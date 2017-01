Llama Velasco a Mantener la paz y Evitar Violencia

El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, dijo que todas las expresiones son respetables, pero al mismo tiempo, indicó que no se deben afectar los derechos de terceros.

Velasco Coello señaló al respecto que cualquier protesta debe conducirse por la vía pacífica para evitar la violencia y actos de vandalismo.

Aseguró que su Gobierno es y será siempre respetuoso del derecho constitucional a la libre manifestación, sin embargo, aseveró que no es afectando la vida productiva de ciudadanas y ciudadanos que no les han hecho absolutamente nada como debe hacerse escuchar un desacuerdo.

En este sentido, el Gobernador de Chiapas sostuvo que todas las voces y todos los puntos de vista deben ser escuchados en un clima de pluralidad y respeto entre hermanos chiapanecos.

Por esta razón, hizo un llamado a mantener la calma y cuidar el clima de paz y concordia. ICOSO

Esta nota fue publicada el día: 5, enero, 2017