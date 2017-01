ROBO A COMERCIOS EN HUIXTLA Y TAPACHULA

Con la justificación de estar en contra de los aumentos a los precios de las gasolinas, la energía eléctrica y el gas, miles de jóvenes salieron a las calles de casi todos los Estados del país para protagonizar el peor ataque vandálico y de saqueo que se tenga registrado en la historia de México.

Lo ocurrido este jueves en Tapachula es casi inenarrable. La sociedad vivió la jornada delictiva más intensa en décadas, pero también fue protagonista de la impunidad con que un grupo de jóvenes se apoderó de la ciudad, robó descaradamente, causó millonarios destrozos y hasta se dio el lujo de ir a apedrear al Palacio Municipal.

La sociedad, casi de rodillas, se hundió en el coraje e la indefensión de ver destrozados sus locales comerciales y sus fuentes de empleo.

Los culpables sonreían y cargaban desde pantallas, electrodomésticos, abarrotes, lociones, celulares, computadoras y hasta alhajas que sustrajeron de casas de empeño.

Algunos se conformaron con destrozar las tiendas de conveniencia y sustraer cervezas, refrescos, botellas de licor y cigarros.

En Fabricas de Francia, los jóvenes (algunos con pasamontañas) arribaron en dos frentes. La empresa hasta ese momento no había querido cerrar sus puertas como la gran mayoría lo hizo desde antes de las 5 de la tarde.

Al entrar con violencia al establecimiento, los guardias de seguridad respondieron la agresión con descargas de extinguidores, pero ni con ello pudieron evitar el vandalismo.

En otros comercios, los guardias privados optaron por dejar sus armas, toletes, gases y cualquier otro mecanismo de defensa, porque observadores vigilaban que no le violaran sus derechos humanos a los vándalos.

Los jóvenes se concentraron primeramente en las afueras de Plaza Crystal, al sur de la ciudad. Cerca de ahí, cientos de elementos de diversas corporaciones vigilaban sigilosos.

Al ver esa estrategia policíaca, los jóvenes decidieron separarse en grupos hacia otros puntos de la ciudad, y alrededor de las seis de la tarde empezaron a destrozar tiendas departamentales y de conveniencia, en donde además realizaron saqueos y se enfrentaron con trabajadores.

Los primeros destrozos ocurrieron en las tiendas de todo ese sector, en donde fueron detenidas varias personas cuando saqueaban todo tipo de artículos.

La policía se tuvo que dividir para atender los llamados de emergencia en varios puntos de la ciudad, ante el ataque de los jóvenes.

Eso mermó la fuerza policíaca y en algunas situaciones fueron superados por los manifestantes, quienes ya entrada la noche enfocaron su rabia en los negocios establecidos en el primer cuadro de la ciudad, el cual pareciera que se tratara de una ciudad sacudida por un terremoto o bombardeada por la guerra.

La lista de los negocios afectados era interminable. Antes de media noche la Procuraduría General de Justicia del Estado había confirmado la detención de 82 personas involucradas en robo y pandillerismo, pero los disturbios continuaban.

Se teme que la mayoría de los detenidos sean liberados en las próximas horas sin cargo alguno, mucho antes de que los comerciantes logren cuantificar sus pérdidas.

Incluso, hubo reportes que varios detenidos fueron liberados antes de llegar a la comandancia, con la condición de entregar la mitad de lo que robaron a los policías.

Presuntos Pandilleros Saquean Soriana Sucursal Huixtla

*Le prendieron fuego a la puerta principal.

Huixtla, Chiapas; 5 de Enero.- Personas hasta el momento no identificadas, la mayoría jovenzuelos, al parecer simpatizantes de maras, cubiertos del rostro varios de ellos, arribaron a bordo de vehículos y directamente arremetieron contra la tienda Soriana, sucursal Huixtla, la cual ya se encontraba cerrada debido a que ya se sabía que iba a ser saqueada, pero los desconocidos le prendieron fuego y arremetieron contra la cortina de la entrada principal y después de media hora de haber quemado el edificio, lograron abrir la puerta y se originó el saqueo.

También la ciudadanía aprovechó para apoderarse de todos los artículos que se encontraban en los aparadores de dicha tienda, y a pesar de que estaba en penumbras, en cuestión de minutos, dieron cuenta de todo.

Presuntamente, trascendió que la Policía Municipal había detenido a tres de los autores materiales de la rapiña, sin embargo hasta el momento no se había confirmado, ya que la mayoría del tiempo que estuvieron vandalizando con mucha gente de espectadores, apedrearon carros y no apareció en ningún momento algún policía.

Con toda tranquilidad, los sujetos arremetieron contra la tienda ubicada en la carretera Costera y Avenida Independencia, en donde quemaron accesorios impidiendo el paso de alguno vehículos, así también se supo que intentaron saquear bodega Aurrera, pero antes de algún intento, la tienda había cerrado sus puertas desde las 3:00 de la tarde, sin que sufriera afectaciones. EL ORBE/Luis Javier Ramos/Corresponsal

Ataque Vandálico y de Saqueo en la Historia de México

Por la mañana, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales de México (ANTAD), había confirmado a los medios de comunicación que los disturbios supuestamente por el gasolinazo se habían salido de control en el país y que para entonces ya habían 250 tiendas saqueadas en su totalidad.

