Transportistas Paralizan los Servicios en Protesta por Alza de Combustibles

Transportistas Paralizan los Servicios en Protesta por Alza de Combustibles



Tapachula, Chiapas; 6 de Enero.- Miles de transportistas de carga, pasaje, turísticos y de otros servicios, paralizaron sus actividades este viernes en los municipios de la Costa, Sierra y Soconusco del Estado, en protesta por el alza a los precios que hizo el Gobierno Federal esta semana a las gasolinas.

Inicialmente habían anunciado que pararían sus unidades de manera simultánea en los lugares en los que estuvieran circulando en esos momentos, con lo que habría bloqueos en cientos de comunidades.

Sin embargo, por la mañana de este viernes, optaron por manifestarse de manera ordenada y sin causar problemas al resto de la sociedad.

Con ello, colaron los vehículos en largas filas en las cabeceras de sus municipios, en donde desplegaron mantas y pancartas para expresar su reproche al llamado gasolinazo. Pasado el medio día, retornaron a sus actividades normales.

En Tapachula, los representantes del transporte organizado realizaron una rueda de prensa en la que Edgar Bustamante Girón, vocero de ese grupo de concesionados, leyó un comunicado dirigido al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, así como al Senado y a la Cámara de Diputados federales.

“Los transportistas chiapanecos de la Costa Soconusco, Sierra y Frontera, en sus diversas modalidades, manifestamos nuestro total desacuerdo al Gasolinazo que entro en vigor el día primero de enero, el cual es criminal, lacerante y desproporcionado para la economía del pueblo de México y más aún, de los Chiapanecos”, indicó.

“Nos da rabia escuchar con qué cinismo y dejo de burla se nos dice que era necesario, de lo contrario sería más grave para nuestras familias y la situación del país, dejando a un lado y sin consideración alguna la estabilidad social”, abundó.

Precisó que “hoy los diputados federales y senadores de todos los partidos políticos, pretenden confundir y engañar a la gente, diciendo que ellos nada tienen que ver con lo que está sucediendo”, apuntó al referirse que la Reforma Energética impulsada por Peña Nieto, fue aprobada en la legislatura federal pasada.

Aunque subrayó que el Impuesto Especial sobre Producción y Servicio (IEPS), que se le aplica a diversos productos y no solo al hidrocarburo, es una de las principales causas por la que se elevó el precio del combustible.

Ese impuesto, dijo el transportista, en el año 2015 dejó un ingreso al Gobierno Federal de 200 mil millones de pesos, obtenido de 5 pesos por cada litro de gasolina comercializada al público.

“La lucha o diferencias no es entre nosotros; no es entre el pueblo. No permitamos que nos confundan. Esto no es culpa del panadero, del carnicero, del comerciante, del transportista, de los profesionistas, o del campesino. No señores, no es de nadie de nosotros, somos el efecto de una causa, volteemos a ver a los verdaderos responsables”, recalcó.

Bustamante destacó además que “los partidos políticos piensan que con expulsar o suspender sus derechos a los exgobernadores se nos olvida todo. No señores, todos ellos se llevaron más de 500 mil millones y nadie dice nada”.

Luego, presentó un listado de los presupuestos aprobados para diversos organismos, como el caso de los partidos políticos, beneficiados con más de 4 mil 139 millones de pesos; o el Instituto Nacional Electoral, con 11 mil 232 millones, entre otros.

“Manifestamos que estamos a favor de todo movimiento social en favor del pueblo, pero reprobamos enérgicamente cualquier acto de violencia en contra de persona alguna, vandalismo o daño en propiedad ajena, nuestra manifestación es pacífica y justa”, insistió.

Solicitaron a los Diputados federales y Senadores chiapanecos de los diferentes partidos políticos, que encabecen una comisión para exigirle al Ejecutivo que, por decreto, derogue el IEPS a la gasolina. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello

Esta nota fue publicada el día: 7, enero, 2017