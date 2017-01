No se Aumenta el Pasaje, Para Beneficio de las Familias: Secretaría del Transporte.

Tuxtla Gutiérrez.- Derivado de las acciones implementadas por un grupo de transportistas que demandan el incremento de la tarifa del pasaje, la Secretaría de Transportes aclaró que no se aumenta el pasaje, para beneficio de las familias.

De manera unilateral y sin la autorización de la autoridad competente, un grupo de transportistas empezó a cobrar siete pesos a partir del día nueve de enero, además de que durante tres días consecutivos dejaron de prestar el servicio del transporte público que les obliga las concesiones que les han sido otorgadas, por lo que la Secretaría implementó un Plan Emergente, con la finalidad de atender las demandas y reclamos de los ciudadanos que se vieron afectados en su movilización a diferentes destinos, estableciéndose las siguientes acciones:

PRIMERO: Plan Emergente de apoyo al usuario.

SEGUNDO: Garantizar la prestación del servicio en todas las rutas.

TERCERO: Iniciar los procedimientos administrativos de revocación de las concesiones, en su caso aquellas que correspondan.

CUARTO: Se convocó a toda la ciudadanía en general para que coadyuven con la Secretaría en este Plan Emergente para facilitar el traslado de los usuarios mediante un permiso provisional.

Es necesario precisar que el grupo de transportistas concesionados encabezados por Bersaín Miranda Borraz, Emilio Sánchez Selvas, Miguel Ángel Sánchez Nandayapa, Franklin Herrera Surial han manifestado públicamente su posición de no acatar las disposiciones gubernamentales relativas a las tarifas, de la que es facultad de la Secretaría de Transporte autorizarla, a través del Comité Consultivo en materia del transporte público.

Al mantener su posición de no prestar el servicio público de transporte que les fue concesionado y que están obligados a prestar, mediante las áreas competentes de esta dependencia se han iniciado los procedimientos administrativos de revocación de concesiones en su caso. ICOSO

Gobierno de Estado Apoya con Vehículos a la Ciudadanía

Ante el Paro del Sector Transporte en Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez.- Con la finalidad de brindar apoyo a la población afectada por el paro de labores que mantiene el transporte público en la entidad, el Gobierno del Estado de Chiapas activó el Plan Emergente y dispuso unidades vehiculares con servicio gratuito para que la población llegue a sus destinos.

En punto de las 5:30 de la mañana de este jueves, un total de 144 vehículos estatales y municipales, se concentraron para cubrir 46 rutas del transporte público, entre las cuales se encuentran: 1, 3, 7, 11, 18, 22, 23, 25, 30, 34, 35, 37, 39, 40, 43, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 58, 59, 61,62, 65, 69, 72, 73, 76, 81, 82, 83, 86, 89, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 108, 117, 125 y 126.

Durante estos recorridos, las y los ciudadanos agradecieron el apoyo que brinda el Gobierno de Chiapas, debido a que de esta manera se ha logrado que lleguen a tiempo a sus distintas actividades, caso contrario, tendrían que esperar horas para poder realizar sus traslados.

En estas acciones, la Secretaría de Protección Civil puso a disposición de la ciudadanía todos sus vehículos oficiales que están marcados con distintivos para que pueda ubicarlos con mayor facilidad; además, se tiene previsto que este servicio será de manera indefinida hasta que se regularice la situación, por lo que dicho operativo continuará durante el día en un horario de 5:30 de la mañana a diez de la noche. ICOSO

Amagan Operadores del Transporte Público

con Extender el Paro a Todo Chiapas

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 12 de Enero.- El líder de las organizaciones de concesionarios, Bersaín Miranda Borrás, advirtió hoy que el paro de operadores del transporte público, que inició ayer en esta capital, se extenderá a todo el Estado.

Transportistas de Tuxtla Gutiérrez retiraron más del 90 por ciento de mil 800 vehículos del servicio urbano en protesta porque el Gobierno les detuvo 35 unidades por aumentar un peso el precio del pasaje colectivo, informó Bersaín Miranda Borraz, presidente de la Alianza del Autotransporte Organizado en Chiapas.

El líder transportisrta dijo que además de las región Centro, ahora pararon labores los transportistas en las regiones Norte, Costa y Fronteriza, y que de forma paulatina suspenderán el servicio en el resto de la geografía estatal.

Los empresarios transportistas demandan del Gobierno la autorización del aumento de tarifas en las diferentes modalidades de transporte público de pasaje rural y urbano.

Luego advirtió que el paro seguirá en tanto el Gobierno no reconozca primero, que empeñó su palabra y su compromiso de que autorizaría el incremento a las tarifas desde el año pasado. Y que ahora, tras el gasolinazo, se hace indispensable para ellos cumplir ese acuerdo.

Al respecto, el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, explicó que la autoridad estatal entiende que el incremento a los combustibles genera un mayor gasto para el transporte, sin embargo, reiteró la voluntad de encontrar, mediante el diálogo y los acuerdos, los mecanismos que apoyen al sector sin afectar la economía de las familias.

Por tal motivo, reiteró que no se ha autorizado incremento alguno a las tarifas del transporte público, y que lo más importante en este momento es hacer un frente común donde sociedad y Gobierno trabajen juntos para proteger la economía y que la vida productiva y laboral de Chiapas continúe con normalidad. (Apro)

