Denuncian Corrupción al Interior del CERSS 3; Reos de Nuevo Ingreso Pagan Derecho de Piso

* Son Obligados por un Interno a Pagar 5 mil Pesos Para no ser Golpeados.

* Familiares de los Presos Aseguran que los Alcaides y el Director del Penal Reciben su Cuota por Permitir las Corruptelas.

Tapachula, Chiapas; 13 de Enero.- Pese a los casos documentados de corrupción y de tráfico que han sido publicados en rotativo EL ORBE, por denuncia de familiares de los internos, las autoridades estatales no han actuado en consecuencia sobre lo que ocurre en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 3.

Ese y otros penales que funcionan en la región se han convertido en negocio de los Directores en turno, quienes permiten que los reos cuenten con privilegios, en otros casos, se ha sabido, permiten la realización de fiestas donde corren el alcohol y las drogas sin control.

Han sido denunciados casos de extorsión vía telefónica, cuyas llamadas han salido del interior del penal número 3 y nadie se explica cómo es que entran los teléfonos celulares, además, varios familiares de los presos han hecho saber a los medios de comunicación que hasta droga se comercializa en el penal.

A causa de los actos de corrupción, los penales se han convertido en universidades del crimen, toda vez que en lugar de reinsertar a los internos en la sociedad, como personas de bien, salen peor de como entraron, por lo que la sociedad clama atender la problemática que prevalece en las cárceles.

Cuotas, Otro Negociazo del Director del Penal y de los Reos.

Otro negociazo que impera en el CERSS, es el cobro de cuotas económicas en las que se encuentra inmiscuido el Director en turno, en contubernio con reos que son sus cómplices; éstas consisten en fuertes sumas de dinero a cambio de no ser obligados a realizar trabajos o por darles una litera. Los internos también deben pagar protección, porque de lo contrario son agredidos, hasta recibir fuertes golpizas o son enviados a celdas de castigo.

Uno de los denunciados es el reo Geovanni alias ‘El Vegueta’, que se encarga del área preventiva, y exige 5 mil pesos, cuando no debe pagarse ni un peso, y quien se niega a pagar sufre agresiones hasta obligarlo a que entregue el dinero, para no poner en riesgo su vida. Para cometer estos abusos cuenta con el apoyo del Alcaide y del Director del CERSS No. 3, toda vez que –según los denunciantes- les pasa una cuota.

Personas que pidieron omitir sus nombres para evitar represalias a sus familiares internos, precisaron, “en esa área Preventiva que antes se denominaba ‘de 72 horas’, corresponde al Módulo 5, y es el que usan para enviar a los de nuevo ingreso”.

Indicaron, “’El Vegueta’ tiene ‘luz verde’ de las autoridades del penal para extorsionar a la gente; pero por desgracia a todo el que ingresa y paga los 5 mil pesos en preventiva, luego, cuando lo bajan a seguir su proceso ya en módulo, le vuelven a exigir pagar otra fuerte cuota de dinero, y no se vale.

Ante esas complicidades de Alcaide, Director y ese preso, se hacen negocios ilegales al permitirse los cobros indebidos, por lo que piden la intervención e investigación a las autoridades carcelarias del Estado para frenar los abusos y corrupción dentro del CERSS No. 3. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar/Rodolfo Hernández González

