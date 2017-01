Más de 300 Detenidos y Consignados por Ratas en Tapachula,

Huixtla y Reforma; Ejército, Marina y Federales Realizan Patrullajes

* Las Autoridades Informaron que Continuarán los Rondines Para Restablecer el Orden en la Ciudad.

* Oxxos, Modelo Plus, Farmacias del Ahorro, JR Departamental, Salinas y Rocha, Coppel, Pirma, Pakar, Almacenes Principado, Cultura del Rock, Casas de Empeño, Abarrotes Loo, Entre los Negocios Saqueados por los Ladrones.

Tapachula, Chiapas; 6 de Enero.- Tapachula vivió en las últimas horas su peor día delictivo en su historia. Aún cuando no se han cuantificado los daños que ha dejado hasta el momento el vandalismo y el saqueo, el sector empresarial considera que son superiores a los registrados por los cuatro meses del movimiento magisterial del año pasado, o lo ocurrido con el paso del huracán Stan, en octubre del 2005.

Desde muy temprano, un grupo de alrededor de 200 jóvenes vestidos en su gran mayoría con playeras negras y pantalones de mezclilla, se concentraron en el centro de la ciudad.

Repentinamente se abalanzaban sobre algún negocio establecido, rompían cristales, cortinas de acero y protecciones, y después saqueaban todo lo que querían, principalmente pantallas, refrigeradores, lavadoras, juegos de sala, estufas, modulares, celulares, alhajas, ropa, calzado, juegos electrónicos, computadoras, impresoras, hornos de microondas, y diversos aparatos electrodomésticos.

Los artículos eran subidos a taxis, colectivas y vehículos particulares que ya esperaban cerca de la escena. Algunos eran tan pesados y grandes, como los refrigeradores y estufas, que fueron arrastrados varias cuadras para poderlos subir a un medio de transporte, como lo ocurrido en pleno parque central.

Después hicieron acciones similares en diversos puntos de la ciudad, arremetieron contra tiendas de conveniencia, cajeros automáticos, depósitos de cervezas, y diversos comercios.

Una vez cometido sus intenciones, el grupo de jóvenes se retiraba y dejaba que entraran civiles a saquear completamente todo. En algunos casos se robaron hasta las tuberías de cobre, los estantes de aluminio o fierro, cables de electricidad y hasta focos.

Los jóvenes se movían de forma sincronizada. Hubo lugares en que el personal había reforzado los accesos con madera y otros objetos para evitar el saqueo, pero ni eso detuvo a los vándalos.

Por ejemplo, en la tienda Soriana, ubicada en el bulevar Akishino, un grupo de jóvenes utilizó marros, martillos y piedras para hacer un gran boquete en una pared lateral, en donde cientos de personas entraron a llevarse literalmente todo.

Ahí, se pudo observar algo similar a lo que ocurrió en el resto de la ciudad. Camionetas eran cargadas con toneladas de mercancía, al igual que triciclos, carritos de supermercado, carretillas y vehículos del servicio público.

Fue denigrante ver a madres de familia utilizar a sus hijos menores de edad para cargar con todo lo que podían, a pesar de que se trataba de un robo con asociación delictuosa.

También participaron muchos padres de familia. En el rostro se les veía felicidad por ver que sus hijos los ayudaban a cargar el botín, que en muchos casos se trataba de cervezas, cigarros y botellas de licor.

Los cuerpos policíacos para entonces no se daban abasto y corrían con sirenas abiertas de un lado a otro de la ciudad, pero ya habían sido rebasados.

Algunos comerciantes del centro lloraban de impotencia al ver cómo eran desvalijados sus locales, a plena luz del día. Es más, delante de ellos y de los policías que miraban que eran mucho menos que los delincuentes.

Pero esa misma rabia llevó a muchos propietarios de inmuebles a enfrentar a los jóvenes saqueadores. En la 1ª Poniente, entre la 2ª y 4ª Norte, los jóvenes fueron sometidos a tubazos y cinturonazos, y la cosa no pasó a mayor porque un vándalo sacó dentro de sus ropas un arma hechiza -de las llamadas chimbas- y rescató a sus compañeros.

O como lo ocurrido en una tienda de conveniencia ubicada en la Central Norte, a la entrada del fraccionamiento Galaxias, donde trabajadores de una gasolinera y vecinos del lugar atraparon a dos jóvenes cuando saqueaban el lugar, y fueron sometidos a cinturonazos.

Al romperse la camisa de uno de ellos dejó ver que su cuerpo estaba lleno de tatuajes alusivos a la banda Mara Salvatrucha 13. Lo ocurrido fue captado en video y subido a las redes, tal y como otros sucesos similares que se registraron en gran parte del día.

Otros empresarios y sus trabajadores pudieron defenderse con ráfagas de extinguidores, con lo que impidieron que los vándalos entraran a sus negocios.

Frente al fraccionamiento Solidaridad 2000, un grupo de personas armadas con machetes cuidaban un negocio con venta de cervezas, pero no pudieron contener la furia de los vándalos de playera negra, que los superaban en número.

