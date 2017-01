Ordena Velasco Operativo de Seguridad en Tapachula; No aumentará el Transporte

El mandatario reiteró que por segundo año consecutivo no se cobrará en Chiapas el impuesto a la Tenencia Vehicular, y que esa disposición incluye al sector del transporte público.

*Anunció apoyos fiscales para los comerciantes afectados.

*Puso en marcha programa seguridad, que cubrirá la Frontera Sur, Costa y Soconusco

Tapachula, Chiapas.- El gobernador Manuel Velasco Coello encabezó la puesta en marcha del programa “Por un Tapachula más Seguro”, donde anunció que en coordinación con la Gendarmería se reforzarán los operativos de seguridad en esta ciudad.

Acompañado por el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, el procurador general de Justicia del Estado, Raciel López Salazar; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis Llaven Abarca y el presidente municipal de Tapachula, Neftalí Del Toro Guzmán, así como representantes de corporaciones federales y empresarios, el mandatario resaltó que la puesta en marcha de estas acciones conjuntas entre el Ejército Mexicano, la Marina, la Gendarmería, la Policía Federal y las diferentes corporaciones de seguridad estatal y municipal, tienen como propósito abatir los delitos que más afectan a la ciudadanía y reforzar las tareas de prevención social de la violencia y la delincuencia.

Velasco Coello agradeció el respaldo del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, por su respaldo a Chiapas, lo que permite establecer un trabajo conjunto a favor de la seguridad y bienestar de las familias que viven, visitan y transitan por Tapachula y toda la frontera sur.

“Vamos a trabajar con plena coordinación con la Policía Federal, la Gendarmería, la Policía Estatal y Municipal, vamos a estar muy atentos para cuidar de Tapachula y de todos los municipios de la frontera sur, así como de la Costa y Soconusco”, apuntó.

El jefe del Ejecutivo resaltó que su Gobierno siempre será respetuoso de las manifestaciones sociales, sin embargo, precisó que no se tolerará ningún acto que afecte o violente los derechos de las familias, por ello, condenó nuevamente los actos de vandalismo y saqueo que grupos de personas realizaron a comercios y empresas en diferentes municipios de la entidad.

Al respecto, detalló que gracias a los diferentes operativos realizados en los municipios de Tapachula, Huixtla y Reforma se han detenido 407 implicados en estos actos delictivos, quienes ya se encuentran ante la ley.

En este marco, Velasco Coello dio a conocer que en los próximos días se pondrá en marcha un programa de apoyo para todos los comerciantes y empresarios afectados por los actos de saqueo que se presentaron en días pasados en los diferentes municipios del Estado, exhortando a las y los afectados acercarse a la Secretaría de Hacienda para recibir información y poder reactivar los negocios.

“Ni los ciudadanos, ni los empresarios, ni la sociedad civil de Tapachula y de todo Chiapas están solos, vamos a estar en todo momento atentos y al frente para que estos operativos sean exitosos. Todas y todos los empresarios que sufrieron afectaciones por saqueos encabezados por vándalos serán apoyados con incentivos fiscales y con recursos económicos para que salgan adelante lo más pronto posible”, apuntó. ICOSO

Anuncia Programa de Apoyos para

Reactivar la Economía de Comercios

Tapachula, Chiapas; 9 de Enero.- El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, se solidarizó este día con los afectados por el vandalismo y saqueo perpetrado el fin de semana en los municipios de Huixtla, Huehuetán, Reforma y Tapachula, ya que dijo, no están solos.

Al hacer un recorrido este lunes por el centro de Tapachula, el mandatario estatal anunció la instalación de una mesa de atención encabezada por el secretario de Hacienda del Estado, Humberto Pedrero, para apoyar a los comercios con incentivos fiscales y otro tipo de apoyos que estén dentro del ámbito de la competencia estatal.

Ante centenares de comerciantes del primer cuadro de la ciudad y representantes los sectores productivos y de la sociedad civil, se comprometió en dar atención a los empresarios que sufrieron daños y fueron afectados.

Aprovechó para reiterar que, a diferencia de lo que ocurre en gran parte del país, por segundo año consecutivo no se cobrará en Chiapas el impuesto a la Tenencia Vehicular, y que esa disposición incluye al sector del transporte público.

Se refirió a los problemas económicos de las familias chiapanecas que está ocasionando el aumento de los precios de las gasolinas, por ello afirmó que no está autorizado el incremento a las tarifas del transporte público en la Entidad, incluso, hizo un llamado a la sociedad a denunciar a aquellos que lo estén haciendo.

Luego, se dirigió a los transportistas al decir que “el Gobierno del Estado está haciendo un sacrificio para apoyarlos con diferentes medidas y una de ellas es que no se les cobre la tenencia vehicular. Hoy tenemos que hacer todos un esfuerzo para apoyar a la gente y por eso ahora no se dará ningún aumento en la tarifa del pasaje”.

El Gobernador puso en marcha además el operativo especial de seguridad, en la que participa la Gendarmería Nacional, la Policía Federal Preventiva, Seguridad Pública del Estado y la Municipal, que cubrirá toda la Frontera Sur, Costa y Soconusco.

Acompañado del presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar; del senador, Luis Armando Melgar Bravo; del secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda; del alcalde Neftalí Del Toro Guzmán; del delegado estatal del Instituto Nacional de Migración, Jordán Alegría Orantes y de los comandantes de la Gendarmería, Fernando Guerrero y de la PFP en Chiapas, Manuel Yáñez, dejó en claro que se velará por la seguridad de todos los ciudadanos.

En el acto, en el que estuvo además el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Raciel López Salazar y de Seguridad Pública del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, así como del secretario de Desarrollo de la Frontera Sur, Adolfo Zamora Cruz, el Gobernador agradeció a la Secretaría de Gobernación el haber intervenido para el envío a la Frontera Sur de elementos de la Gendarmería Nacional.

Eso es un respaldo muy importante a las autoridades estatales y municipales ante los saqueos de comercios que se vivieron en los últimos días, dijo, bajo el pretexto del incremento a los combustibles.

Velasco dejó en claro que es legítima la inconformidad social que se ha dado en Chiapas y en otras partes del país a consecuencia de los incrementos de los combustibles, el gas y la energía eléctrica, pero recalcó que está en desacuerdo en el uso de la violencia, el vandalismo y la violación de los derechos de terceros, de quienes se escudan en la manifestación de ideas.

“Somos un Estado de libertades, donde la gente puede mostrar su inconformidad social, pero debe hacerse respetando los derechos y de manera civilizada”, abundó al subrayar que “un grupo de vándalos, de rateros y de delincuentes, que aprovechando la legítima informidad social se dedicaron a saquear y robar comercios de Tapachula. Para ellos, les espera la cárcel”.

Al informar que fueron detenidas hasta el momento 407 personas involucradas en esos delitos en los municipios de Huixtla, Huehuetán, Reforma y Tapachula, el mandatario afirmó, “no vamos a tolerar a esos grupos de vándalos y saqueadores que quieren aprovechar una circunstancia para cometer actos delictivos”.

Continúan las investigaciones, detalló, y por lo pronto, gran parte de los detenidos están siendo puestos a disposición de los Jueces por los delitos de robo, daños en propiedad ajena, pandillerismo y lo que les resulte.

En los operativos de seguridad en Tapachula también participan el Ejército Mexicano y la Marina-Armada de México. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello

