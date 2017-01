Se Desborda Tapachula Contra el “Gasolinazo” de Peña Nieto; Marchan más de 15 mil Personas

Un contingente de aproximadamente más de 15 mil personas se concentraron en la Fuente “Atzacua”, desde donde marcharon por toda la Avenida Central Oriente-Poniente, para culminar su recorrido en la Presidencia Municipal de Tapachula, exigiendo la cancelación del llamado “gasolinazo” impulsado por el Gobierno Federal que encabeza Enrique Peña Nieto.

* Miles de Personas Abarrotaron las Calles de la Ciudad Manifestándose de Manera Pacífica. No se Registraron Incidentes Violentos.

* También en Varios Estados de la República la Gente Expreso su Repudio a los Aumentos en el Precio de los Combustibles, Energía Eléctrica y el Gas.

Entre las exigencias del pueblo, está echar abajo el aumento implementado por el gobierno de Peña Nieto.

Tapachula, Chiapas; 7 de Enero.- Cientos de miles de personas de todas las regiones del país, marcharon este viernes en contra de los aumentos de los precios de la gasolina, las tarifas eléctricas y el gas.

En algunos Estados, las protestas incluyeron bloqueos carreteros y de calles en al menos siete Entidades, tomas de edificios públicos y hasta agresiones a policías federales.

En el caso de Chiapas, las marchas más significativas se llevaron a cabo en la capital, Tuxtla Gutiérrez, en donde miles de personas de todos los niveles sociales salieron a las principales calles de la ciudad para protestar en contra del gasolinazo y no se registraron incidentes.

En Tapachula, había la incertidumbre si la población cumpliría con el anuncio de manifestarse para exigir al Gobierno Federal echar atrás los aumentos a los combustibles, el servicio eléctrico y el gas, luego de 48 horas de vandalismo, saqueos, detenciones policíacas, disturbios e inestabilidad social.

Sin embargo, desde el viernes por la tarde, cuando el Ejército Mexicano y la Armada salieron a las calles a encabezar el operativo Cero Tolerancia, Tapachula volvió a la calma.

Incluso, en la madrugada de este sábado arribaron a la ciudad elementos de la Gendarmería, quienes de inmediato se reincorporaron a los operativos de las Bases Operativas Mixtas (BOM).

Paralelamente, cientos de policías estatales fueron desplazados a la Frontera Sur para sumarse a las mismas tareas de seguridad, sobre todo en los municipios de Huixtla, Suchiate y Tapachula.

El patrullaje policiaco-militar incluyó la verificación de tiendas departamentales y de conveniencia, además de plazas comerciales, tanto las que ya habían saqueadas como las que permanecían intactas.

Eso limitó casi en su totalidad los actos de rapiña en la ciudad, aunque por la madrugada y al inicio de la mañana, hubo otros detenidos por esas causas.

Estos se sumaron a los más de 300 que habían sido asegurados por los saqueos, actos de pandillerismo y destrozos en Tapachula.

Los padres de familia de la gran mayoría de ellos se presentaron en las oficinas de la Fiscalía Regional para conocer la situación jurídica de los detenidos, muchos de ellos de origen hondureño y salvadoreño.

De los asegurados, hubo quienes que aseguraban ser inocentes y que solamente pasaban por el lugar a la hora de los hechos, aunque también otros no pudieron explicar nada con las fotos y los videos de cámaras públicas y privadas, en donde se observa como destrozan locales comerciales y arrasan con todo.

Se Desborda Tapachula Contra el Gasolinazo.

A pesar de todo lo ocurrido el jueves y el viernes, desde las primeras horas del sábado empezaron a reunirse muchas personas en la entrada Oriente a la ciudad, a un costado de la fuente Atzacua.

La convocatoria señalaba que sería una manifestación pacífica y pedía que los participantes llegaran vestidos de ropa blanca y sin hacer preferencias políticas a favor de nadie.

El contingente partió alrededor de las 09:30 horas por toda la Central Oriente, con rumbo al centro de la ciudad, donde se preveía hacer un mitin.

La marcha, que se calcula superó las 15 mil personas en total, la encabezó un bloque del magisterio, quienes hicieron patente su rechazo en contra del aumento de los precios de los combustibles y aprovecharon para pedir la renuncia del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y del alcalde tapachulteco, Neftalí Del Toro Guzmán, quien estuvo escondido durante todo el tiempo que duraron los saqueos.

El segundo bloque lo conformaban empresarios, profesionistas, religiosos, comerciantes, prestadores de servicios, transportistas y de la sociedad en general, muchos de ellos con cintas cubriendo sus bocas en señal de silencio y otros con cartulinas en las que manifestaban su descontento por las disposiciones federales de aumentar los precios de los combustibles.

Detrás de ellos, venía un bloque conformado por organizaciones campesinas y productivas, que también decidieron sumarse a la protesta pacífica de la sociedad en repudio del llamado gasolinazo.

Un último bloque lo conformaron habitantes de colonias populares, amas de casa, obreros, comerciantes de mercados, y grupos vulnerables.

La marcha hizo varias paradas durante su recorrido que duró alrededor de hora y media. El primero lo realizaron afuera de las instalaciones de la 36 Zona Militar, en donde se entonó el Himno Nacional.

Algo similar hicieron a la altura de las oficinas del Servicio de Administración Tributaria y finalmente en las afueras del Palacio Municipal, el cual era resguardado por un centenar de policías.

Un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado seguía en vuelo bajo el desarrollo de la marcha. Esta vez no hubo pintas de edificios públicos o viviendas, destrozos, bloqueos de calles ni ningún acto de violencia.

Los Himnos Nacional y el de Chiapas fueron entonados varias veces. Los discursos que se dieron en el mitin que se hizo en el parque central fueron severamente críticos en contra de los gastos fastuosos del Gobierno Federal, como el comprar el avión presidencial más caro del mundo o el aparato gubernamental con sueldos millonarios.

El objetivo era hacer patente que en la frontera sur del país, esa, la más marginada y olvidada por parte de la Federación y en especial de la administración de Peña Nieto, está completamente en desacuerdo al incremento de los precios de la gasolina, electricidad y el gas.

De paso le recordaron que dentro de un año y medio habrá elecciones, y que de la región Soconusco se cuenta poco, pero también cuenta mucho.

Pasado el medio día se dio por concluida la protesta y todos regresaron a sus hogares sin que se reportaran incidentes.

Cabe hacer mención que el 95 por ciento de los comercios en Tapachula permanecieron cerrados éste sábado. Sólo el 20 por ciento de las gasolineras y el transporte público funcionó, y que las tiendas de conveniencia que no fueron saqueadas, tampoco abrieron. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello

Esta nota fue publicada el día: 8, enero, 2017