Industriales Anuncian que no Aumentará el Precio de la Tortilla

* Se Mantendrá entre 13 y 14 Pesos por Kilo.

Tapachula, Chiapas; 14 de Enero.- No está claro el panorama del sector de la masa y la tortilla como resultado del incremento del precio de la tonelada de harina y del precio de dólar, afirmó Carlos Humberto Cossío Escobar, industrial de las tortillas.

Lamentablemente México no es autosuficiente y hay que comprar la harina al extranjero, dijo, por lo que las expectativas del sector están ensombrecidas y no se sabe qué va a pasar en el futuro, toda vez que a finales del año pasado el precio de la tonelada de harina subió 600 pesos la tonelada.

Esto impacta en el precio final del producto porque el 70 por ciento del costo de la producción se va entre la compra de la harina y el gas e indicó que aunque la gasolina sube, aumenta el flete, pero no es tan oneroso como si sube el gas.

Si Sigue Subiendo el Dólar,

Aumentará el Precio de la Harina.

Añadió que han sido informados por los fabricantes que si el dólar continúa subiendo, aumentará el precio de la tonelada de harina, e indicó que los 600 pesos de aumento a finales de año es bastante para aquellos que compran dos o tres toneladas al mes y con eso sobreviven, “estamos hablando que están perdiendo 1800 pesos y no saben cómo lo van a recuperar” comentó.

De manera política para las autoridades es fácil decir que la economía del país está mal y no se le puede subir al precio del kilogramo de la tortilla, por lo que “creo que este incremento que se dio el año pasado a la tonelada de harina y lo que se dé en el gas, lo vamos a tener que soportar, porque tampoco es conveniente estarle subiendo a la tortilla”.

No porque haya subido 600 pesos la tonelada se le debe incrementar 1 peso al kilogramo, y al rato, a causa del dólar vuelva a subir otros 600 pesos y tengan que aumentar nuevamente otro peso, o bien, baja el dólar y tendrían que bajarle un peso, ante esto, consideró que así no se va a poder dar el negocio y ahora deben ser cuidados y responsables.

No Aumentará el Precio

de la Tortilla en Tapachula.

Convocó a sus compañeros industriales a esperar y que se tomen con calma las cosas y ver hacia dónde va la economía del país, y en base a lo que suceda en los dos primeros trimestres del año puedan tomar a conciencia qué va a pasar con el precio de la tortilla.

Dio a conocer que a finales del año pasado sostuvieron una reunión y todos convinieron en que iban a esperar, a pesar del anuncio dado a principios de este año al sufrir nuevamente la harina un aumento.

Aunque hay el anuncio de aumento al litro del gas, solamente tuvo un incremento el que se comercializa por kilos, por lo que han documentado todas las alzas hechas ya en el ramo y se las han notificado a la PROFECO para que el día de mañana que tengan que elevar el precio de la tortilla no los tachen de ser ellos los que están encareciendo el producto, sino que es la cuestión económica.

El también secretario del Comité Organizado de la Industria de la Masa y la Tortilla, A. C., dio a conocer que la mayoría acordó no subirle el precio a la tortilla, aunque se sabe que en algunos municipios ya lo hicieron.

“Queremos ser más responsables y vamos a esperar hasta donde llega la situación económica con las alzas para poder tomar determinaciones que sean más justas y más razonables para la economía de las familias de la región, por lo que continuarán con los precios de 13 y 14 pesos el kilogramo”, indicó.

No hay precios oficiales, señaló, el precio es libre, por lo que -afirmó- no hay ninguna razón para que se apliquen multas porque se suba o baje el precio, sin embargo PROFECO lo hace, aduciendo prácticas de que todos se ponen de acuerdo para subir el precio, pero aseguró que para evitar malos entendidos todo se lo documentan a ese organismo gubernamental. EL ORBE/Rodolfo Hernández González

Esta nota fue publicada el día: 15, enero, 2017