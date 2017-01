Sabines Dejó Hipotecado por Décadas a Chiapas

Sabines Dejó Hipotecado por Décadas a Chiapas

*Reconoce la Secretaría de Hacienda Estatal.

Tapachula, Chiapas; 12 de Enero.- Los comerciantes afectados por los actos vandálicos y saqueos ocurridos la semana pasada en Tapachula, solicitaron al Gobierno del Estado estímulos fiscales a través del Impuesto Sobre Nómina (ISN), pero el secretario de Hacienda, Humberto Pedrero Moreno, les reveló que el exgobernador Juan Sabines Guerrero dejó hipotecado esos recursos por varios sexenios.

Por ello, el funcionario del Estado dijo que se buscarán otros mecanismos para apoyar a los afectados, pero que definitivamente el ISN no puede tocarse.

En la misma reunión, el senador Luis Armando Melgar Bravo, detalló que en el 2007 ese impuesto se bursatilizó, con lo cual el Gobierno de Juan Sabines tuvo una disponibilidad de 5 mil millones de pesos.

Se desconoce a dónde fueron a parar esos recursos económicos o en qué los empleó Sabines Guerrero. El caso es que en al menos tres sexenios, el pueblo de Chiapas los tendrá que pagar mensualmente.

En términos populares, Juan Sabines solicitó al mercado bursátil esos recursos y dejó en garantía el ISN que se cobraría en los Gobiernos Estatales sucesores.

Esos recursos bien pudieran solucionar el problema por los que atraviesan los comerciantes y empresarios de Tapachula, pero ese dinero ya no existe y se debe.

Una Pequeña Comisión Para la Prima de Sabines.

De acuerdo a pruebas que fueron aportadas por abogados a los expedientes que obran en la Procuraduría General de la República (PGR) en las denuncias penales que hicieron en su oportunidad en contra de Sabines, familiares del exmandatario y cercanos colaboradores se beneficiaron con la colocación bursátil de los recursos de Chiapas.

Por ejemplo, el exsecretario de Hacienda de esa administración, Carlos Jair Jiménez Bolaños, y la prima de Sabines, Mayda Guerrero, fueron acusados de quedarse con una comisión de 88 millones de pesos por la bursatilización de más de 4 mil 200 millones de pesos del erario de Chiapas.

Los abogados exhibieron pruebas que afirmaron se acreditaba otro caso de corrupción durante el Gobierno de Sabines. En particular, la bursatilización de recursos públicos por un plazo de 30 años en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Y es que, según explicaron, en el 2007, Sabines Guerrero recibió un Estado con una deuda pública de tan sólo 881.7 millones de pesos. Sin embargo, a pocos meses de su Gobierno, Sabines Guerrero pidió al Congreso del Estado que le autorizaran un empréstito que ascendió a más de 6 mil millones de pesos.

A mediados de ese mismo año, Sabines Guerrero bursatilizó ante la BMV 4 mil 199 millones 999 mil 747.61 pesos. Esas acciones generaron gastos, entre honorarios y comisiones, por 173 millones 446 mil 567.40 pesos.

Carlos Jair Jiménez, como representante del Despacho S&H Consultores y Mayda Guerrero, realizaron la subida a bolsa.

Por los servicios en la emisión de certificados bursátiles se generó una “comisión del intermediario colocador” por 84 millones 859 mil 805 pesos, y “gastos de estructuración” por 72 millones 450 mil pesos.

Sin bien la bursatilización inicial fue de 4 mil 200 millones de pesos, ésta fue cerrada al final en los 5 mil millones de pesos. Por lo que al final, señalaron los abogados, Carlos Jair y la prima del Gobernador terminaron quedándose con una “comisión del intermediario colocador” que asciende a unos 88 millones de pesos. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello

Esta nota fue publicada el día: 13, enero, 2017