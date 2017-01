Personal del Poder Judicial se Baja el Sueldo

Personal del Poder Judicial se Baja el Sueldo

* Como Medida Austera y Para Evitar Despidos, Expresa Rutilio Escandón.

Primer órgano de justicia en el país en acatar medidas austeras

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 11 de enero de 2017.-Ante la crisis económica que atraviesa el estado y el país, en un hecho inédito el Poder Judicial del Estado que encabeza Rutilio Escandón Cadenas, acordó reducir salarios a magistrados del Tribunal Constitucional, Consejeros de la Judicatura, Magistrados de Sala, Jueces, Directores de área, y con ello, evitar despidos a los que menos ganan en la casa de la justicia.

Luego de una amplia convocatoria del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, que se llevó acabo en la Sala de presidentes de esta institución, Escandón Cadenas recalcó a los ahí presentes que pese a la situación económica la marcha de la justicia no se detendrá y por el contrario, este año se seguirá haciendo más con menos.

Adelantó que aún hay mucho por hacer en el Tribunal Superior de Justicia, como la inauguración de nuevos juzgados orales, brindar capacitación en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, entre otras acciones relevantes.

Sin embargo-dijo- esto no se podrá desarrollar exitosamente si no se trabaja con el corazón y el compromiso que pide este encargo.

En un mensaje emotivo a los administradores de la justicia en Chiapas, Rutilio Escandón destacó que ante el escenario austero que vive el país y el estado, el Poder Judicial no podía ser omiso e imperó la unidad y la hermandad como parte de un ejercicio responsable por la defensa del resto de la plantilla laboral.

Puntualizó que quienes hoy tengan una responsabilidad al frente de un órgano jurisdiccional es necesario demostrarle a las y los chiapanecos que realmente pueden confiar en sus servidores públicos.

“Cuando lleguen las personas a solicitar el servicio de esta gran institución hagamos honor al Poder Judicial, los atendamos con afecto y honestidad, les pido que conjuntamente conmigo seamos las manos, los ojos y la sensibilidad de la gente”, convocó.

Escandón Cadenas fue enfático al remarcar que la obligación de cada servidor público es representar de manera legítima a la sociedad, donde no importa el sacrificio cuando se tiene la voluntad de ayudar a quienes perciben menos salario.

“Quiero felicitar y reconozco el compañerismo en la institución, porque en los planteamientos que hicimos sobre el tema, todos estuvieron a favor de que se defendiera a las mujeres y hombres que han dedicado años a la actividad jurisdiccional”, exaltó.

Hizo hincapié en que Chiapas requiere de personas trabajadoras, valiosas y persistentes, y en la casa de la justicia se aprecian todos estos valores que han hecho una institución a la vanguardia en muchos sentidos, y hoy queda demostrado con estas acciones.

Por su parte, el magistrado del Tribunal Constitucional, Mario Ruiz Coutiño, respaldó esta acción e iniciativa del magistrado presidente Rutilio Escandón, quien está defendiendo a las familias chiapanecas que dependen del Tribunal, como un acto de justicia, y afirmó que ante las adversidades, el Poder Judicial está más fortalecido y seguro de todo el gran recurso humano que posee.

Cabe destacar que con esta acción, el Poder Judicial de Chiapas se ubica como la primera institución jurisdiccional a nivel nacional que toma este tipo de decisiones en favor de la economía del país y del estado, en un claro objetivo: evitar que familias queden desprotegidas al perder su única fuente de trabajo. Comunicado de Prensa

Esta nota fue publicada el día: 12, enero, 2017