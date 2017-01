Aumenta la Inseguridad y Presencia de Maras en Colonias y Fraccionamientos de la Ciudad

* COMSEP ha Fracasado en su Cometido de Planear y Organizar Estrategias de Seguridad.

* Muchos Inmigrantes Relacionados en Actos Delictivos.

Tapachula, Chiapas; 14 de Enero.-La presencia de integrantes de la banda delictiva “Mara Salvatruchas” de nueva cuenta en la frontera sur, está ocasionando el pánico entre la sociedad, al asegurar que se han disparado los índices delictivos y los hechos sangrientos.

De acuerdo a Nolberto Carreón Romero, presidente de la colonia Valle Hermoso, las bandas de delincuentes, que se hacen más peligrosas con los Maras, se han multiplicado en la ciudad, “y por eso el aumento desmedido de sus fechorías en la población frente a la policía y sus mandos incapaces de ejercer control y la nulidad del Consejo Municipal de Seguridad Pública (COMSEP)”.

Recordó que antes ese Consejo realizaba reuniones mensualmente con los Presidentes de colonias y se informaba sobre los temas de seguridad, pero ahora fueron suspendidos, quizá para que la sociedad no sepa que los índices delictivos se han desbordado.

“Consideramos que la delincuencia y la inseguridad han crecido, al grado de que la misma policía sufre asaltos, los desarman, o como lo último, en el que mataron a un municipal”, abundó.

El representante comunitario destacó además que el Comsep debería ser un gran apoyo para los policías, “pues entre sus funciones está planear, coordinar y supervisar acciones, políticas y programas en materia de seguridad pública”.

Así también, dar seguimiento a los acuerdos de las reuniones y políticas emitidas del Consejo Nacional, Estatal e Intermunicipal y al no dejarse ayudar, fallan al no tomar en cuenta a las colonias.

En ese mismo sentido, agregó que el hacer a un lado a la población, las autoridades no perciben la realidad que viven los colonos.

“La ciudad se ha llenado de delincuentes, principalmente de Maras. Creemos que no la están combatiendo como debería ser, porque sólo hay patrullajes pero se carece de investigación, así como los datos directos de los aliados que éramos los representantes de las colonias”, abundó.

Según Carreón Romero, las colonias en Tapachula están completamente abandonadas en materia de seguridad.

Reveló que el secretario ejecutivo del Comsep, José Alonso Ruiz Echeverría, no ha retomado los trabajos con las colonias de la ciudad, “y eso se ve reflejado con el aumento de bandas delictivas, los asaltos violentos, robos, crímenes, además de los destrozos y pillerías al comercio”.

Consideró que los actos de vandalismo ocurridos en días pasados en Tapachula, fueron espantosos, “en donde los primeros que iniciaron los disturbios fueron pandilleros que parecían ser dirigidos por alguien, y todavía siguen libres y delinquiendo”.

En relación a esos saqueos, afirmó que “fue un vil asalto a los comercios por parte de bandas organizadas y por gente desconocida, de las que se puede pensar que fueron enviados para desviar la atención pública e inconformidades en contra del gasolinazo”.

Lamentó que el Comsep haya cancelado las reuniones y los informes sobre los temas de seguridad, y ante los resultados en Tapachula, afirmó que ese organismo es un fracaso. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar

Esta nota fue publicada el día: 15, enero, 2017