Cafetaleros Logra Tres Puntos de Oro

El equipo de Tapachula Derrotó 1-0 a Cimarrones, en el Estadio “Manuel Velasco Coello”.

Tapachula, Chiapas; 14 de Enero.- Tres puntos valiosos consiguió el equipo de Cafetaleros luego se derrotar por la mínima diferencia a su similar de Cimarrones de Sonora.

Luego de dos derrotas al inicio de torneo, los pupilos de Camoranesi conocían la importancia de romper los resultados negativos y darle una merecida alegría a la afición de Tapachula.

Enfrente tenía a un rival de condiciones similares, sin ningún punto en la bolsa hasta estos momentos. A Cafetaleros le vino de maravilla el regreso de Dutra tras la suspensión de la jornada pasada. Camoranesi realizó un cambio en la alineación titular, el cual fue clave para el desarrollo del juego.

El jugado en cuestión, el “10” en sus espaldas y que está demostrando el por qué de su número, Eddy Brambila.

El equipo albiverde inició con su primer aviso por conducto de Juan Pablo Vigón, que puso en alerta a Sergio Arias, arquero visitante.

En el minuto 13 vino la genialidad de Brambila, quien estrenándose con la camiseta de Cafetaleros, adelantó al equipo 1 a 0.

Con el marcador a favor, los de Tapachula tuvieron mejor claridad de juego que su rival, al 21′ Roberto Dias dio un aviso más por medio de un cabeza que paso apenas del arco visitante.

Once minutos después, los de Sonora reaccionaron a través de Miguel Vallejo quien en su banda izquierda se acompañó con Othoniel Arce e incomodar a Liborio Sánchez sin alguna consecuencia.

Cimarrones, al verse sin el dominio del partido, comenzó a presionar por medio de barridas y entradas duras, teniendo como consecuencia al 38′ con la doble amarilla para el defensor Juan de Alba y salir expulsado dejando con diez elementos a su escuadra.

En el segundo tiempo, Cafetaleros supo controlar las acciones dejando a Cimarrones sin oportunidad de reaccionar. Incluso, el equipo de casa perdonó en varias ocasiones a su rival en turno.

Las dos claras de gol que Cafetaleros dejó ir fueron al 9′ y 17′ a través de Vigón en un servicio de Emiliano Rodríguez y no llegar a cerrar la pinza, y el Tanque Da Silva en un servicio de cabeza que no finalizó en gol.

Al 27′ el tapachulteco Martín Zúñiga tuvo su oportunidad luego de una jugada en conjunto de Brambila con el ‘Seco’ Sánchez y servir a Zúñiga mano a mano con Sergio Arias y conectar el esférico al pecho del arquero rival.

Los minutos se fueron consumiendo en el Olímpico de Tapachula, y los 11, 150 asistentes esta noche celebraron con júbilo la primera victoria de Cafetaleros en este Clausura 2017.

Es así que Cafetaleros deja su racha negativa y comienzan a escalar posiciones en la tabla general.

Cafetaleros visitará el próximo sábado a otro equipo en crisis, los Loros de Colima, por la jornada 4 del Ascenso MX. EL ORBE/Nelson Bautista

Esta nota fue publicada el día: 15, enero, 2017