEÑA NIETO

“¿Qué Ofrece él a los Ciudadanos?”, Revira

Recorte Efectivo del Gasto Público, es lo que Deben Hacer

Ciudad de México.- La molestia y alarma en el sector empresarial del país se sumaron al descontento social derivado del alza en el precio de las gasolinas, que entró en vigor el primer día de este año.

De hecho, el mensaje difundido por el presidente Enrique Peña Nieto, donde justifica el incremento de los combustibles, no convenció a la iniciativa privada. Al contrario, enardeció el ánimo de los empresarios.

Así, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) reconoció que la situación “es crítica”, dado que toda la cadena productiva está siendo afectada por el alza en los precios de la gasolina y que evidentemente ya repercute en el bolsillo de las familias mexicanas y, por ende, en la economía del país.

En un tono más fuerte, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope-Sevytur) señaló que, pese a los signos positivos, el mensaje del presidente “deja un vacío en las expectativas de un gran sector de mexicanos que se ha visto afectado por los incrementos en los precios, tanto de las gasolinas como de la energía eléctrica y el gas, mismos que fueron anunciados en días pasados”.

Fue más allá la cámara representada por Ada Irma Cruz Davalillo:

“Así como el presidente le pide a la población comprensión y razonamiento de las medidas económicas tomadas, la sociedad pide respetuosamente a la autoridad un mayor compromiso para diseñar políticas económicas que impulsen el empleo, fomenten el desarrollo económico, así como medidas de verdadera austeridad y un combate efectivo a los actos de corrupción que está generando desconfianza en la población”.

Para la Canacope es importante que la autoridad sea sensible al entorno social por el que atraviesan amplios sectores de la población, y en consecuencia revise “la carga tributaria que los mexicanos estamos pagando a través de los Impuestos Especiales a la Producción y Servicios, como es el de la gasolina”.

“Gobierno se fue por la fácil”: Coparmex

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) profundizó, y reprochó que “los beneficios” de la reforma energética no se perciben a causa del grave problema de las finanzas públicas del país.

Mediante un comunicado, el líder del organismo Gustavo de Hoyos Walther sentenció:

“El gobierno optó por resolver el desequilibrio fiscal yéndose por el camino más fácil: elevar los impuestos, específicamente el IEPS que espera recaudar por la venta de gasolinas y de diésel. Ello se ha traducido en un incremento desproporcionado en el precio de dichos combustibles para los usuarios finales, generando protestas en la mayoría de las entidades del país”.

El líder patronal consideró que sí hay margen de maniobra para reducir los porcentajes de impuestos considerados en la fórmula para la determinación de los precios de las gasolinas, y ello necesariamente pasa por un mayor esfuerzo del gobierno para corregir su balance fiscal.

Más que subir impuestos a las gasolinas hasta representar cerca de 40% de su precio final, precisó, lo que se requiere es un recorte efectivo del gasto público, estableciendo una meta de reducción real con respecto del gasto autorizado por el Congreso para este año 2017.

El enojo de los empresarios no quedó ahí. De hecho, De Hoyos Walther planteó al gobierno de Peña:

“El gobierno mexicano ha pedido a la sociedad ser más comprensiva, pero ¿en qué momento el gobierno será comprensivo con la situación que están atravesando los mexicanos? ¿En qué momento veremos anuncios del gobierno sobre planes de austeridad en el gasto, de disminución del gasto corriente, de compromisos con la eficiencia, de la eliminación de gastos superfluos, de disminución de los privilegios para los servidores públicos, de castigo directo y severo a la corrupción –comenzando por la interna–, así como la reducción al presupuesto, por ejemplo, en materias como la comunicación?”.

Los cuestionamientos no pararon por parte de la Coparmex, que fustigó: “¿Dónde están también los compromisos de los organismos autónomos, los compromisos del Congreso y del Poder Judicial, de los gobiernos estatales y municipales para recortar su gasto público, hacerlo más eficiente y ser más responsables con el manejo de los dineros públicos?”.

Al igual que la Concanaco, la Coparmex dio cuenta de que las empresas enfrentan una situación muy delicada, porque además del incremento del precio de la gasolina y el diésel se procedió a la liberación del precio de gas LP y se observó un alza acumulada en el gas natural.

En adición a ello, también se incrementaron las tarifas eléctricas al iniciar el año: para el sector industrial el alza va de 3.7 a 4.5%; para el sector comercial, entre 2.6 y 3.5%. Tan sólo en los últimos doce meses, la inflación del productor en cuanto a generación, transmisión y distribución de energía ha sido de 13.2%, “una cifra alta en todas las proporciones”, advirtió.

Aunque por separado, la Confederación de Cámaras Industriales de la República Mexicana (Concamin) hizo un llamado para que el costo del ajuste fiscal que se ha aplicado a las gasolinas no se traduzca en un costo social.

“México enfrenta un momento único. El gobierno de la República pide comprensión a los mexicanos, pero para pedir primero hay que dar. ¿Qué dará el Estado a los ciudadanos? ¿Cuál será su compromiso? Estamos a la espera de escucharlo”, emplazó. (Apro)

Esta nota fue publicada el día: 5, enero, 2017