Cerca de ahí, un empresario del ramo de abarrotes y sus empleados lucharon hasta el último momento para evitar los desmanes y el saqueo. Testigos señalan que hubo varias detonaciones de arma de fuego, pero que de todos modos la tienda fue desvalijada por completo.

Al ver que los elementos policíacos en la plaza eran insuficientes, los agentes de Tránsito y Vialidad fueron equipados con cascos, chalecos, escudos y toletes, y lo que no alcanzaron, se protegieron con garrotes.

Los enfrentamientos sociales por quedarse con las cosas sustraídas de las tiendas también era cosa de tiempo. En pleno parque central hubo varios de ellos; hubo heridos que eran auxiliados por sus propios compañeros para salir de ahí. Uno de ellos quedó gravemente lastimado a golpes a un costado del parque central, desde donde una ambulancia de Protección Civil lo llevó de urgencia a un hospital.

Alrededor de las tres de la tarde, decenas de elementos policíacos llegaron hasta el Sendero Peatonal, justo cuando empezaban a saquear a una tienda departamental.

Hubo enfrentamiento a golpes, gases lacrimógenos y detonaciones, aunque algunos señalan que fueron cohetones que lanzaron los delincuentes para inhibir la acción de las autoridades.

Para eso, miles de turistas habían abandonado la ciudad y huían despavoridos a sus lugares de origen. Los bancos cerraron sus puertas a mitad de la mañana, al igual que cientos de comercios establecidos, restaurantes, hoteles, oficinas gubernamentales, casas de empeño, estacionamientos públicos, empresas de telefonía y de televisión por cable, plazas, cines y hasta viviendas.

Al menos tres cuartas partes de las gasolineras suspendieron el servicio. Sólo la mitad del transporte urbano circuló en las zonas menos afectadas, mientras que las empresas foráneas paralizaron sus actividades.

A iniciar la tarde, helicópteros de seguridad recorrieron el primer cuadro de la ciudad y captaban con cámaras de video y fotografías, la identidad de los agresores y de los saqueadores, mientras que en las calles decenas de uniformados realizaban más detenciones.

Una de ellas se llevó a cabo en una propiedad abandonada ubicada en la esquina que conforman la 10ª Norte y 1ª Poniente. Ahí estaba siendo utilizada como bodega para guardar los electrodomésticos hurtados. Ahí fueron aseguradas dos personas, entre ellas un menor de edad.

A esas horas se informó que habían arribado a Tapachula el procurador del Estado, Raciel López Salazar, y el secretario estatal de Seguridad Pública, Jorge Luis Llaven Abarca, y con ellos los refuerzos.

Sin embargo, la problemática seguía en aumento y, por fin, las fuerzas armadas decidieron salir a las calles y restablecer el orden, la seguridad y la gobernabilidad en Tapachula.

Los militares encabezaron las acciones de la Base Operativa Mixta (BOM), con la participación además de corporaciones de las tres instancias de Gobierno.

Las fuerzas castrenses iniciaron sus patrullajes militares en el centro de la ciudad y, con ello, los agresores se empezaron a replegar y cesaron los saqueos.

Poco después, la intervención militar en Tapachula empezó a rendir sus frutos; porque no solamente fue disminuyendo los actos vandálicos en contra de los comercios establecidos, sino que además fue detenida una camioneta en la que trasportaban infinidad de artículos robados.

El operativo fue denominado “Cero tolerancia” en contra de saqueadores y vandalismo, y se prevé permanecerá activo hasta que se restablezca el orden en Tapachula, al igual que en otros municipios de la Costa del Estado, en donde también ya empezaron los desmanes.

Varias patrullas lograron rescatar de las calles artículos robados que los saqueadores dejaron tirados durante la huida que emprendieron al ver a los gendarmes.

Entre lo rescatado había desde pantallas, estufas, electrodomésticos y hasta colchones. Todo ese material fue presentado a cualquiera de los 10 agentes del Ministerio Público que se habilitaron para tomar la declaración de los detenidos, que hasta el cierre de la edición, ya eran cientos de ellos.

Según la versión de algunos elementos policíacos que participan en los operativos, muchos de los detenidos son de origen hondureño y salvadoreño que están de manera ilegal en el país.

Se espera que en las próximas horas sean las autoridades que den a conocer el saldo hasta ahora de los saqueos y destrozos ocurridos en Tapachula en los últimos dos días.

Así también, que se precise sobre la participación de mujeres, menores de edad y extranjeros en los disturbios ocurridos y, sobre todo, las sanciones a las que serán acreedores.

En Huixtla, durante los saqueos, un joven cayó de un anaquel y se cortó la yugular. A pesar de que los paramédicos actuaron rápido en su rescate, ya no llegó con vida al hospital.

Con este viernes, son ya seis días de manifestaciones en al menos 30 Estados del país, en su mayoría contra el aumento que hizo el Gobierno Federal a los precios de las gasolinas, el servicio eléctrico y el gas.

Para hoy sábado están anunciados marchas y bloqueos en todos los Estados de la República. En el caso de Tapachula, el contingente tiene previsto iniciar desde las 09:00 horas en la fuente Atzacua, hasta el centro de la ciudad. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello

Esta nota fue publicada el día: 7, enero, 2017