Ese informe preliminar se refería solamente a lo perpetrado en los Estados de México, Hidalgo, Michoacán, Veracruz, Tabasco y en la ciudad de Cancún. Por la noche, ya había registros similares en al menos 28 entidades, incluyendo a Chiapas.

También por la mañana, la Confederación de la Cámara Nacional de Comercio (CONCANACO), había confirmado 800 negocios saqueados en territorio nacional y 250 tiendas de autoservicio.

Se calcula que el saldo de lo ocurrido de este jueves son de miles de locales comerciales, así como de tiendas departamentales y conveniencia saqueadas.

Se hablaba también de más de medio millón de negocios cerrados por temor a ser atacados por los vándalos que literalmente causaron el terror en el país.

Hubo marchas, plantones, toma de edificios públicos y carreteras, saqueos, destrozos, enfrentamientos con la policía, retención de pipas de Petróleos Mexicanos (PEMEX), actos de violencia, actos vandálicos, entre otros.

Por ejemplo, en la Ciudad de México se registró una marcha que partió del Ángel de la Independencia hacia la residencia oficial de Los Pinos, donde realizaron una protesta.

Mientras que en Veracruz, el transporte público suspendió el servicio en infinidad de municipios, por lo que los usuarios tuvieron que caminar para llegar a sus lugares de trabajo o escuelas.

También colocaron camiones de carga y pasaje sobre las principales avenidas, y eso ocasionó un caso al Estado.

Algunas escuelas suspendieron clases ante la falta de transporte, que se sumó al miedo provocado por los más de 70 saqueos ocurridos entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves.

Por otro lado, la Asociación de Propietarios de Estaciones de Gasolina de Tijuana, advirtió que ante el bloqueo a la Terminal de Almacenamiento y Despacho ubicada en el municipio de Rosarito, la mitad de las gasolineras podrían quedar sin combustible para este viernes.

Afectará, dijo el organismo, a unas 120 gasolineras, aunque están estudiando la posibilidad de llevar gasolina de Mexicali o Ensenada, o esperar a que levanten el bloqueo que se mantiene desde el lunes pasado.

Así también, desde las primeras horas, ciudadanos tomaron la caseta libre en la autopista Puebla-Teziutlán y cerraron las carreteras Teziutlán-Mirreyes y Teziutlán-Jalapa.

Por ello, las líneas de transporte foráneo, como la ADO y AU, cancelaron sus corridas desde Puebla hacia el puerto de Veracruz, y otros puntos del territorio nacional.

Además, militantes de Morena y del PRD tomaron el Congreso de Colima para exigir a los Diputados renuncien a los 10 mil pesos mensuales que reciben en vales de gasolina.

Mientras que la Unión de Transportistas de carga pesada bloquearon uno de los principales accesos al puerto de Manzanillo.

Al mismo tiempo, unos dos mil transportistas marcharon en Morelia para exigir que se revoque el incremento al precio de las gasolinas. Ahí, el dirigente de la Alianza de Combis y Taxis de Michoacán, Efrén Gómez Vargas, anunció que en los próximos días habrá un paro total del transporte en ese Estado.

Al quinto día de protestas, en Acapulco, Guerrero, choferes del servicio colectivo de pasaje retuvieron una pipa con combustible de Pemex y con él bloquearon la circulación en la carretera federal hacia Ixtapa Zihuatanejo frente a una tienda Soriana que cerró sus puertas para evitar saqueos.

Los transportistas amenazaron con incendiar el transporte si intentaban desalojarlos e incluso sostuvieron un enfrentamiento verbal con una brigada de soldados, quienes pretendieron disuadirlos sin lograrlo. Luego empezaron a sustraer el combustible.

Se confirmó también que al menos una docena de personas fueron detenidas durante el desalojo de manifestantes que bloqueaban las instalaciones de Petróleos Mexicanos en Monclova y Sabinas, quienes impedían el abasto de gasolina en la región.

En Hidalgo, pobladores de varios municipios bloquearon la carretera nacional Victoria-Monterrey a la altura del poblado “El Tomaseño”.

En Tamaulipas, la Policía Federal desplegó cientos de elementos para resguardar las tiendas departamentales y negocios, sobre todo en los municipios de Altamira, Tampico y Ciudad Madero.

Mientras que organizaciones sociales bloquearon los accesos a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas.

En tanto, en la autopista Zacatecas-Saltillo, cerca de 200 agricultores bloquearon la vialidad ante el alza del diesel, con el cual operan la mayoría de los equipos agrícolas.

Los informes señalan además que manifestantes bloquean los cuatro carriles de la caseta de cobro de la autopista Guasave-Los Mochis, en el tramo de San Miguel, en Sinaloa.

También se reportó el bloqueo de un tramo ferroviario del tren turístico Chihuahua-Pacifico, conocido como “Chepe”. La protesta se localiza en la población de Cuauhtémoc, perteneciente a Chihuahua.

Desde el medio día un convoy de policías hizo presencia en el municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, donde se registró un enfrentamiento con saldo de 4 personas heridas y una patrulla quemada.

En Tezontepec de Aldama, debido al temor de que los manifestantes tomen instalaciones o roben el combustible como ocurrió en Actopan la gerencia de la gasolinera del grupo G500 acordó vender el litro de gasolina a 10 pesos.

A media jornada, las autoridades calculaban que ya había unos 600 detenidos por los actos vandálicos y saqueos, pero se cree que para la noche esa cifra se había triplicado. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello

