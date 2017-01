Profesores Reclaman Falta de Recursos en Escuelas

*Al Inicio de Clases.

Ciudad de México, 9 de enero.-Durante el regreso a clases después de las vacaciones de diciembre, profesores y directivos que ganaron su plaza en la evaluación docente reclamaron al titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer, la falta de recursos para operar y que el examen no considera el contexto en el cual dan clases.

Nuño Mayer, encabezó el reinicio de actividades después de las vacaciones escolares de invierno con la ceremonia de honores a la bandera en la escuela primaria “7 de enero” en la delegación Álvaro Obregón, de la Ciudad de México.

Al término de la ceremonia, el funcionario hizo un recorrido por la escuela y después participó en una reunión con profesores y directivos que obtuvieron sus plazas mediante la evaluación docente.

En el encuentro, los maestros reclamaron que la evaluación docente no considera el contexto en el cual tienen que dar clases, que es “demasiado teórica” y que resultan insuficientes los cursos de capacitación que ofrece la SEP puesto que los cupos siempre se llenan.

También reclamaron que en el caso de las escuelas pequeñas, los directores no tienen suficiente apoyo ni recursos humanos y materiales y en muchas ocasiones, son ellos mismos quienes tienen que poner de su bolsa para solventar algunas necesidades de la escuela.

“Preocupa que en las evaluaciones docentes se refleja nada más el resultado, si eres destacado o no lo eres pero nunca vemos el proceso que un maestro vive día a día en la escuela y creo que eso es lo que los niños más reconocen y valoran: el trabajo que hacemos por nuestros alumnos en contextos muy difíciles”, dijo la profesora Adriana Campos, directora de la primaria “República de Liberia”.

El funcionario respondió a los maestros que la evaluación de desempeño docente genera parte de la información necesaria sobre las áreas que necesitan reforzamiento tanto en la práctica docente como en el aprovechamiento de los menores. Dijo que para las evaluaciones que se van a celebrar este año se está buscando incrementar y mejorar la calidad de la formación continua para los docentes.

“Muchas veces solamente se ve un lado de la evaluación: el número frío y el resultado final, siempre se magnifica y se quiere buscar lo malo y no lo bueno. Parte de los esfuerzos de este año es que la evaluación se vea como lo que es: una herramienta para tener un parámetro de qué estamos haciendo bien y cuáles son las áreas para mejorar”.

A partir de hoy regresaron a clases más de 25.7 millones de alumnos de educación básica.

Luego del receso vacacional decembrino, los estudiantes retomaron sus actividades en al menos 225 mil 919 planteles, tanto públicos como privados, donde 23 millones 185 mil 754 alumnos cursarán la educación básica en escuelas públicas, mientras que dos millones 571 mil 410 lo harán en planteles privados.(Sun)

Esta nota fue publicada el día: 10, enero, 2017